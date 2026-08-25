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Συμφωνία Γαλλίας και Σαουδικής Αραβίας για θεματικό πάρκο εμπνευσμένο από... το Dragon Ball Z
ΚΟΣΜΟΣ
Γαλλία Σαουδική Αραβία Μάνγκα Dragon Ball

Συμφωνία Γαλλίας και Σαουδικής Αραβίας για θεματικό πάρκο εμπνευσμένο από... το Dragon Ball Z

Η επένδυση είναι ύψους 6 δισ. ευρώ - Η ιδέα γεννήθηκε όταν Μακρόν και Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν ανακάλυψαν ότι μοιράζονται τον ίδιο ενθουσιασμό για το μάνγκα

Συμφωνία Γαλλίας και Σαουδικής Αραβίας για θεματικό πάρκο εμπνευσμένο από... το Dragon Ball Z
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Η Γαλλία και η Σαουδική Αραβία συμφώνησαν να κατασκευάσουν ένα θεματικό πάρκο ψυχαγωγίας με θέμα το μάνγκα, αξίας 6 δισεκατομμυρίων ευρώ, κοντά στο Παρίσι, όπως ανακοίνωσε η γαλλική προεδρία τη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια επίσκεψης του Σαουδαραβα Πρίγκιπα Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν στο Παρίσι.

Το έργο, εμπνευσμένο από τον κόσμο της επιτυχημένης ιαπωνικής σειράς μάνγκα και άνιμε Dragon Ball Z, θα κατασκευαστεί κοντά στο Σερζί-Ποντουάζ, βορειοδυτικά του Παρισιού, και αναμένεται να δημιουργήσει περίπου 22.000 θέσεις εργασίας, ανέφερε το Ελιζέ.

Η ιδέα γεννήθηκε, όπως αναφέρει το Reuters, αφού ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Σαουδάραβας πρίγκιπας ανακάλυψαν ότι μοιράζονται τον ίδιο ενθουσιασμό για το «Dragon Ball Z» κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Μακρόν στη Σαουδική Αραβία το 2025, ανέφεραν σύμβουλοι του Μακρόν.

Ο σαουδικός όμιλος ψυχαγωγίας και επενδύσεων Qiddiya θα χρηματοδοτήσει το έργο, το οποίο αποτελεί μέρος της προσπάθειας της Σαουδικής Αραβίας να διαφοροποιήσει την οικονομία του πέρα από το πετρέλαιο και να επεκτείνει την παγκόσμια παρουσία του στον κλάδο της ψυχαγωγίας.

Δεν έχει καθοριστεί ημερομηνία έναρξης λειτουργίας.

Όταν πάντως ολοκληρωθεί το έργο, αρκετά χρόνια από σήμερα, θα είναι ένα από τα μεγαλύτερα θεματικά πάρκα της Ευρώπης.
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