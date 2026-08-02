Ρωσία: Δύο νεκροί σε πλήγμα ουκρανικού drone στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας
ΚΟΣΜΟΣ
Drones Ρωσία Ουκρανία

Ρωσία: Δύο νεκροί σε πλήγμα ουκρανικού drone στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας

Αντιμέτωπη με συνεχή πλήγματα της Μόσχας στο έδαφός της, η Ουκρανία έχει πολλαπλασιάσει τα χτυπήματα σε μη στρατιωτικές τοποθεσίες στη Ρωσία

Ρωσία: Δύο νεκροί σε πλήγμα ουκρανικού drone στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας
Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στην περιφέρεια Σαρατόφ, στη νοτιοδυτική Ρωσία, εξαιτίας πλήγματος ουκρανικού μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος (drone), όπως ανακοίνωσε σήμερα μέσω Telegram ο κυβερνήτης Ρομάν Μπουσαργκίν.

«Ως αποτέλεσμα της επίθεσης εχθρικών drones, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν. Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια και τους οικείους. Θα λάβουν κάθε απαραίτητη βοήθεια», έγραψε ο κυβερνήτης του Σαρατόφ χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

Αντιμέτωπη με συνεχή πλήγματα της Μόσχας στο έδαφός της, η Ουκρανία έχει πολλαπλασιάσει τα χτυπήματα σε μη στρατιωτικές τοποθεσίες στη Ρωσία και σε κατεχόμενα εδάφη, στοχοθετώντας τις τελευταίες εβδομάδες κυρίως διυλιστήρια, εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων, αποθηκευτικές εγκαταστάσεις του κολοσσού ηλεκτρονικού εμπορίου Wildberries και εμπορικά πλοία.

Χθες, τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Κίεβο και την περιφέρειά του σε νέα επίθεση με ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους.

Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ

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