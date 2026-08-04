Ο Ιούλιος 2026 ήταν ο πιο ζεστός μήνας που έχει ποτέ καταγραφεί στη Γαλλία
ΚΟΣΜΟΣ
Γαλλία Πυρκαγιά Φωτιά Βροχή

Ο Ιούλιος 2026 ήταν ο πιο ζεστός μήνας που έχει ποτέ καταγραφεί στη Γαλλία

Με έλλειμμα βροχοπτώσεων σχεδόν 70%, ο περασμένος μήνας ήταν επίσης ο τρίτος Ιούλιος με τις λιγότερες βροχές στη Γαλλία

Ο Ιούλιος 2026 ήταν ο πιο ζεστός μήνας που έχει ποτέ καταγραφεί στη Γαλλία
Ο Ιούλιος 2026 ήταν ο πιο ζεστός μήνας που έχει καταγραφεί ποτέ στη Γαλλία από το 1900 που άρχισαν οι μετρήσεις, ξεπερνώντας τα προηγούμενα ρεκόρ του καύσωνα του Αυγούστου 2003 και εκείνου του Ιουλίου 2006, ανακοίνωσε σήμερα η Météo-France, η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της Γαλλίας.

Με έλλειμμα βροχοπτώσεων σχεδόν 70%, ο περασμένος μήνας ήταν επίσης ο τρίτος Ιούλιος με τις λιγότερες βροχές στη Γαλλία, με αποτέλεσμα η μέση ξηρότητα των εδαφών να βρίσκεται σε επίπεδα ρεκόρ, αντίστοιχη εκείνης που επικρατούσε στα μέσα Αυγούστου του 2022, με σημαντικές συνέπειες για τη γεωργία και ευνοώντας την εκδήλωση πυρκαγιών.

Thema Insights

Όταν η Ίμπιζα γίνεται μια ανεπανάληπτη εμπειρία

Καθηλωτικές εμπειρίες σε έναν εμβληματικό προορισμό που φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά και επαναπροσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο βιώνουν την ψυχαγωγία και την απόλαυση, έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τα μέλη της κοινότητας του Ploom*.

Επαγγελματική Εκπαίδευση & Εξειδίκευση: Το Mοντέλο που σε Bάζει στην Aγορά Eργασίας

Σήμερα, οι επιχειρήσεις δεν αναζητούν απλώς θεωρητικές γνώσεις, αλλά ανθρώπους που μπορούν να ενταχθούν άμεσα στην παραγωγή, να χειριστούν σύγχρονες τεχνολογίες και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός περιβάλλοντος που αλλάζει με ιλιγγιώδεις ρυθμούς

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης