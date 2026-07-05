Σκάνδαλο στο Μουντιάλ; Οι New York Times γράφουν ότι η κόκκινη κάρτα στον Μπαλογκάν των ΗΠΑ «ακυρώθηκε» μετά από τηλεφώνημα Τραμπ στον Ινφαντίνο

Για πρώτη φορά από το 1962, η FIFA δίνει άδεια συμμετοχής σε παίκτη που αποβλήθηκε στο προηγούμενο ματς, ευνοώντας την αμερικανική ομάδα, που δεν θα στερηθεί τον κορυφαίο σκόρερ της στην αναμέτρηση των «16» κόντρα στο Βέλγιο





Την πληροφορία







Στον Μπαλογκάν επιβλήθηκε αναστολή ποινής με διάρκεια ενός έτους.



Την απόφαση χαιρέτισε στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας για μια «μεγάλη αδικία» που αποκαταστάθηκε. Δεν ανέφερε ούτε τον Ινφαντίνο ούτε τη δική του παρέμβαση.







Ο Μπαλογκάν αποβλήθηκε από τον αγώνα της Τετάρτης, αφού δέχτηκε κόκκινη κάρτα για φάουλ κατά αμυντικού της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης. Λόγω της κάρτας δεν θα μπορούσε να παίξει κατά του Βελγίου.



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«Εάν ο Φολαρίν Μπαλογκάν διαπράξει άλλη παράβαση παρόμοιας φύσης και σοβαρότητας κατά τη διάρκεια της περιόδου αναστολής, ο αποκλεισμός θα ανακληθεί και η ποινή θα επιβληθεί, με την επιφύλαξη τυχόν πρόσθετων κυρώσεων που θα επιβληθούν για τη νέα παράβαση» προσθέτει.



Η ανατροπή αυτή, συνεχίζει το δημοσίευμα, είναι εξαιρετικά ασυνήθιστη, καθώς είναι η πρώτη φορά από το 1962 που η FIFA επιτρέπει σε παίκτη να αγωνιστεί σε αγώνα, ενώ θα έπρεπε να είναι τιμωρημένος.



Ο Τζιάνι Ινφαντίνο προσπαθεί εξάλλου εδώ και χρόνια να κερδίσει την εύνοια του Τραμπ. Πέρυσι, η FIFA θέσπισε και απένειμε στον Αμερικανό πρόεδρο το Βραβείο Ειρήνης της FIFA, ενώ παράλληλα προσπαθούσε -χωρίς επιτυχία- να βραβευτεί με το Νόμπελ Ειρήνης.



Ντόναλντ Τραμπ τηλεφώνησε την περασμένη Τετάρτη στον πρόεδρο της FIFA , τον Τζιάνι Ινφαντίνο , και του ζήτησε να επανεξετάσει την τιμωρία του κορυφαίου σκόρερ της αμερικανικής ομάδας, του Φολαρίν Μπαλογκάν, μετά την κόκκινη κάρτα που δέχτηκε στον αγώνα της ομάδας εκείνο το βράδυ εναντίον της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης.Την πληροφορία μεταφέρουν οι New York Times που επικαλούνται τρία άτομα με γνώση της παρέμβασης.Και πράγματι, η παρέμβαση έπιασε τόπο: Σήμερα Κυριακή, η FIFA ανακοίνωσε ότι ο Μπαλογκάν μπορεί να αγωνιστεί τη Δευτέρα (ξημερώματα Τρίτης στην Ελλάδα) εναντίον του Βελγίου.Στον Μπαλογκάν επιβλήθηκε αναστολή ποινής με διάρκεια ενός έτους.Την απόφαση χαιρέτισε στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας για μια. Δεν ανέφερε ούτε τον Ινφαντίνο ούτε τη δική του παρέμβαση.Ο Μπαλογκάν αποβλήθηκε από τον αγώνα της Τετάρτης, αφού δέχτηκε. Λόγω της κάρτας δεν θα μπορούσε να παίξει κατά του Βελγίου.«Σύμφωνα με το άρθρο 27 του Πειθαρχικού Κώδικα της FIFA, η εφαρμογή της τιμωρίας αποκλεισμού από έναν αγώνα αναστέλλεται για ένα έτος» ανέφερε η ομοσπονδία.«Εάν ο Φολαρίν Μπαλογκάν διαπράξει άλλη παράβαση παρόμοιας φύσης και σοβαρότητας κατά τη διάρκεια της περιόδου αναστολής, ο αποκλεισμός θα ανακληθεί και η ποινή θα επιβληθεί, με την επιφύλαξη τυχόν πρόσθετων κυρώσεων που θα επιβληθούν για τη νέα παράβαση» προσθέτει.Η ανατροπή αυτή, συνεχίζει το δημοσίευμα, είναι εξαιρετικά ασυνήθιστη, καθώς είναιπου η FIFA επιτρέπει σε παίκτη να αγωνιστεί σε αγώνα, ενώ θα έπρεπε να είναι τιμωρημένος.Ο Τζιάνι Ινφαντίνο προσπαθεί εξάλλου εδώ και χρόνια να κερδίσει την εύνοια του Τραμπ. Πέρυσι, η FIFA θέσπισε και απένειμε στον Αμερικανό πρόεδρο το Βραβείο Ειρήνης της FIFA, ενώ παράλληλα προσπαθούσε -χωρίς επιτυχία- να βραβευτεί με το Νόμπελ Ειρήνης.

Η συμμετοχή του Μπαλογκάν προφανώς και ευνοεί τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς ο επιθετικός αποτελεί την κύρια απειλή για το αντίπαλο τέρμα, ενώ η αμερικανική ομάδα προσπαθεί να προκριθεί στους προημιτελικούς για πρώτη φορά μετά από 24 χρόνια.



Η FIFA είχε παρακάμψει τους κανόνες και για την περίπτωση του Κριστιάνο Ρονάλντο που έλαβε άδεια να αγωνιστεί παρά το ότι θα έπρεπε να είχε χάσει τα δύο πρώτα παιχνίδια του Μουντιάλ λόγω κόκκινης κάρτας που είχε δεχτεί πριν από την έναρξη του τουρνουά.