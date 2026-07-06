Mε περισσότερους από 3.000 εργαζόμενους σε Ελλάδα και εξωτερικό, η εταιρεία αποτυπώνει στην πράξη τη δυναμική της σύγχρονης ελληνικής εξωστρέφειας
14χρονος σκότωσε συνομήλική του στη Βρετανία: Την μαχαίρωσε σε αυχένα και κορμό
14χρονος σκότωσε συνομήλική του στη Βρετανία: Την μαχαίρωσε σε αυχένα και κορμό
Η σορός της Λίλι Αν εντοπίστηκε σε πάρκο - Ο κατηγορούμενος έφηβος προφυλακίστηκε
Νεκρή σε πάρκο με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι εντοπίστηκε 14χρονη στη Βρετανία, ενώ οι δικαστικές αρχές άσκησαν δίωξη για ανθρωποκτονία σε συνομήλικό της.
Η σορός της Λίλι Αν Τζόουνς βρέθηκε στο πάρκο Ντάφριν, στη Μπλάινα της νότιας Ουαλίας στις 22 Ιουνίου. Δύο ημέρες νωρίτερα, οι γονείς είχαν δηλώσει την εξαφάνισή της.
Η έφηβη έφερε τραύματα στο στήθος και στον λαιμό, γεγονός που αποκαλύφθηκε σήμερα (6/7) κατά την ακροαματική διαδικασία στο δικαστήριο του Γκουέντ. Κατηγορούμενος για τη δολοφονία της Λίλι είναι ένας 14χρονος, σύμφωνα με την Daily Mail.
Η ιατροδικαστής Καρολάιν Σόντερς δήλωσε: «Η αιτία θανάτου είναι πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στον αυχένα και τον κορμό». Η Λίλι εθεάθη για τελευταία φορά στην οδό στην Μπλάινα το απόγευμα της 20ης Ιουνίου.
Ο 14χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της, εμφανίστηκε στο δικαστήριο στις 29 Ιουνίου. Η δικαστής Τρέισι Λόιντ-Κλαρκ ανακοίνωσε ότι η δίκη θα ξεκινήσει στις 23 Νοεμβρίου και αναμένεται να διαρκέσει τέσσερις εβδομάδες.
Ο έφηβος, ο οποίος δεν δήλωσε την άποψή του σχετικά με την κατηγορία δολοφονίας, προφυλακίστηκε μέχρι την επόμενη εμφάνισή του στο δικαστήριο.
Η αστυνομία περιέγραψε τον έφηβο, ο οποίος κατάγεται από την περιοχή Μπλέναου Γκουέντ της νοτιοανατολικής Ουαλίας, ως λευκό Βρετανό.
Η δημοτική σύμβουλος Λίζα Κάθριν Γουίνετ είχε δηλώσει προηγουμένως ότι η κοινότητα ήταν «συγκλονισμένη»: «Οι σκέψεις και οι προσευχές μου είναι με την οικογένεια της Λίλι σε αυτή τη συντριπτική και φρικτή στιγμή. Ελπίζω η αστυνομία να ενεργήσει άμεσα τώρα για να βρει τον δράστη».
Η σορός της Λίλι Αν Τζόουνς βρέθηκε στο πάρκο Ντάφριν, στη Μπλάινα της νότιας Ουαλίας στις 22 Ιουνίου. Δύο ημέρες νωρίτερα, οι γονείς είχαν δηλώσει την εξαφάνισή της.
Η έφηβη έφερε τραύματα στο στήθος και στον λαιμό, γεγονός που αποκαλύφθηκε σήμερα (6/7) κατά την ακροαματική διαδικασία στο δικαστήριο του Γκουέντ. Κατηγορούμενος για τη δολοφονία της Λίλι είναι ένας 14χρονος, σύμφωνα με την Daily Mail.
Η ιατροδικαστής Καρολάιν Σόντερς δήλωσε: «Η αιτία θανάτου είναι πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στον αυχένα και τον κορμό». Η Λίλι εθεάθη για τελευταία φορά στην οδό στην Μπλάινα το απόγευμα της 20ης Ιουνίου.
Ο 14χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της, εμφανίστηκε στο δικαστήριο στις 29 Ιουνίου. Η δικαστής Τρέισι Λόιντ-Κλαρκ ανακοίνωσε ότι η δίκη θα ξεκινήσει στις 23 Νοεμβρίου και αναμένεται να διαρκέσει τέσσερις εβδομάδες.
Ο έφηβος, ο οποίος δεν δήλωσε την άποψή του σχετικά με την κατηγορία δολοφονίας, προφυλακίστηκε μέχρι την επόμενη εμφάνισή του στο δικαστήριο.
Η αστυνομία περιέγραψε τον έφηβο, ο οποίος κατάγεται από την περιοχή Μπλέναου Γκουέντ της νοτιοανατολικής Ουαλίας, ως λευκό Βρετανό.
Η δημοτική σύμβουλος Λίζα Κάθριν Γουίνετ είχε δηλώσει προηγουμένως ότι η κοινότητα ήταν «συγκλονισμένη»: «Οι σκέψεις και οι προσευχές μου είναι με την οικογένεια της Λίλι σε αυτή τη συντριπτική και φρικτή στιγμή. Ελπίζω η αστυνομία να ενεργήσει άμεσα τώρα για να βρει τον δράστη».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα