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Τουρκία: Το δικαστήριο αποφάσισε την αποζημίωση των οικογενειών των Αλεβιτών που σκοτώθηκαν το 1993 στη «σφαγή της Σεβάστειας»
ΚΟΣΜΟΣ
Αλεβίτες Εξτρεμιστές Ισλαμιστές Τουρκία Αποζημίωση

Τουρκία: Το δικαστήριο αποφάσισε την αποζημίωση των οικογενειών των Αλεβιτών που σκοτώθηκαν το 1993 στη «σφαγή της Σεβάστειας»

«Το Δικαστήριο αποφάσισε ότι το δικαίωμα στη ζωή παραβιάστηκε σε διαδικαστικό επίπεδο, που σημαίνει ότι το κράτος δεν τήρησε την υποχρέωσή του για τη διεξαγωγή αποτελεσματικής έρευνας στην υπόθεση αυτήν», είπε ο δικηγόρος τριών απογόνων θυμάτων

Τουρκία: Το δικαστήριο αποφάσισε την αποζημίωση των οικογενειών των Αλεβιτών που σκοτώθηκαν το 1993 στη «σφαγή της Σεβάστειας»
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Οι οικογένειες 37 ανθρώπων, κυρίως διανοούμενων και καλλιτεχνών Αλεβιτών, οι οποίοι κάηκαν ζωντανοί το 1993 από εξτρεμιστές ισλαμιστές στη Σεβάστεια της ανατολικής Τουρκίας, θα αποζημιωθούν για την απώλειά τους, αποφάνθηκε σήμερα το Συνταγματικό Δικαστήριο ανοίγοντας τον δρόμο, σύμφωνα με τους δικηγόρους τριών εκ των εναγόντων, για να δικαστούν εκ νέου οι δράστες.

«Το Δικαστήριο αποφάσισε ότι το δικαίωμα στη ζωή παραβιάστηκε σε διαδικαστικό επίπεδο. Αυτό σημαίνει ότι το κράτος δεν τήρησε την υποχρέωσή του για τη διεξαγωγή αποτελεσματικής έρευνας στην υπόθεση αυτήν. Αυτή παραβίαση δικαιολογεί την επανεκδίκαση» είπε ο Γκιουνάλ Κουρσούν, δικηγόρος τριών απογόνων θυμάτων.

Η αποζημίωση, το ύψος ης οποίας δεν προσδιορίστηκε, «δεν θα συνιστούσε (από μόνη της) πλήρη αποκατάσταση των οικογενειών», πρόσθεσε. «Για να υπάρχει παραγματική αποκατάσταση, όλοι οι υπεύθυνοι, συμπεριλαμβανομένων υψηλόβαθμων κρατικών λειτουργών και πολιτικών θα πρέπει να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Το κράτος παρέλειψε το καθήκον που είχε να ασκήσει διώξεις στους ίδιους τους λειτουργούς του», τόνισε ο δικηγόρος.



Στις 2 Ιουλίου 1993, 37 διανοούμενοι, στην πλειονότητά τους Αλεβίτες, σκοτώθηκαν στο ξενοδοχείο Madimak της Σεβάστειας, όπου είχαν συγκεντρωθεί για ένα φεστιβάλ. Τη φωτιά στο ξενοδοχείο έβαλε ένα πλήθος εξτρεμιστών ισλαμιστών.

Μεταξύ των διανοουμένων ήταν και ο συγγραφέας Αζίζ Νεσίν, ο οποίος επέζησε από την πυρκαγιά και πέθανε δύο χρόνια αργότερα από καρδιακή ανακοπή. Η παρουσία του Νεσίν, ο οποίος είχε μεταφράσει στα τουρκικά τους «Σατανικούς στίχους» του Σαλμάν Ρούσντι, ήταν η αφορμή που κινητοποίησε τα ισλαμιστικά κινήματα εκείνης της εποχής.


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Το συμβάν άφησε βαθύ τραύμα στην κοινότητα των Αλεβιτών της Τουρκίας, τη μεγαλύτερη θρησκευτική μειονότητα της χώρας.

Τριάντα τρεις άνθρωποι καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθειρξη για τη σφαγή της Σεβάστειας, όμως ορισμένοι υπεύθυνοι δεν δικάστηκαν ποτέ και επωφελήθηκαν από την παραγραφή των αδικημάτων, καταγγέλλουν οργανώσεις για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έδωσε χάρη σε δύο από τους ισοβίτες για τη σφαγή της Σεβάστειας το 2020 και το 2023.
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