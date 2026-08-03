Ρεπουμπλικάνος βουλευτής κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία αλλά δεν αποσύρει την υποψηφιότητά του στις εκλογές του Νοεμβρίου

Ο πρώην βοηθός του Τραμπ στον Λευκό Οίκο διέψευσε τις κατηγορίες της πρώην συζύγου του, η οποία λέει ότι βιαιοπραγούσε σε βάρος της κατά τη διάρκεια του γάμου τους και ότι έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή της δίχρονης κόρης τους