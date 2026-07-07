Συναγερμός στα Στενά του Ορμούζ: Ζημιές σε δεξαμενόπλοιο και πλήγμα σε φορτωμένο πλοίο LNG από άγνωστο βλήμα

Επιβεβαιώνεται νέο σοβαρό περιστατικό ασφαλείας στην περιοχή, ενώ πληροφορίες αποδίδουν την επίθεση στους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν - Αυξάνεται η ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στον πιο κρίσιμο ενεργειακό διάδρομο του κόσμου