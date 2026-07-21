Η Flora Food Greece συνεχίζει για δεύτερη χρονιά το πρόγραμμα «Μεγάλη Αγκαλιά», προσφέροντας ουσιαστική υποστήριξη σε περισσότερες από 500 ανάδοχες οικογένειες που ανοίγουν το σπίτι και την καρδιά τους στα παιδιά που το έχουν ανάγκη
Η δασική πυρκαγιά βόρεια της Μαδρίτης έχει κατακαύσει 290.000 στρέμματα και είναι από τις πολυπλοκότερες στην χώρα
Η Ισπανία έζησε πρόσφατα μία από τις φονικότερες πυρκαγιές στην ιστορία της, μία δασική πυρκαγιά στην Ανδαλουσία που στοίχισε την ζωή σε 13 ανθρώπους και κατέστρεψε έκταση 70.000 στρεμμάτων
Εξακόσιοι πυροσβέστες και στρατιωτικοί έχουν επιστρατευθεί, μαζί με 30 εναέρια μέσα για την αντιμετώπισή της.
Η δασική πυρκαγιά την επαρχία Γκουανταλαχάρα, η μεγαλύτερη αυτής της χρονιάς στην Ισπανία, προκαλεί σοβαρές ανησυχίες στις αρχές καθώς ξεκινά σήμερα νέο κύμα καύσωνα που ευνοεί την εκδήλωση και επέκταση των καταστροφικών πυρκαγιών.
El incendio de La Mierla (Guadalajara) ha quemado 29.000 hectáreas y ya hay 34 municipios desalojados desde que comenzó el jueves pasado. Page ha asegurado, tras su reunión en el Cecopi, que ya se plantean el posible regreso de vecinos a los municipios desalojados…— EL PAÍS (@el_pais) July 21, 2026
Ο πρόεδρος της περιφέρειας της Καστίγια-Λα-Μάντσα Εμιλιάνο Γκαρθία μίλησε για την μεγαλύτερη κινητοποίηση πυροσβεστικών δυνάμεων στην ιστορία της περιοχής του, προσθέτοντας ωστόσο ότι μετά την νύκτα «έχει αρχίσει να βλέπει φως στην άκρη του τούνελ» έπειτα από την πολυήμερη μάχη.
More than 1,200 people have fled a new major wildfire raging north of Madrid that has already burned more than 26,000 hectares (65,000 acres) of land, according to firefighters. pic.twitter.com/V7u62LaFUv— Roya News English (@RoyaNewsEnglish) July 20, 2026
Σύμφωνα με τις αρχές, η συγκεκριμένη πυρκαγιά κρίνεται πολύπλοκη διότι έχει εκδηλωθεί σε μία σχεδόν ακατοίκητη ζώνη, ιδιαίτερα άνυδρη, με τεράστιες εκτάσεις εγκαταλελειμμένης θαμνώδους χαμηλής βλάστησης, συνθήκες που ευνοούν την ταχεία εξάπλωσή της.
Οι πυροσβέστες κατόρθωσαν να σταματήσουν την επέκταση της πυρκαγιάς προς την πόλη Σόρια στην γειτονική περιοχή Καστίγια-ι-Λεόν.
#Fotos El impresionante incendio de La Mierla ya ha arrasado 29.000 hectáreas @Plan_INFOCAM @UMEgob @DelegGobCLM @Bomberosforest7 @BomberosGuada https://t.co/2ArtjeUBAd pic.twitter.com/uqWXBQntl1— encastillalamancha (@Enclmdiario) July 21, 2026
Η Ισπανία πλήττεται τα τελευταία χρόνια από όλο πιο συχνά και παρατεταμένα κύματα καύσωνα με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40°C.
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