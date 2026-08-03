Η χαμηλή στάθμη σε Δούναβη και Ρήνο κλείνει πυρηνικούς αντιδραστήρες, απειλεί με μπλακάουτ και παραλύει τις εμπορικές μεταφορές

Ο Δούναβης αποκαλύπτει ναυάγια, βόμβες... και έναν μαμούθ

Η ναυσιπλοΐα παραλύει

La sequía en Europa central ha hecho descender el caudal del Danubio en Budapest a su mínimo histórico pic.twitter.com/B3g1ijLfFT — Telediarios de TVE (@telediario_tve) August 1, 2026

Ιστορικά χαμηλά και στον Ρήνο

A crippling drought sweeping across #Europe has pushed major continental rivers including the #Rhine and #Danube to historic lows, crippling inland freight shipping, forcing nuclear plant shutdowns and weakening the #Netherlands' vital flood barrier dikes, while fuelling… pic.twitter.com/OFusgruRcD — ShanghaiEye🚀official (@ShanghaiEye) August 2, 2026

Επιπτώσεις σε όλη την Ευρώπη

Παράλληλα, ο Μπολογιάν, ανακοίνωσε ότι τα εργοστάσια αυτοκινήτων της, που ανήκει στον όμιλο Renault, καθώς και της, διέκοψαν προσωρινά την παραγωγή τους έως τις 19 Αυγούστου, μειώνοντας εθελοντικά την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά περίπου 200 μεγαβάτ.Η δραματική υποχώρηση της στάθμης του Δούναβη έχει αποκαλύψει αντικείμενα που παρέμεναν κρυμμένα επί δεκαετίες ή και χιλιάδες χρόνια.Στο χωριότης βόρειας, ένας κάτοικος ανακάλυψε στον αποξηραμένο πυθμένα τα οστά ενός γιγάντιου μαμούθ της Εποχής των Παγετώνων, τα οποία εξετάζουν ήδη ειδικοί του Ιστορικού Μουσείου του Ρούσε.Στη, οι αρχές αναγκάστηκαν να κλείσουν τη Γέφυρα της Μαργαρίτας, όταν η πτώση της στάθμης αποκάλυψε μια αεροπορικήτουστη βάση της.Η πτώση της στάθμης του Δούναβη έχει προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις και στις μεταφορές.Στη, η στάθμη υποχώρησε στα 10 εκατοστά, καταρρίπτοντας το ιστορικό χαμηλό των 33 εκατοστών του 2018. Έτσι, τα ποταμόπλοια κρουαζιέρας αναγκάζονται να δένουν σε λιμάνια εκτός της πόλης, ενώ πολλές τουριστικές διαδρομές έχουν ακυρωθεί. Η μεταφορά εμπορευμάτων έχει σχεδόν ακινητοποιηθεί, καθώς τα φορτηγά πλοία δεν μπορούν να ταξιδέψουν πλήρως φορτωμένα και αντιμετωπίζουν πολύωρες καθυστερήσεις.Στη γέφυρα, στα σύνορακαι, αλιείς και ιδιοκτήτες σκαφών δηλώνουν ότι έχουν μείνει χωρίς εργασία, καθώς τα σκάφη τους έχουν κυριολεκτικά εγκλωβιστεί στην ξηρά. «Δεν είχε στεγνώσει ποτέ τόσο πολύ. Πλέον μπορούμε να περπατήσουμε μέχρι τη Ρουμανία», δήλωσε χαρακτηριστικά στονο ψαράςΑνάλογη εικόνα επικρατεί και στη Σερβία, όπου εκατοντάδες μικρά σκάφη και δεκάδες φορτηγίδες έχουν ακινητοποιηθεί κοντά στοενώ επιχειρήσεις ποτάμιου τουρισμού αναφέρουν ότι η θερινή περίοδος ουσιαστικά έχει χαθεί.Η κρίση δεν περιορίζεται, όμως, μόνο στον Δούναβη.Στη, η στάθμη τουστηνέπεσε κάτω από τα επίπεδα του 2018, αναγκάζοντας τα φορτηγά πλοία να μεταφέρουν μόλις το 20% του συνηθισμένου φορτίου τους. Ο Ρήνος αποτελεί βασική αρτηρία για τη μεταφορά σιτηρών, μεταλλευμάτων, άνθρακα, πετρελαϊκών προϊόντων και καυσίμων προς τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, με τις επιχειρήσεις να προειδοποιούν για σημαντικές καθυστερήσεις και αυξημένο κόστος στις εφοδιαστικές αλυσίδες.Στην, όπου ο ποταμός εισέρχεται στη χώρα, καταγράφηκε η χαμηλότερη στάθμη που έχει μετρηθεί ποτέ στο συγκεκριμένο σημείο. Η χώρα βρίσκεται ήδη από τα μέσα Ιουλίου σε επίσημη κατάσταση λειψυδρίας, με περιορισμούς στη χρήση νερού κυρίως στον αγροτικό τομέα.Η ξηρασία επηρεάζει πλέον πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Στην, η λεκάνη απορροής του ποταμού Πάδου βρίσκεται σε κατάσταση έντονης υδατικής ανεπάρκειας, απειλώντας τις καλλιέργειες ρυζιού και τα αποθέματα πόσιμου νερού στις βόρειες περιοχές της χώρας.Στη, η χαμηλή στάθμη του Δούναβη έχει περιορίσει τη λειτουργία της μεγαλύτερης υδροηλεκτρικής μονάδας της χώρας περίπου στο 20% της δυναμικότητάς της, με τον πρωθυπουργόνα καλεί τους πολίτες να περιορίσουν τη χρήση ενεργοβόρων συσκευών, όπως τα κλιματιστικά.Την ίδια στιγμή, οι μετεωρολογικές προβλέψεις δεν αφήνουν περιθώρια αισιοδοξίας, καθώς δεν αναμένονται σημαντικές βροχοπτώσεις τις επόμενες ημέρες, ενώ οι θερμοκρασίες σε πολλές περιοχές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τους 38 βαθμούς Κελσίου, διατηρώντας την πίεση στα ποτάμια, στα ενεργειακά δίκτυα και στην οικονομική δραστηριότητα της ηπείρου.