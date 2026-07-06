Συναγερμός στη Γερμανία: Δύο άνθρωποι νεκροί σε περιστατικό με πυροβολισμούς στο Όφενμπουργκ
ΚΟΣΜΟΣ
Πυροβολισμοί Γερμανία

Συναγερμός στη Γερμανία: Δύο άνθρωποι νεκροί σε περιστατικό με πυροβολισμούς στο Όφενμπουργκ

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε συγκρότημα κατοικιών – Άγνωστες παραμένουν οι συνθήκες του περιστατικού

Συναγερμός στη Γερμανία: Δύο άνθρωποι νεκροί σε περιστατικό με πυροβολισμούς στο Όφενμπουργκ
UPD:
Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικό με πυροβολισμούς νωρίτερα σήμερα στο Όφενμπουργκ, στο κρατίδιο της Βάδης-Βυρτεμβέργης στη Γερμανία.

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε λίγο μετά τις 09:00 (ώρα Ελλάδος) προκειμένου να σπεύσει σε συγκρότημα κατοικιών, από όπου ακούστηκαν πυροβολισμοί. Εκεί βρήκαν έναν άνδρα νεκρό και μια γυναίκα σοβαρά τραυματισμένη, η οποία ωστόσο υπέκυψε λίγο αργότερα στα τραύματά της, ενώ βρισκόταν ήδη στο νοσοκομείο.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί και βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, ανέφερε εκπρόσωπος της αστυνομίας, διευκρινίζοντας ότι τόσο η ταυτότητα των δύο ατόμων όσο και οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το περιστατικό παραμένουν άγνωστες.

Σύμφωνα με την αστυνομία, κοντά στο σημείο του περιστατικού εντοπίστηκε ένα όπλο, χωρίς ωστόσο να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες. Οι αρχές ανέφεραν ότι, με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, δεν υπάρχει κίνδυνος για τους πολίτες. 

UPD:

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