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Πρώτα ο αφοπλισμός της Χαμάς, μετά η αποχώρηση των IDF από τη Γάζα, λέει το Συμβούλιο Ειρήνης
Πρώτα ο αφοπλισμός της Χαμάς, μετά η αποχώρηση των IDF από τη Γάζα, λέει το Συμβούλιο Ειρήνης
Σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο τελικός στόχος του Συμβουλίου Ειρήνης είναι η πλήρης αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας της Γάζας
Το Συμβούλιο Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε νωρίτερα ότι οι ισραηλινές δυνάμεις θα αποσυρθούν πλήρως πέρα από τη λεγόμενη «Κίτρινη Γραμμή» στην ανατολική Γάζα, μόλις η Χαμάς ολοκληρώσει τη διαδικασία παροπλισμού και παράδοσης των όπλων της.
Η θέση αυτή επαναδιατυπώθηκε έπειτα από συνάντηση που είχε ο γενικός διευθυντής του φορέα, Νικολάι Μλαντένοφ, με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.
Σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο τελικός στόχος του Συμβουλίου Ειρήνης είναι η πλήρης αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας της Γάζας, με την ολοκλήρωση του παροπλισμού των όπλων και τη μετάβαση από τη διακυβέρνηση μέσω των ενόπλων οργανώσεων σε ένα καθεστώς πολιτικής διοίκησης.
Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι η εφαρμογή της πολιτικής διακυβέρνησης θα τελεί υπό την εποπτεία Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης, καθώς και της Επιτροπής Επαλήθευσης της Εφαρμογής, στην οποία, όπως υποστηρίζεται, συμμετέχουν τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και το ίδιο το «Συμβούλιο Ειρήνης».
Η θέση αυτή επαναδιατυπώθηκε έπειτα από συνάντηση που είχε ο γενικός διευθυντής του φορέα, Νικολάι Μλαντένοφ, με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.
Σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο τελικός στόχος του Συμβουλίου Ειρήνης είναι η πλήρης αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας της Γάζας, με την ολοκλήρωση του παροπλισμού των όπλων και τη μετάβαση από τη διακυβέρνηση μέσω των ενόπλων οργανώσεων σε ένα καθεστώς πολιτικής διοίκησης.
A Roadmap for Completing the Implementation of President Trump’s Comprehensive Peace Plan in Gaza + Explanatory Document: Key Elements of the Arrangement and the Meaning of Its Provisionshttps://t.co/lDdzDKMDFR— Board of Peace (@BoardOfPeace) August 1, 2026
Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι η εφαρμογή της πολιτικής διακυβέρνησης θα τελεί υπό την εποπτεία Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης, καθώς και της Επιτροπής Επαλήθευσης της Εφαρμογής, στην οποία, όπως υποστηρίζεται, συμμετέχουν τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και το ίδιο το «Συμβούλιο Ειρήνης».
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