Η πρώτη πτήση του Τραμπ με το νέο Air Force One, δώρο του Κατάρ: «Δεν υπάρχει άλλο σαν κι αυτό»
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Η πρώτη πτήση του Τραμπ με το νέο Air Force One, δώρο του Κατάρ: «Δεν υπάρχει άλλο σαν κι αυτό»

Το αεροσκάφος, η αξία του οποίου εκτιμάται 400 εκατ. δολάρια, παραχωρήθηκε ως δωρεά στο αμερικανικό Πεντάγωνο και θα χρησιμοποιείται από τον Τραμπ έως ότου ολοκληρωθεί η κατασκευή νέου προεδρικού αεροσκάφους από την Boeing

Η πρώτη πτήση του Τραμπ με το νέο Air Force One, δώρο του Κατάρ: «Δεν υπάρχει άλλο σαν κι αυτό»
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Ο Ντόναλντ Τραμπ, πραγματοποίησε την Τετάρτη (1/7) την πρώτη του πτήση με το νέο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, ένα πολυτελές Boeing το οποίο του δώρισε το Κατάρ και έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις για νομικά, ηθικά και ζητήματα εθνικής ασφάλειας.

Λίγο πριν αναχωρήσει για τη Βόρεια Ντακότα, όπου συμμετείχε στις εκδηλώσεις με αφορμή τον εορτασμό των 250 χρόνων της Αμερικής, ο Τραμπ εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για το νέο αεροσκάφος, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ένα μοναδικό κατασκεύασμα.

«Είμαι ενθουσιασμένος για την πρώτη πτήση. Δεν έχει υπάρξει ποτέ άλλο αεροπλάνο σαν αυτό. Ειλικρινά, εμείς δεν θα μπορούσαμε να κατασκευάσουμε ένα τέτοιο αεροσκάφος, γιατί δεν θα διαθέταμε τα χρήματα που απαιτούνται. Οι Καταριανοί ξόδεψαν τεράστια ποσά» δήλωσε.

Trump Takes First Flight on Qatar-Gifted New Air Force One Ahead of Historic July 4 Flyover | AC1N

Δώρο 400 εκατ. δολαρίων από το Κατάρ

Το αεροσκάφος, η αξία του οποίου εκτιμάται στα 400 εκατομμύρια δολάρια, παραχωρήθηκε ως δωρεά στο αμερικανικό Πεντάγωνο και θα χρησιμοποιείται από τον Τραμπ έως ότου ολοκληρωθεί η κατασκευή νέου προεδρικού αεροσκάφους από την Boeing, κάτι που αναμένεται να συμβεί σε περίπου δύο χρόνια.

Το νέο Air Force One διαθέτει λευκό, κόκκινο και σκούρο μπλε χρωματισμό, θυμίζοντας το προσωπικό αεροσκάφος που χρησιμοποιεί εδώ και χρόνια ο Αμερικανός πρόεδρος. Σύμφωνα με τον ίδιο, το αεροπλάνο έχει εξοπλιστεί με όλα τα απαραίτητα συστήματα ασφαλείας και τις προδιαγραφές που απαιτούνται για τη μεταφορά ενός προέδρου των ΗΠΑ.

«Το ολοκλήρωσαν πρόσφατα. Το διαμόρφωσαν κατάλληλα για έναν πρόεδρο, με όλα τα απαραίτητα συστήματα ασφαλείας και τον εξοπλισμό που απαιτείται. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό», ανέφερε.

Κλείσιμο
Το νέο Air Force One παρουσιάστηκε επίσημα τον προηγούμενο μήνα στην αεροπορική βάση Άντριους. Ο Τραμπ το χαρακτήρισε τότε «το πιο πολυτελές αεροπλάνο στον κόσμο».

Στο εσωτερικό του διαθέτει δερμάτινα καθίσματα που μετατρέπονται σε κρεβάτια, ζώνες ασφαλείας με την προεδρική σφραγίδα, μπεζ επενδύσεις σε τοίχους και δάπεδα, καθώς και χρυσές λεπτομέρειες στον φωτισμό.

Το αεροσκάφος αντικαθιστά προσωρινά το τροποποιημένο Boeing 747-200, το οποίο εκτελούσε χρέη Air Force One από το 1990. Παράλληλα, δύο Boeing 747-800 μετασκευάζονται ώστε να αποτελέσουν τα νέα μόνιμα προεδρικά αεροσκάφη (VC-25B), με την παράδοσή τους να αναμένεται σε περίπου δύο χρόνια.
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