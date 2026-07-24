Οι υποψήφιοι μπορούν να εξετάσουν προγράμματα αναγνωρισμένων μη κρατικών πανεπιστημίων, τα οποία λειτουργούν με θεσμικά καθορισμένες προϋποθέσεις εισαγωγής και προσφέρουν σπουδές στην Ελλάδα με διεθνή ακαδημαϊκό προσανατολισμό.
Συνετρίβη υδροπλάνο σε νησί κοντά στο Σιάτλ, σώοι και οι 11 επιβαίνοντες, δείτε βίντεο
Συνετρίβη υδροπλάνο σε νησί κοντά στο Σιάτλ, σώοι και οι 11 επιβαίνοντες, δείτε βίντεο
Το αεροπλάνο πραγματοποίησε αναγκαστική προσθαλάσσωση, κατέληξε σε βράχια και πήρε φωτιά
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης (23/7), καθώς ένα υδροπλάνο συνετρίβη στο νησί Σούσια, στην κομητεία Σαν Χουάν, κοντά στο Σιάτλ, στην Ουάσινγκτον. Στο αεροσκάφος επέβαιναν συνολικά 11 άνθρωποι (10 επιβάτες και ένας πιλότος), οι οποίοι απεγκλωβίστηκαν και είναι ζωντανοί.
Όπως αναφέρει το myclallamcounty, τέσσερις από τους επιβάτες τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Ένας άνθρωπος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Άτομα που βρίσκονταν στην περιοχή με τα σκάφη τους πήγαν προς το μέρος του αεροπλάνου προκειμένου να βοηθήσουν.
Η Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών και η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας διεξάγουν έρευνα για τα αίτια της αναγκαστικής προσγείωσης και της πυρκαγιάς που σημειώθηκε αργότερα.
Όπως αναφέρει το myclallamcounty, τέσσερις από τους επιβάτες τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Ένας άνθρωπος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Άτομα που βρίσκονταν στην περιοχή με τα σκάφη τους πήγαν προς το μέρος του αεροπλάνου προκειμένου να βοηθήσουν.
Σύμφωνα με τις Αρχές το αεροσκάφος πραγματοποίησε αναγκαστική προσθαλάσσωση, κατέληξε στα βράχια του νησιού και πήρε φωτιά. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Ακτοφυλακής και αρκετοί άλλοι τοπικοί και διεθνείς φορείς. Επιπλέον, σε εξέλιξη βρίσκεται έλεγχος για την εκτίμηση πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Multiple people were injured, including one critically, after a seaplane with 11 people aboard, crashed off the coast of Washington state, according to the FAA and local authorities.— ABC7 Eyewitness News (@ABC7) July 24, 2026
The FAA said the DeHavilland DHC-3 seaplane crashed near Sucia Island in Washington State. The… pic.twitter.com/bFsCsGknaW
Η Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών και η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας διεξάγουν έρευνα για τα αίτια της αναγκαστικής προσγείωσης και της πυρκαγιάς που σημειώθηκε αργότερα.
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