Η δασική πυρκαγιά βόρεια της Μαδρίτης έχει κατακαύσει 290.000 στρέμματα και είναι από τις πολυπλοκότερες στην χώρα
ΚΟΣΜΟΣ
Δασική πυρκαγιά Μαδρίτη Στρέμματα Ισπανία Πυροσβέστες στρατιωτικοί εναέρια μέσα

Η δασική πυρκαγιά βόρεια της Μαδρίτης έχει κατακαύσει 290.000 στρέμματα και είναι από τις πολυπλοκότερες στην χώρα

Η Ισπανία έζησε πρόσφατα μία από τις φονικότερες πυρκαγιές στην ιστορία της, μία δασική πυρκαγιά στην Ανδαλουσία που στοίχισε την ζωή σε 13 ανθρώπους και κατέστρεψε έκταση 70.000 στρεμμάτων

Η δασική πυρκαγιά βόρεια της Μαδρίτης έχει κατακαύσει 290.000 στρέμματα και είναι από τις πολυπλοκότερες στην χώρα
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Η πυρκαγιά που ξεκίνησε την Πέμπτη σε απόσταση 100 χιλιομέτρων βόρεια της Μαδρίτης και έχει κατακαύσει έκταση 290.000 στρεμμάτων είναι «μία από τις πιο πολύπλοκες» στην σύγχρονη ιστορία της Ισπανίας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Εξακόσιοι  πυροσβέστες και στρατιωτικοί έχουν επιστρατευθεί, μαζί με 30 εναέρια μέσα για την αντιμετώπισή της.

Η δασική πυρκαγιά την επαρχία Γκουανταλαχάρα, η μεγαλύτερη αυτής της χρονιάς στην Ισπανία, προκαλεί σοβαρές ανησυχίες στις αρχές καθώς ξεκινά σήμερα νέο κύμα καύσωνα που ευνοεί την εκδήλωση και επέκταση των καταστροφικών πυρκαγιών.



Ο πρόεδρος της περιφέρειας της Καστίγια-Λα-Μάντσα Εμιλιάνο Γκαρθία μίλησε για την μεγαλύτερη κινητοποίηση πυροσβεστικών δυνάμεων στην ιστορία της περιοχής του, προσθέτοντας ωστόσο ότι μετά την νύκτα «έχει αρχίσει να βλέπει φως στην άκρη του τούνελ» έπειτα από την πολυήμερη μάχη.



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Σύμφωνα με τις αρχές, η συγκεκριμένη πυρκαγιά κρίνεται πολύπλοκη διότι έχει εκδηλωθεί σε μία σχεδόν ακατοίκητη ζώνη, ιδιαίτερα άνυδρη, με τεράστιες εκτάσεις εγκαταλελειμμένης θαμνώδους χαμηλής βλάστησης, συνθήκες που ευνοούν την ταχεία εξάπλωσή της.

Οι πυροσβέστες κατόρθωσαν να σταματήσουν την επέκταση της πυρκαγιάς προς την πόλη Σόρια στην γειτονική περιοχή Καστίγια-ι-Λεόν.



Η Ισπανία έζησε πρόσφατα μία από τις φονικότερες πυρκαγιές στην ιστορία της, μία δασική πυρκαγιά στην Ανδαλουσία που στοίχισε την ζωή σε 13 ανθρώπους και κατέστρεψε έκταση 70.000 στρεμμάτων.

Η Ισπανία πλήττεται τα τελευταία χρόνια από όλο πιο συχνά και παρατεταμένα κύματα καύσωνα με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40°C.
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