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Αεροπλάνο βγαίνει σε δημοπρασία με τιμή εκκίνησης μόλις 10 ευρώ, η ιστορία του εγκαταλελειμμένου Piper στη Σεβίλλη
ΚΟΣΜΟΣ
Αεροπλάνο Σεβίλλη Δημοπρασία

Αεροπλάνο βγαίνει σε δημοπρασία με τιμή εκκίνησης μόλις 10 ευρώ, η ιστορία του εγκαταλελειμμένου Piper στη Σεβίλλη

Το ιστορικό αεροσκάφος της δεκαετίας του 1950 αναζητά νέο ιδιοκτήτη

Αεροπλάνο βγαίνει σε δημοπρασία με τιμή εκκίνησης μόλις 10 ευρώ, η ιστορία του εγκαταλελειμμένου Piper στη Σεβίλλη
Ένα δικινητήριο αεροσκάφος που παραμένει εγκαταλελειμμένο στο αεροδρόμιο της Σεβίλλης εδώ και τουλάχιστον επτά χρόνια αναζητά νέο ιδιοκτήτη, καθώς βγαίνει σε δημόσια δημοπρασία με τιμή εκκίνησης μόλις 10 ευρώ. Ωστόσο, παρά το εξαιρετικά χαμηλό τίμημα, υπάρχει μία σημαντική λεπτομέρεια: το αεροπλάνο δεν είναι πλέον σε θέση να πετάξει.

Πρόκειται για ένα αεροσκάφος τύπου Piper PA-23 Apache, το οποίο βρίσκεται ακινητοποιημένο στις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου της Σεβίλλης από το 2018 με τον ισπανικό οργανισμό διαχείρισης αεροδρομίων και εναέριας κυκλοφορίας Aena, να αποφασίζει να το διαθέσει σε δημόσιο πλειστηριασμό, όταν ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες για να χαρακτηριστεί επισήμως ως εγκαταλελειμμένο.


Πώς κρίθηκε εγκαταλελειμμένο

Σύμφωνα με την Aena, αν και έγιναν επανειλημμένες προσπάθειες εντοπισμού του ιδιοκτήτη όλες ήταν χωρίς αποτέλεσμα. Την ίδια ώρα η κατάσταση του αεροσκάφους δημοσιεύθηκε τρεις φορές στην Επίσημη Εφημερίδα του Ισπανικού Κράτους, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε όποιον είχε νόμιμο δικαίωμα να το διεκδικήσει αλλά και πάλι κάνεις δεν εμφανίστηκε, με το Piper πλέον να οδηγείται σε δημοπρασία.

Η διαδικασία είναι ανοιχτή τόσο σε ιδιώτες όσο και σε εταιρείες ή άλλους φορείς. Εκτός από την τιμή εκκίνησης των 10 ευρώ, απαιτείται και η καταβολή εγγύησης ύψους μόλις 0,50 ευρώ.


Μεγάλο ενδιαφέρον από το κοινό

Η ανακοίνωση της δημοπρασίας προκάλεσε έντονη περιέργεια, με την Aena να αναφέρει ότι έχει δεχθεί μεγάλο αριθμό ηλεκτρονικών μηνυμάτων από ενδιαφερόμενους. Οι προσφορές θα υποβληθούν σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης, ενώ η αποσφράγισή τους θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία στο αεροδρόμιο της Σεβίλλης.


Ποιο είναι το Piper PA-23 Apache

Το Piper PA-23 Apache παρουσιάστηκε για πρώτη φορά τη δεκαετία του 1950 από την αμερικανική Piper Aircraft Corporation και αποτέλεσε το πρώτο δικινητήριο αεροσκάφος μαζικής παραγωγής της εταιρείας. Για την εποχή του θεωρούνταν οικονομική επιλογή, ενώ η μεταλλική κατασκευή του επέτρεπε τη μεταφορά έως και τεσσάρων επιβατών.


Μπορεί να πετάξει ξανά;

Η απάντηση είναι αρνητική. Όπως ξεκαθαρίζει η Aena, το αεροσκάφος βρίσκεται σε ιδιαίτερα κακή κατάσταση και δεν είναι αξιόπλοο.

Έτσι, όποιος καταφέρει να το αποκτήσει δεν θα αποκτήσει ένα λειτουργικό αεροπλάνο, αλλά ένα εξαιρετικά σπάνιο και ασυνήθιστο συλλεκτικό αντικείμενο, το οποίο δύσκολα θα απογειωθεί ξανά, αλλά σίγουρα θα αποτελεί μία από τις πιο παράξενες αγορές που έγιναν ποτέ σε δημοπρασία αεροδρομίου.

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