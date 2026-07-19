Νυχτερινό σφυροκόπημα του Κιέβου με ένα νεκρό και επτά τραυματίες
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Πόλεμος στην Ουκρανία Ρωσία

Νυχτερινό σφυροκόπημα του Κιέβου με ένα νεκρό και επτά τραυματίες

Πύραυλοι έπληξαν πέντε συνοικίες της ουκρανικής πρωτεύουσας, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές και πολλαπλές εστίες φωτιάς

Νυχτερινό σφυροκόπημα του Κιέβου με ένα νεκρό και επτά τραυματίες
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Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και επτά τραυματίστηκαν σε ρωσικά πυραυλικά πλήγματα εναντίον της ουκρανικής πρωτεύουσας τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε κτίρια και αυτοκίνητα και εκδηλώθηκαν πυρκαγιές σε συνοικίες του Κιέβου, ανακοίνωσαν οι στρατιωτικές και οι πολιτικές αρχές.

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία και η στρατιωτική διοίκηση της πόλης απηύθυναν συνεχώς προειδοποιήσεις για εκτοξεύσεις πυραύλων από τη 01:20 (ώρα Ελλάδας) και μετά. Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο έκανε λόγο για πυρκαγιές σε κοιτώνα, πολυκατοικία και σούπερ μάρκετ μέσω Telegram. Αναφέρθηκε σε πλήγματα σε πέντε συνοικίες.


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Αρκετές ακόμη κτιριακές υποδομές και αποθήκες επλήγησαν στην επιδρομή.

Η Ρωσία εκτοξεύει πυραύλους κι εξαπολύει μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα μακράς εμβέλειας εναντίον της πρωτεύουσας της Ουκρανίας σχεδόν καθημερινά αφότου ο στρατός της εισέβαλε στην ουκρανική επικράτεια τον Φεβρουάριο του 2022.

Τα ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο εξαπολύθηκαν την επομένη ουκρανικής επιδρομής με drones εναντίον δυο αποθηκών ρωσικών εταιρειών εφοδιαστικής με τουλάχιστον οκτώ νεκρούς.
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