Οκτώ αεροπορικά πλήγματα σημειώθηκαν στην συριακή αεροπορική βάση Αμπού αλ-Ντουχούρ χωρίς να σημειωθούν θύματα
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Οκτώ αεροπορικά πλήγματα σημειώθηκαν στην συριακή αεροπορική βάση Αμπού αλ-Ντουχούρ χωρίς να σημειωθούν θύματα

Ο ισραηλινός στρατός αρνήθηκε να σχολιάσει, όταν ερωτήθηκε από δημοσιογράφους σχετικά με τα πλήγματα αυτά

Οκτώ αεροπορικά πλήγματα σημειώθηκαν στην συριακή αεροπορική βάση Αμπού αλ-Ντουχούρ χωρίς να σημειωθούν θύματα
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Οκτώ αεροπορικά πλήγματα, που δεν έχουν ταυτοποιηθεί, σημειώθηκαν νωρίς σήμερα το πρωί στη στρατιωτική αεροπορική βάση Αμπού αλ-Ντουχούρ στην επαρχία του Ιντλίμπ, στη βορειοδυτική Συρία, με στόχο τον διάδρομο προσγειώσεων και απογειώσεων και αποθήκες, έγινε γνωστό από τρεις πηγές στις συριακές ένοπλες δυνάμεις.

Δεν υπάρχουν θύματα, σύμφωνα με μία από τις στρατιωτικές πηγές και έναν πολίτη, που ζει κοντά στη βάση αυτή, η οποία υπέστη μεγάλες ζημιές στη διάρκεια του συριακού εμφύλιου πολέμου, βρίσκεται εκτός λειτουργίας από το 2012 και αυτή τη στιγμή προστατεύεται από τις δυνάμεις του συριακού υπουργείου Άμυνας.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναλάβει κανένας την ευθύνη για την επίθεση.

Ο ισραηλινός στρατός αρνήθηκε να σχολιάσει, όταν ερωτήθηκε από δημοσιογράφους σχετικά με τα πλήγματα αυτά.
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