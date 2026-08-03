Ο Ζελένσκι απέπεμψε με διάταγμα την πρέσβη της Ουκρανίας στις ΗΠΑ, «παραιτήθηκα για προσωπικούς λόγους» λέει η ίδια

Με ανάρτησή της στο Facebook, η Στεφανίσινα ανέφερε ότι παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους, στη σκιά φημών που την ενέπλεκαν σε υποθέσεις διαφθοράς, ενώ διαβεβαίωσε ότι θα συνεχίσει να εργάζεται για το καλό της χώρας