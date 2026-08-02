Στο Vione Paros, υπό την διαχείρηση της SWOT Hospitality, η φιλοξενία, η γαστρονομία και η θέα στο Αιγαίο συνθέτουν μια πρόταση διαμονής που αποτυπώνει τον σύγχρονο χαρακτήρα του νησιού.
Ρωσία: Δύο νεκροί σε πλήγμα ουκρανικού drone στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας
Ρωσία: Δύο νεκροί σε πλήγμα ουκρανικού drone στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας
Αντιμέτωπη με συνεχή πλήγματα της Μόσχας στο έδαφός της, η Ουκρανία έχει πολλαπλασιάσει τα χτυπήματα σε μη στρατιωτικές τοποθεσίες στη Ρωσία
Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στην περιφέρεια Σαρατόφ, στη νοτιοδυτική Ρωσία, εξαιτίας πλήγματος ουκρανικού μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος (drone), όπως ανακοίνωσε σήμερα μέσω Telegram ο κυβερνήτης Ρομάν Μπουσαργκίν.
«Ως αποτέλεσμα της επίθεσης εχθρικών drones, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν. Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια και τους οικείους. Θα λάβουν κάθε απαραίτητη βοήθεια», έγραψε ο κυβερνήτης του Σαρατόφ χωρίς άλλες διευκρινίσεις.
Αντιμέτωπη με συνεχή πλήγματα της Μόσχας στο έδαφός της, η Ουκρανία έχει πολλαπλασιάσει τα χτυπήματα σε μη στρατιωτικές τοποθεσίες στη Ρωσία και σε κατεχόμενα εδάφη, στοχοθετώντας τις τελευταίες εβδομάδες κυρίως διυλιστήρια, εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων, αποθηκευτικές εγκαταστάσεις του κολοσσού ηλεκτρονικού εμπορίου Wildberries και εμπορικά πλοία.
Χθες, τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Κίεβο και την περιφέρειά του σε νέα επίθεση με ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους.
Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ
«Ως αποτέλεσμα της επίθεσης εχθρικών drones, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν. Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια και τους οικείους. Θα λάβουν κάθε απαραίτητη βοήθεια», έγραψε ο κυβερνήτης του Σαρατόφ χωρίς άλλες διευκρινίσεις.
Αντιμέτωπη με συνεχή πλήγματα της Μόσχας στο έδαφός της, η Ουκρανία έχει πολλαπλασιάσει τα χτυπήματα σε μη στρατιωτικές τοποθεσίες στη Ρωσία και σε κατεχόμενα εδάφη, στοχοθετώντας τις τελευταίες εβδομάδες κυρίως διυλιστήρια, εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων, αποθηκευτικές εγκαταστάσεις του κολοσσού ηλεκτρονικού εμπορίου Wildberries και εμπορικά πλοία.
Χθες, τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Κίεβο και την περιφέρειά του σε νέα επίθεση με ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους.
Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ
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