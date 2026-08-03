Πρώτα ο αφοπλισμός της Χαμάς, μετά η αποχώρηση των IDF από τη Γάζα, λέει το Συμβούλιο Ειρήνης
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Συμβούλιο Ειρήνης Λωρίδα της Γάζας IDF Χαμάς

Πρώτα ο αφοπλισμός της Χαμάς, μετά η αποχώρηση των IDF από τη Γάζα, λέει το Συμβούλιο Ειρήνης

Σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο τελικός στόχος του Συμβουλίου Ειρήνης είναι η πλήρης αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας της Γάζας

Πρώτα ο αφοπλισμός της Χαμάς, μετά η αποχώρηση των IDF από τη Γάζα, λέει το Συμβούλιο Ειρήνης
Το Συμβούλιο Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε νωρίτερα ότι οι ισραηλινές δυνάμεις θα αποσυρθούν πλήρως πέρα από τη λεγόμενη «Κίτρινη Γραμμή» στην ανατολική Γάζα, μόλις η Χαμάς ολοκληρώσει τη διαδικασία παροπλισμού και παράδοσης των όπλων της.

Η θέση αυτή επαναδιατυπώθηκε έπειτα από συνάντηση που είχε ο γενικός διευθυντής του φορέα, Νικολάι Μλαντένοφ, με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο τελικός στόχος του Συμβουλίου Ειρήνης είναι η πλήρης αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας της Γάζας, με την ολοκλήρωση του παροπλισμού των όπλων και τη μετάβαση από τη διακυβέρνηση μέσω των ενόπλων οργανώσεων σε ένα καθεστώς πολιτικής διοίκησης.


Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι η εφαρμογή της πολιτικής διακυβέρνησης θα τελεί υπό την εποπτεία Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης, καθώς και της Επιτροπής Επαλήθευσης της Εφαρμογής, στην οποία, όπως υποστηρίζεται, συμμετέχουν τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και το ίδιο το «Συμβούλιο Ειρήνης».

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