Με το παλιό Air Force One έφυγε ο Τραμπ από την Τουρκία και άλλαξε αεροσκάφος στη Βρετανία - Ανησυχίες μετά τα πλήγματα στο Ιράν

«Για να το δουν οι στρατιώτες»

Οι αναβαθμίσεις στο αεροσκάφος από το Κατάρ ολοκληρώθηκαν τόσο γρήγορα που ορισμένοι ειδικοί εξέφρασαν ανησυχίες ότι το νέο τζετ ενδέχεται να μην είναι τόσο ασφαλές όσο τα υπάρχοντα αεροσκάφη Air Force One.Ο Τραμπ είχε δηλώσει στην Τουρκία ότι το νέο Air Force One θα επισκεπτόταν δύο ή τρεις μεγάλες στρατιωτικές βάσεις στην Ευρώπη πριν επιστρέψει στις ΗΠΑ, «ώστε να το δουν οι στρατιώτες, γιατί είναι πραγματικά εντυπωσιακό». Ωστόσο, φαίνεται ότι η μοναδική στάση του αεροσκάφους ήταν στη βρετανική βάση.Ο Τραμπ έγραψε αργά την Τετάρτη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι προσγειώθηκε στη RAF Mildenhall «και συναντήθηκε με το νέο μας Air Force One».Οι στρατιωτικοί στη βάση «ήταν πολύ ενθουσιασμένοι. Ήταν στον δρόμο της επιστροφής μας στις Ηνωμένες Πολιτείες από την Τουρκία, σχεδόν χωρίς καμία αλλαγή στη διαδρομή της πτήσης», ανέφερε.Η αποδοχή του αεροσκάφους από το Κατάρ είχε προκαλέσει έντονη συζήτηση. Σύμφωνα με ειδικούς, η μετασκευή του πολυτελούς τζετ απαιτούσε αναβαθμίσεις ασφαλείας, βελτιώσεις στα συστήματα επικοινωνίας για προστασία από υποκλοπές και δυνατότητες αντιπυραυλικής προστασίας.Δημοκρατικοί βουλευτές εκτίμησαν ότι το κόστος μετατροπής ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο δολάρια, εκφράζοντας παράλληλα ανησυχίες για την ασφάλειά του.Η προσπάθεια της Πολεμικής Αεροπορίας να επιταχύνει την προετοιμασία του νέου τζετ παρέκαμψε ορισμένες προγραμματισμένες τροποποιήσεις που προβλέπονταν για τα αεροσκάφη νέας γενιάς, προκειμένου να παραδοθεί νωρίτερα μια ενδιάμεση λύση.Οι αξιωματούχοι επιμένουν, πάντως, ότι το αεροσκάφος εξακολουθεί να πληροί τα προεδρικά πρότυπα.Από εκεί και πέρα, η Boeing εργάζεται για την παράδοση δύο ειδικά κατασκευασμένων Boeing 747-8, στο πλαίσιο σύμβασης σταθερής τιμής ύψους 3,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων που υπογράφηκε το 2018.Το πρόγραμμα βρίσκεται πλέον τέσσερα χρόνια πίσω από το χρονοδιάγραμμα, με την παράδοση να μην αναμένεται πριν από τα μέσα του 2028, κάτι που σημαίνει ότι ένα νέο αμερικανικής κατασκευής αεροσκάφος ίσως να μην είναι έτοιμο πριν ολοκληρωθεί η θητεία του Τραμπ τον Ιανουάριο του 2029.