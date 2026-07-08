EOS Risk Group: «Ακραίος» ο κίνδυνος στα Στενά του Ορμούζ μετά τα χτυπήματα σε τρία πλοία
EOS Risk Group: «Ακραίος» ο κίνδυνος στα Στενά του Ορμούζ μετά τα χτυπήματα σε τρία πλοία
Η εταιρεία ανάλυσης κινδύνου ανεβάζει το επίπεδο απειλής στο ανώτατο επίπεδο και καλεί τα πλοία να αναβάλουν κάθε διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, ενώ προειδοποιεί και για αυξημένο κίνδυνο ιρανικών επιθέσεων κατά κρατών του Κόλπου μετά τα αμερικανικά πλήγματα κατά των Φρουρών της Επανάστασης
Η κατάσταση ασφαλείας στα Στενά του Ορμούζ επιδεινώνεται με ταχύτατους ρυθμούς, καθώς η EOS Risk Group αναβάθμισε στο ανώτατο επίπεδο (EXTREME) την εκτίμηση κινδύνου για όλες τις διελεύσεις πλοίων από την περιοχή, μετά τις επιθέσεις που δέχθηκαν τρία εμπορικά πλοία μέσα σε διάστημα μόλις 24 ωρών.
Σύμφωνα με την τελευταία προειδοποίηση του οίκου ανάλυσης κινδύνου, τουλάχιστον δύο και πιθανότατα τρία πλοία έγιναν στόχος ιρανικών drones ή πυραύλων ενώ διέπλεαν τα Στενά του Ορμούζ μέσω των χωρικών υδάτων του Ομάν. Παράλληλα, υπάρχουν ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ότι ακόμη ένα πλοίο, κατά τον απόπλου του από τον Περσικό Κόλπο, υποχρεώθηκε να αλλάξει πορεία και να κινηθεί βορειότερα, ακολουθώντας τη διαδρομή μέσω των ιρανικών χωρικών υδάτων.
Οι αναλυτές της EOS εκτιμούν ότι η Τεχεράνη επιχειρεί πλέον να αποκτήσει ουσιαστικό έλεγχο της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, αποθαρρύνοντας τη χρήση της νότιας διαδρομής μέσω των χωρικών υδάτων του Ομάν και κατευθύνοντας τα εμπορικά πλοία προς τη βόρεια διαδρομή, που βρίσκεται πλησιέστερα στις ιρανικές ακτές.
«Η ένταση των επιθέσεων και των εξαναγκαστικών εκτροπών έχει αυξηθεί σημαντικά το τελευταίο 24ωρο», επισημαίνει η EOS, προσθέτοντας ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα είναι ιδιαίτερα πιθανό να σημειωθούν νέες απαιτήσεις προς πλοία να εγκαταλείψουν τη νότια διαδρομή, καθώς και νέες επιθέσεις σε όσα επιχειρήσουν να τη χρησιμοποιήσουν χωρίς προηγούμενη ιρανική έγκριση.
Για τον λόγο αυτό, η εταιρεία συνιστά σε όλους τους πλοιοκτήτες και διαχειριστές πλοίων να αναβάλουν κάθε διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ μέχρι νεωτέρας, τονίζοντας ότι ο κίνδυνος εκδήλωσης περιστατικού είναι πλέον «ιδιαίτερα πιθανός».
Η αξιολόγηση της κατάστασης θα επανεξεταστεί μόνο εφόσον περάσουν τουλάχιστον 24 ώρες χωρίς νέες επιθέσεις ή περιστατικά εκτροπής πλοίων. Ωστόσο, η EOS προειδοποιεί ότι το επίπεδο κινδύνου ενδέχεται να μεταβάλλεται ακόμη και σε καθημερινή βάση, καθώς η κρίση βρίσκεται σε φάση ταχείας κλιμάκωσης.
Σε ξεχωριστή ανάλυσή της, η EOS Risk Group αυξάνει επίσης στο επίπεδο HIGH (4/5) την εκτίμηση κινδύνου για ενδεχόμενες ιρανικές επιθέσεις κατά κρατών του Κόλπου, μετά τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον στόχων των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.
Οι αναλυτές θεωρούν πιθανό η Τεχεράνη να απαντήσει πλήττοντας στόχους σε χώρες που θεωρεί ότι υποστηρίζουν τις αμερικανικές επιχειρήσεις, με το Κουβέιτ να εμφανίζεται ως ο πιθανότερος αρχικός στόχος. Προειδοποιούν, ωστόσο, ότι σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης, ο κίνδυνος θα μπορούσε να επεκταθεί και στο Μπαχρέιν, καθώς και σε άλλα κράτη του Κόλπου που φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις.
Η EOS επισημαίνει ότι το συγκεκριμένο μοτίβο έχει επαναληφθεί και σε προηγούμενες περιόδους έντασης, όπου οι επιθέσεις κατά της εμπορικής ναυτιλίας ακολουθούνται από αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικούς στόχους και στη συνέχεια από ιρανικές ενέργειες εναντίον κρατών της περιοχής. Σύμφωνα με την εκτίμηση του οίκου, το αυξημένο επίπεδο απειλής αναμένεται να διατηρηθεί τουλάχιστον για τις επόμενες 48 ώρες, διάστημα που θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και των ενεργειακών υποδομών στον Περσικό Κόλπο.
Σύμφωνα με την τελευταία προειδοποίηση του οίκου ανάλυσης κινδύνου, τουλάχιστον δύο και πιθανότατα τρία πλοία έγιναν στόχος ιρανικών drones ή πυραύλων ενώ διέπλεαν τα Στενά του Ορμούζ μέσω των χωρικών υδάτων του Ομάν. Παράλληλα, υπάρχουν ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ότι ακόμη ένα πλοίο, κατά τον απόπλου του από τον Περσικό Κόλπο, υποχρεώθηκε να αλλάξει πορεία και να κινηθεί βορειότερα, ακολουθώντας τη διαδρομή μέσω των ιρανικών χωρικών υδάτων.
Οι αναλυτές της EOS εκτιμούν ότι η Τεχεράνη επιχειρεί πλέον να αποκτήσει ουσιαστικό έλεγχο της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, αποθαρρύνοντας τη χρήση της νότιας διαδρομής μέσω των χωρικών υδάτων του Ομάν και κατευθύνοντας τα εμπορικά πλοία προς τη βόρεια διαδρομή, που βρίσκεται πλησιέστερα στις ιρανικές ακτές.
«Η ένταση των επιθέσεων και των εξαναγκαστικών εκτροπών έχει αυξηθεί σημαντικά το τελευταίο 24ωρο», επισημαίνει η EOS, προσθέτοντας ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα είναι ιδιαίτερα πιθανό να σημειωθούν νέες απαιτήσεις προς πλοία να εγκαταλείψουν τη νότια διαδρομή, καθώς και νέες επιθέσεις σε όσα επιχειρήσουν να τη χρησιμοποιήσουν χωρίς προηγούμενη ιρανική έγκριση.
Για τον λόγο αυτό, η εταιρεία συνιστά σε όλους τους πλοιοκτήτες και διαχειριστές πλοίων να αναβάλουν κάθε διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ μέχρι νεωτέρας, τονίζοντας ότι ο κίνδυνος εκδήλωσης περιστατικού είναι πλέον «ιδιαίτερα πιθανός».
Η αξιολόγηση της κατάστασης θα επανεξεταστεί μόνο εφόσον περάσουν τουλάχιστον 24 ώρες χωρίς νέες επιθέσεις ή περιστατικά εκτροπής πλοίων. Ωστόσο, η EOS προειδοποιεί ότι το επίπεδο κινδύνου ενδέχεται να μεταβάλλεται ακόμη και σε καθημερινή βάση, καθώς η κρίση βρίσκεται σε φάση ταχείας κλιμάκωσης.
Αυξάνεται και ο κίνδυνος για τα κράτη του Κόλπου
Σε ξεχωριστή ανάλυσή της, η EOS Risk Group αυξάνει επίσης στο επίπεδο HIGH (4/5) την εκτίμηση κινδύνου για ενδεχόμενες ιρανικές επιθέσεις κατά κρατών του Κόλπου, μετά τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον στόχων των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.
Οι αναλυτές θεωρούν πιθανό η Τεχεράνη να απαντήσει πλήττοντας στόχους σε χώρες που θεωρεί ότι υποστηρίζουν τις αμερικανικές επιχειρήσεις, με το Κουβέιτ να εμφανίζεται ως ο πιθανότερος αρχικός στόχος. Προειδοποιούν, ωστόσο, ότι σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης, ο κίνδυνος θα μπορούσε να επεκταθεί και στο Μπαχρέιν, καθώς και σε άλλα κράτη του Κόλπου που φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις.
Η EOS επισημαίνει ότι το συγκεκριμένο μοτίβο έχει επαναληφθεί και σε προηγούμενες περιόδους έντασης, όπου οι επιθέσεις κατά της εμπορικής ναυτιλίας ακολουθούνται από αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικούς στόχους και στη συνέχεια από ιρανικές ενέργειες εναντίον κρατών της περιοχής. Σύμφωνα με την εκτίμηση του οίκου, το αυξημένο επίπεδο απειλής αναμένεται να διατηρηθεί τουλάχιστον για τις επόμενες 48 ώρες, διάστημα που θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και των ενεργειακών υποδομών στον Περσικό Κόλπο.
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