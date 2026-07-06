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Η βελγική ομοσπονδία κατά της FIFA για την υπόθεση Μπαλογκάν: «Είμαστε έκπληκτοι από την απόφαση»
Η βελγική ομοσπονδία κατά της FIFA για την υπόθεση Μπαλογκάν: «Είμαστε έκπληκτοι από την απόφαση»
Η RBFA εξετάζει τις επιλογές της μετά την άδεια συμμετοχής του Αμερικανού επιθετικού στο ματς ΗΠΑ-Βέλγιο
Έντονη αντίδραση προκάλεσε στη βελγική ποδοσφαιρική ομοσπονδία η απόφαση της FIFA να επιτρέψει στον Φόλαριν Μπαλογκάν να αγωνιστεί στην αναμέτρηση των ΗΠΑ με το Βέλγιο, παρά την κόκκινη κάρτα που είχε δεχθεί. Η RBFA δηλώνει «έκπληκτη» και υποστηρίζει ότι η απόφαση έρχεται σε αντίθεση με τους κανονισμούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.
Όπως αναφέρει η βελγική ομοσπονδία, η FIFA στήριξε την απόφασή της στο άρθρο 27 του Πειθαρχικού Κώδικα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, σύμφωνα με το οποίο η Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA έχει τη δυνατότητα να αναστείλει την εφαρμογή μιας πειθαρχικής ποινής που έχει ήδη επιβληθεί.
Ωστόσο, η RBFA επισημαίνει ότι το άρθρο 66.4 του ίδιου Πειθαρχικού Κώδικα προβλέπει ξεκάθαρα πως μία κόκκινη κάρτα (αποβολή) επιφέρει αυτόματα τιμωρία μίας αγωνιστικής στον αμέσως επόμενο αγώνα της ομάδας, όπως –σύμφωνα με τους Βέλγους– έχει συμβεί με όλες τις προηγούμενες κόκκινες κάρτες στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο.
Συγκεκριμένα, επικαλείται το άρθρο 10.5 των κανονισμών, όπου αναφέρεται:
«Εάν ένας ποδοσφαιριστής ή αξιωματούχος ομάδας αποβληθεί έπειτα από απευθείας ή έμμεση κόκκινη κάρτα (δεύτερη κίτρινη), τότε αυτόματα τιμωρείται και δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στον επόμενο αγώνα της ομάδας του. Επιπλέον, μπορούν να επιβληθούν περαιτέρω κυρώσεις».
Η RBFA υπογραμμίζει ότι ο αυτόματος χαρακτήρας αυτής της τιμωρίας επιβεβαιώθηκε και στην εγκύκλιο Νο16 της FIFA για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, η οποία στάλθηκε σε όλες τις συμμετέχουσες ομοσπονδίες στις 12 Μαΐου 2026.
Παράλληλα, σημειώνει ότι ο ίδιος κανόνας επαναλαμβάνεται πριν από κάθε παιχνίδι στις συναντήσεις συντονισμού αγώνων της διοργάνωσης και περιλαμβάνεται σε όλες τις σχετικές παρουσιάσεις των σεμιναρίων του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
«Προκειμένου να διαφυλαχθούν τα νόμιμα δικαιώματα όλων των συμμετεχουσών ομάδων και να προστατευθούν οι θεμελιώδεις αρχές του fair play στο άθλημά μας, τόσο στο τρέχον Παγκόσμιο Κύπελλο όσο και στις μελλοντικές διοργανώσεις, η RBFA εξετάζει όλες τις πιθανές επιλογές», καταλήγει η ανακοίνωση.
Η διαφωνία για την τιμωρία του ΜπαλογκάνΗ Βασιλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Βελγίου (RBFA) εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας την έκπληξή της για την απόφαση της FIFA να χαρακτηρίσει διαθέσιμο τον τιμωρημένο ποδοσφαιριστή των Ηνωμένων Πολιτειών, Φόλαριν Μπαλογκάν, για τον αγώνα ΗΠΑ-Βελγίου τη Δευτέρα 6 Ιουλίου, στις 17:00 ώρα Σιάτλ (03:00 ώρα Ελλάδας).
Όπως αναφέρει η βελγική ομοσπονδία, η FIFA στήριξε την απόφασή της στο άρθρο 27 του Πειθαρχικού Κώδικα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, σύμφωνα με το οποίο η Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA έχει τη δυνατότητα να αναστείλει την εφαρμογή μιας πειθαρχικής ποινής που έχει ήδη επιβληθεί.
Ωστόσο, η RBFA επισημαίνει ότι το άρθρο 66.4 του ίδιου Πειθαρχικού Κώδικα προβλέπει ξεκάθαρα πως μία κόκκινη κάρτα (αποβολή) επιφέρει αυτόματα τιμωρία μίας αγωνιστικής στον αμέσως επόμενο αγώνα της ομάδας, όπως –σύμφωνα με τους Βέλγους– έχει συμβεί με όλες τις προηγούμενες κόκκινες κάρτες στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο.
«Αντίφαση με τους κανονισμούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου»Η βελγική πλευρά τονίζει ακόμη ότι, ανεξάρτητα από την ερμηνεία του Πειθαρχικού Κώδικα, η απόφαση της FIFA έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τον κανονισμό της διοργάνωσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.
Συγκεκριμένα, επικαλείται το άρθρο 10.5 των κανονισμών, όπου αναφέρεται:
«Εάν ένας ποδοσφαιριστής ή αξιωματούχος ομάδας αποβληθεί έπειτα από απευθείας ή έμμεση κόκκινη κάρτα (δεύτερη κίτρινη), τότε αυτόματα τιμωρείται και δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στον επόμενο αγώνα της ομάδας του. Επιπλέον, μπορούν να επιβληθούν περαιτέρω κυρώσεις».
Η RBFA υπογραμμίζει ότι ο αυτόματος χαρακτήρας αυτής της τιμωρίας επιβεβαιώθηκε και στην εγκύκλιο Νο16 της FIFA για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, η οποία στάλθηκε σε όλες τις συμμετέχουσες ομοσπονδίες στις 12 Μαΐου 2026.
Παράλληλα, σημειώνει ότι ο ίδιος κανόνας επαναλαμβάνεται πριν από κάθε παιχνίδι στις συναντήσεις συντονισμού αγώνων της διοργάνωσης και περιλαμβάνεται σε όλες τις σχετικές παρουσιάσεις των σεμιναρίων του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Η RBFA εξετάζει τα επόμενα βήματαΣτην ανακοίνωσή της, η βελγική ομοσπονδία αναφέρει ότι εξετάζει όλες τις πιθανές επιλογές που έχει στη διάθεσή της, με στόχο –όπως τονίζει– την προστασία των δικαιωμάτων όλων των ομάδων που συμμετέχουν στη διοργάνωση.
«Προκειμένου να διαφυλαχθούν τα νόμιμα δικαιώματα όλων των συμμετεχουσών ομάδων και να προστατευθούν οι θεμελιώδεις αρχές του fair play στο άθλημά μας, τόσο στο τρέχον Παγκόσμιο Κύπελλο όσο και στις μελλοντικές διοργανώσεις, η RBFA εξετάζει όλες τις πιθανές επιλογές», καταλήγει η ανακοίνωση.
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