Οι δύο αυτές διακρίσεις αποτελούν μια σημαντική αναγνώριση της στρατηγικής πορείας του Ομίλου B&F, ο οποίος συνεχίζει να επενδύει με συνέπεια στην καινοτομία, στην ποιότητα, στη δημιουργικότητα και στη διαρκή εξέλιξη
Νυχτερινό σφυροκόπημα του Κιέβου με ένα νεκρό και επτά τραυματίες
Πύραυλοι έπληξαν πέντε συνοικίες της ουκρανικής πρωτεύουσας, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές και πολλαπλές εστίες φωτιάς
Η ουκρανική πολεμική αεροπορία και η στρατιωτική διοίκηση της πόλης απηύθυναν συνεχώς προειδοποιήσεις για εκτοξεύσεις πυραύλων από τη 01:20 (ώρα Ελλάδας) και μετά. Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο έκανε λόγο για πυρκαγιές σε κοιτώνα, πολυκατοικία και σούπερ μάρκετ μέσω Telegram. Αναφέρθηκε σε πλήγματα σε πέντε συνοικίες.
🇺🇦 🇷🇺Russia fired more than 42 ballistic missiles at Kyiv, the largest ballistic barrage on the capital of the entire war.— Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 18, 2026
-Over 42 Russian ballistic missiles reportedly targeted Kyiv in a single attack, an unprecedented concentration against the city since the invasion began… pic.twitter.com/elQDtMVNue
A point of impact in Kiev this morning: pic.twitter.com/47Dbl0TCWx— Bashkarma🇺🇸🌏🇷🇺 (@Karmabash) July 19, 2026
KIEV is waking up to an everlasting Furnace !— 𝐃𝐚𝐯𝐢𝐝 𝐙 🇷🇺🇮🇪 (@SMO_VZ) July 19, 2026
‼️🇺🇦🔥 Warehouses in Zaporozhye have been burning for many hours after the strike.
‼️🇷🇺🏴☠
The enemy attacked Stavropol region
▪️Two fires broke out in the industrial zone of the village of Vyazniki, Shpakovsky district, due to… https://t.co/hdziMAa4nc pic.twitter.com/0nkpYDNBA7
Αρκετές ακόμη κτιριακές υποδομές και αποθήκες επλήγησαν στην επιδρομή.
Η Ρωσία εκτοξεύει πυραύλους κι εξαπολύει μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα μακράς εμβέλειας εναντίον της πρωτεύουσας της Ουκρανίας σχεδόν καθημερινά αφότου ο στρατός της εισέβαλε στην ουκρανική επικράτεια τον Φεβρουάριο του 2022.
Τα ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο εξαπολύθηκαν την επομένη ουκρανικής επιδρομής με drones εναντίον δυο αποθηκών ρωσικών εταιρειών εφοδιαστικής με τουλάχιστον οκτώ νεκρούς.
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