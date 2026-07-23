«Ω, Θεέ μου...»: Η ανατριχιαστική στιγμή που όρκα χτυπά τεράστιο ψάρι κι αυτό σκάει σε χιλιάδες κομμάτια, βίντεο

Τον γύρο του Διαδικτύου κάνει βίντεο που έχει τραβηχτεί στον Κόλπο του Μεξικού από τη στιγμή που μια όρκα χτυπά με τεράστια δύναμη ένα ψάρι - ήλιο, το οποίο και κυριολεκτικά εκρήγνυται και διαλύεται μέσα στο νερό