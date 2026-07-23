Στο IST College, η καλλιέργεια των ταλέντων, η ενθάρρυνση της ανεξάρτητης σκέψης και η δημιουργικότητα δίνουν στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τα εφόδια για την μελλοντική επαγγελματική τους πορεία στον σύγχρονο κόσμο.
«Ω, Θεέ μου...»: Η ανατριχιαστική στιγμή που όρκα χτυπά τεράστιο ψάρι κι αυτό σκάει σε χιλιάδες κομμάτια, βίντεο
«Ω, Θεέ μου...»: Η ανατριχιαστική στιγμή που όρκα χτυπά τεράστιο ψάρι κι αυτό σκάει σε χιλιάδες κομμάτια, βίντεο
Τον γύρο του Διαδικτύου κάνει βίντεο που έχει τραβηχτεί στον Κόλπο του Μεξικού από τη στιγμή που μια όρκα χτυπά με τεράστια δύναμη ένα ψάρι - ήλιο, το οποίο και κυριολεκτικά εκρήγνυται και διαλύεται μέσα στο νερό
Τον γύρο του Διαδικτύου κάνει βίντεο από τη στιγμή που μια όρκα χτυπά με τεράστια δύναμη ένα ψάρι - ήλιο, το οποίο και κυριολεκτικά εκρήγνυται και διαλύεται μέσα στο νερό.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το CNN, το βίντεο έχει τραβηχτεί στον Κόλπο του Μεξικού και δείχνει μερικές όρκες να κολυμπούν έχοντας στη μέση το τεράστιο ψάρι, που έχει πάρει το όνομά του λόγω του σχήματός του, που είναι στρογγυλό και μεγάλο σαν τον ήλιο.
Ξαφνικά η μια όρκα επιταχύνει και μεγάλη φόρα χτυπά με το ρύγχος της το άτυχο ψάρι το οποίο αμέσως διαλύεται σε χιλιάδες κομμάτια, σε ένα σκηνικό που θυμίζει έκρηξη. Μάλιστα, ακούγεται η φωνή του δύτη που τραβάει το βίντεο να φωνάζει «Ω Θεέ μου», μη μπορώντας να πιστέψει αυτό που βλέπει.
Δείτε βίντεο
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το CNN, το βίντεο έχει τραβηχτεί στον Κόλπο του Μεξικού και δείχνει μερικές όρκες να κολυμπούν έχοντας στη μέση το τεράστιο ψάρι, που έχει πάρει το όνομά του λόγω του σχήματός του, που είναι στρογγυλό και μεγάλο σαν τον ήλιο.
Ξαφνικά η μια όρκα επιταχύνει και μεγάλη φόρα χτυπά με το ρύγχος της το άτυχο ψάρι το οποίο αμέσως διαλύεται σε χιλιάδες κομμάτια, σε ένα σκηνικό που θυμίζει έκρηξη. Μάλιστα, ακούγεται η φωνή του δύτη που τραβάει το βίντεο να φωνάζει «Ω Θεέ μου», μη μπορώντας να πιστέψει αυτό που βλέπει.
Δείτε βίντεο
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το στιγμιότυπο που φέρεται να είναι από το 2025, αλλά είδε τώρα το φως της δημοσιότητας από τους ειδικούς, αποτυπώνει μια ακόμη μέθοδο κυνηγιού του τεράστιου θηλαστικού που θεωρείται από τα πιο εξελιγμένα σε επίπεδο νοημοσύνης θηλαστικά στη Φύση ή απλά μια στιγμή... διασκέδασης.
A group of orcas was captured on camera engaging in what scientists call "ram-to-fragment" behavior.— ABC News (@ABC) July 23, 2026
One whale holds a large sunfish and lets go just before another rams it at high speed, pulverizing the fish into thousands of pieces.
In a new study, scientists say the behavior… pic.twitter.com/uNABrcGMXe
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