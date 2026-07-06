Συναγερμός στη Γερμανία: Δύο άνθρωποι νεκροί σε περιστατικό με πυροβολισμούς στο Όφενμπουργκ
Συναγερμός στη Γερμανία: Δύο άνθρωποι νεκροί σε περιστατικό με πυροβολισμούς στο Όφενμπουργκ
Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε συγκρότημα κατοικιών – Άγνωστες παραμένουν οι συνθήκες του περιστατικού
UPD:
Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικό με πυροβολισμούς νωρίτερα σήμερα στο Όφενμπουργκ, στο κρατίδιο της Βάδης-Βυρτεμβέργης στη Γερμανία.
Η αστυνομία ειδοποιήθηκε λίγο μετά τις 09:00 (ώρα Ελλάδος) προκειμένου να σπεύσει σε συγκρότημα κατοικιών, από όπου ακούστηκαν πυροβολισμοί. Εκεί βρήκαν έναν άνδρα νεκρό και μια γυναίκα σοβαρά τραυματισμένη, η οποία ωστόσο υπέκυψε λίγο αργότερα στα τραύματά της, ενώ βρισκόταν ήδη στο νοσοκομείο.
Η περιοχή έχει αποκλειστεί και βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, ανέφερε εκπρόσωπος της αστυνομίας, διευκρινίζοντας ότι τόσο η ταυτότητα των δύο ατόμων όσο και οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το περιστατικό παραμένουν άγνωστες.
Σύμφωνα με την αστυνομία, κοντά στο σημείο του περιστατικού εντοπίστηκε ένα όπλο, χωρίς ωστόσο να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες. Οι αρχές ανέφεραν ότι, με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, δεν υπάρχει κίνδυνος για τους πολίτες.
Η αστυνομία ειδοποιήθηκε λίγο μετά τις 09:00 (ώρα Ελλάδος) προκειμένου να σπεύσει σε συγκρότημα κατοικιών, από όπου ακούστηκαν πυροβολισμοί. Εκεί βρήκαν έναν άνδρα νεκρό και μια γυναίκα σοβαρά τραυματισμένη, η οποία ωστόσο υπέκυψε λίγο αργότερα στα τραύματά της, ενώ βρισκόταν ήδη στο νοσοκομείο.
Η περιοχή έχει αποκλειστεί και βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, ανέφερε εκπρόσωπος της αστυνομίας, διευκρινίζοντας ότι τόσο η ταυτότητα των δύο ατόμων όσο και οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το περιστατικό παραμένουν άγνωστες.
Σύμφωνα με την αστυνομία, κοντά στο σημείο του περιστατικού εντοπίστηκε ένα όπλο, χωρίς ωστόσο να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες. Οι αρχές ανέφεραν ότι, με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, δεν υπάρχει κίνδυνος για τους πολίτες.
Derzeit sind Polizei und mehrere Rettungskräfte in der Händelstraße in #Offenburg im Einsatz. Laut Aussage von Zeugen soll es hier zur Abgabe mehrerer Schüsse gekommen sein.— Polizei Offenburg (@PolizeiOG) July 6, 2026
Link zur Pressemitteilung:https://t.co/A5GGc19esj
*ya *al pic.twitter.com/UMt41UW5l7
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα