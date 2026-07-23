Τουρκία: Το δικαστήριο αποφάσισε την αποζημίωση των οικογενειών των Αλεβιτών που σκοτώθηκαν το 1993 στη «σφαγή της Σεβάστειας»

«Το Δικαστήριο αποφάσισε ότι το δικαίωμα στη ζωή παραβιάστηκε σε διαδικαστικό επίπεδο, που σημαίνει ότι το κράτος δεν τήρησε την υποχρέωσή του για τη διεξαγωγή αποτελεσματικής έρευνας στην υπόθεση αυτήν», είπε ο δικηγόρος τριών απογόνων θυμάτων