Κίνδυνος επιθέσεων από ιρανικές μυστικές υπηρεσίες στην Ευρώπη, η προειδοποίηση του επικεφαλής των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών

Οι πιθανότητες αυξήθηκαν μετά από τη «λίστα αντιποίνων» που κυκλοφόρησε πρόσφατα σε ιρανική εφημερίδα και περιλαμβάνει και τον καγκελάριο Μερτς - Μαρκ Χένριχμαν για τη λίστα: «Ένδειξη της απελπισίας, και της επιθετικότητας της Τεχεράνης