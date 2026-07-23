Τραμπ: Εξετάζω μια μαζική επίθεση κατά του Ιράν, μεγαλύτερη από κάθε προηγούμενη

Την ίδια ώρα, υποστήριξε ότι οι Ιρανοί θέλουν να διαπραγματευτούν, αλλά δεν είναι έτοιμοι να συνάψουν συμφωνία αυτή τη στιγμή - Η τρέχουσα κλιμάκωση έχει ήδη οδηγήσει τις τιμές του πετρελαίου να ξεπεράσουν τα 100 δολάρια ανά βαρέλι