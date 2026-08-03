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Ο Ζελένσκι απέπεμψε με διάταγμα την πρέσβη της Ουκρανίας στις ΗΠΑ, «παραιτήθηκα για προσωπικούς λόγους» λέει η ίδια
Ο Ζελένσκι απέπεμψε με διάταγμα την πρέσβη της Ουκρανίας στις ΗΠΑ, «παραιτήθηκα για προσωπικούς λόγους» λέει η ίδια
Με ανάρτησή της στο Facebook, η Στεφανίσινα ανέφερε ότι παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους, στη σκιά φημών που την ενέπλεκαν σε υποθέσεις διαφθοράς, ενώ διαβεβαίωσε ότι θα συνεχίσει να εργάζεται για το καλό της χώρας
Νέα αλλαγή σε καίρια διπλωματική θέση προχώρησε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος υπέγραψε σήμερα διάταγμα για την παύση της πρέσβεως της χώρας στις Ηνωμένες Πολιτείες, Όλγα Στεφανίσινα. Η ίδια, πάντως, υποστήριξε ότι η αποχώρησή της έγινε με δική της πρωτοβουλία και για προσωπικούς λόγους, διαβεβαιώνοντας ότι θα συνεχίσει να εργάζεται για την Ουκρανία από όποια θέση της ζητηθεί.
Η απομάκρυνσή της έρχεται σε μια περίοδο ευρύτερων ανακατατάξεων τόσο στην ουκρανική κυβέρνηση όσο και στη στρατιωτική ηγεσία, ενώ η θέση του πρέσβη στην Ουάσιγκτον θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν τον σημαντικότερο στρατηγικό σύμμαχο του Κιέβου.
Με ανάρτησή της στο Facebook, η Στεφανίσινα ανέφερε ότι η παραίτησή της υπαγορεύτηκε από προσωπικές συνθήκες, τις οποίες είχε ήδη γνωστοποιήσει, τονίζοντας ότι θεωρούσε σημαντικό να λαμβάνει η ίδια τις αποφάσεις που αφορούν την επαγγελματική της πορεία.
Παράλληλα, έκανε απολογισμό της θητείας της, επισημαίνοντας τρία βασικά επιτεύγματα:
Tη σημαντική αύξηση των αμερικανικών στρατιωτικών προμηθειών προς την Ουκρανία και τη διατήρηση της αμερικανικής στήριξης, ακόμη και όταν το πολιτικό κλίμα στις ΗΠΑ έγινε λιγότερο ευνοϊκό για το Κίεβο, τη θεσμοθέτηση της αμερικανικής υποστήριξης προς την Ουκρανία μέσω νομοθετικών ρυθμίσεων και τη μετατροπή της εικόνας της Ουκρανίας από χώρα που απλώς λαμβάνει βοήθεια σε χώρα στην οποία πραγματοποιούνται επενδύσεις και από την οποία αγοράζονται τεχνολογίες.
Η ίδια ευχαρίστησε την ομάδα της πρεσβείας για τη συνεργασία τους και διαβεβαίωσε ότι θα συνεχίσει να προσφέρει στην ουκρανική προσπάθεια.
Μόλις λίγες ημέρες πριν από την αποπομπή της, στις 30 Ιουλίου, η Στεφανίσινα είχε δηλώσει ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν της είχε ζητήσει να παραιτηθεί, διαψεύδοντας τις σχετικές πληροφορίες που κυκλοφορούσαν.
Ωστόσο, είχε επιβεβαιώσει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία διερεύνησης σχετικά με τη δήλωση της περιουσιακής της κατάστασης, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη «απολύτως φυσιολογική διαδικασία» και δηλώνοντας πρόθυμη να παρουσιάσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία ενώπιον των ουκρανικών αρχών.
Η Στεφανίσινα δεν συμπλήρωσε ούτε έναν χρόνο στην πρεσβεία της Ουκρανίας στην Ουάσιγκτον, καθώς είχε διοριστεί στις 27 Αυγούστου 2025, διαδεχόμενη την Οξάνα Μαρκαρόβα, η οποία είχε υπηρετήσει στη θέση από τον Φεβρουάριο του 2021.
Το όνομά της έχει βρεθεί στο επίκεντρο αρκετών ερευνών τα τελευταία χρόνια. Το 2020 είχε εμπλακεί σε υπόθεση διαφθοράς που σχετιζόταν με πρώην στελέχη του υπουργείου Δικαιοσύνης επί της προεδρίας του Βίκτορ Γιανουκόβιτς, χωρίς όμως να αναγνωρίσει οποιαδήποτε ευθύνη.
Η απομάκρυνσή της έρχεται σε μια περίοδο ευρύτερων ανακατατάξεων τόσο στην ουκρανική κυβέρνηση όσο και στη στρατιωτική ηγεσία, ενώ η θέση του πρέσβη στην Ουάσιγκτον θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν τον σημαντικότερο στρατηγικό σύμμαχο του Κιέβου.
Με ανάρτησή της στο Facebook, η Στεφανίσινα ανέφερε ότι η παραίτησή της υπαγορεύτηκε από προσωπικές συνθήκες, τις οποίες είχε ήδη γνωστοποιήσει, τονίζοντας ότι θεωρούσε σημαντικό να λαμβάνει η ίδια τις αποφάσεις που αφορούν την επαγγελματική της πορεία.
Παράλληλα, έκανε απολογισμό της θητείας της, επισημαίνοντας τρία βασικά επιτεύγματα:
Tη σημαντική αύξηση των αμερικανικών στρατιωτικών προμηθειών προς την Ουκρανία και τη διατήρηση της αμερικανικής στήριξης, ακόμη και όταν το πολιτικό κλίμα στις ΗΠΑ έγινε λιγότερο ευνοϊκό για το Κίεβο, τη θεσμοθέτηση της αμερικανικής υποστήριξης προς την Ουκρανία μέσω νομοθετικών ρυθμίσεων και τη μετατροπή της εικόνας της Ουκρανίας από χώρα που απλώς λαμβάνει βοήθεια σε χώρα στην οποία πραγματοποιούνται επενδύσεις και από την οποία αγοράζονται τεχνολογίες.
Η ίδια ευχαρίστησε την ομάδα της πρεσβείας για τη συνεργασία τους και διαβεβαίωσε ότι θα συνεχίσει να προσφέρει στην ουκρανική προσπάθεια.
Μόλις λίγες ημέρες πριν από την αποπομπή της, στις 30 Ιουλίου, η Στεφανίσινα είχε δηλώσει ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν της είχε ζητήσει να παραιτηθεί, διαψεύδοντας τις σχετικές πληροφορίες που κυκλοφορούσαν.
Είχε διαψεύσει τα σενάρια αποχώρησης
Ωστόσο, είχε επιβεβαιώσει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία διερεύνησης σχετικά με τη δήλωση της περιουσιακής της κατάστασης, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη «απολύτως φυσιολογική διαδικασία» και δηλώνοντας πρόθυμη να παρουσιάσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία ενώπιον των ουκρανικών αρχών.
Η Στεφανίσινα δεν συμπλήρωσε ούτε έναν χρόνο στην πρεσβεία της Ουκρανίας στην Ουάσιγκτον, καθώς είχε διοριστεί στις 27 Αυγούστου 2025, διαδεχόμενη την Οξάνα Μαρκαρόβα, η οποία είχε υπηρετήσει στη θέση από τον Φεβρουάριο του 2021.
Στο επίκεντρο ερευνών για υποθέσεις διαφθοράς
Το όνομά της έχει βρεθεί στο επίκεντρο αρκετών ερευνών τα τελευταία χρόνια. Το 2020 είχε εμπλακεί σε υπόθεση διαφθοράς που σχετιζόταν με πρώην στελέχη του υπουργείου Δικαιοσύνης επί της προεδρίας του Βίκτορ Γιανουκόβιτς, χωρίς όμως να αναγνωρίσει οποιαδήποτε ευθύνη.
Τον Ιούνιο του 2025 δημοσιογραφική έρευνα αποκάλυψε ότι πρόσωπα του στενού περιβάλλοντός της απέκτησαν τον έλεγχο τεσσάρων ακινήτων μέσω της ουκρανικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ARMA), μεταξύ των οποίων και το ιστορικό κτίριο των Συνδικάτων στην Πλατεία Ανεξαρτησίας του Κιέβου.
Έναν μήνα αργότερα, η Ειδική Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς (SAP) ξεκίνησε ποινική έρευνα με αφορμή τα δημοσιεύματα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει απαγγείλει κατηγορίες εις βάρος της.
Έναν μήνα αργότερα, η Ειδική Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς (SAP) ξεκίνησε ποινική έρευνα με αφορμή τα δημοσιεύματα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει απαγγείλει κατηγορίες εις βάρος της.
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