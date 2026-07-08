EOS Risk Group: «Ακραίος» ο κίνδυνος στα Στενά του Ορμούζ μετά τα χτυπήματα σε τρία πλοία

Η εταιρεία ανάλυσης κινδύνου ανεβάζει το επίπεδο απειλής στο ανώτατο επίπεδο και καλεί τα πλοία να αναβάλουν κάθε διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, ενώ προειδοποιεί και για αυξημένο κίνδυνο ιρανικών επιθέσεων κατά κρατών του Κόλπου μετά τα αμερικανικά πλήγματα κατά των Φρουρών της Επανάστασης