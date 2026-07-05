Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.
Οικογενειακό μπάρμπεκιου για την 4η Ιουλίου μετατράπηκε σε λουτρό αίματος: Οκτώ τραυματίες από πυροβολισμούς στη Νέα Υόρκη, τέσσερα παιδιά ανάμεσά τους
Οικογενειακό μπάρμπεκιου για την 4η Ιουλίου μετατράπηκε σε λουτρό αίματος: Οκτώ τραυματίες από πυροβολισμούς στη Νέα Υόρκη, τέσσερα παιδιά ανάμεσά τους
Μαρτυρίες μιλούν για άνδρα που ήταν ντυμένος στα μαύρα και φορούσε μαύρη μάσκα σκι, ο οποίος πυροβόλησε πολλές φορές προς το πλήθος, που έκανε μπάρμπεκιου σε αυλή
Τουλάχιστον οκτώ άτομα, μεταξύ των οποίων τέσσερα παιδιά, τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς αργά το Σάββατο (ξημερώματα Κυριακής στην Ελλάδα), κατά τη διάρκεια των εορτασμών της 4ης Ιουλίου στο Κόνι Άιλαντ της Νέας Υόρκης.
Η ένοπλη επίθεση σημειώθηκε περίπου στις 22:35 στη West 30th Street του Μπρούκλιν, γράφει ο Guardian. Σε μικρή απόσταση βρίσκεται το σημείο όπου λιγότερο από μία ώρα νωρίτερα είχε πραγματοποιηθεί σόου πυροτεχνημάτων για την εθνική εορτή των ΗΠΑ.
Τραυματίες είναι ένας 33χρονος και μια 21χρονη που πυροβολήθηκαν στο στήθος, μια 25χρονη και ένας 37χρονος που χτυπήθηκε στον ώμο. Δύο αγόρια έξι ετών χτυπήθηκαν στο στομάχι, ένα αγόρι επτά ετών στα πόδια ή στον μηρό, και δύο άλλα αγόρια, 12 και 14 ετών, σε άλλα σημεία του σώματός του.
Όλα τα θύματα, που βρίσκονταν σε αυλή κατοικίας όπου γινόταν οικογενειακό μπάρμπεκιου, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία. Επτά βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση, ενώ η 21χρονη φέρεται να βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.
Η αστυνομία ανέφερε ότι ανακάλυψε ένα πιστόλι μαζί με 10 κάλυκες, αλλά δεν είχε προβεί σε καμία σύλληψη.
Ανέφερε πάντως ότι ένας άνδρας που ήταν ντυμένος στα μαύρα και φορούσε μαύρη μάσκα σκι, πλησίασε το φράχτη, πυροβόλησε πολλές φορές προς την αυλή και στη συνέχεια διέφυγε με τα πόδια. Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι υπήρξε κάποια διαφωνία στο μπάρμπεκιου πριν τους πυροβολισμούς.
Μια δολοφονία που σχετίζεται με συμμορίες είχε συμβεί στη γειτονιά πρόσφατα, άγνωστο είναι όμως για την ώρα αν σχετίζονται τα περιστατικά.
Η ένοπλη επίθεση σημειώθηκε περίπου στις 22:35 στη West 30th Street του Μπρούκλιν, γράφει ο Guardian. Σε μικρή απόσταση βρίσκεται το σημείο όπου λιγότερο από μία ώρα νωρίτερα είχε πραγματοποιηθεί σόου πυροτεχνημάτων για την εθνική εορτή των ΗΠΑ.
Τραυματίες είναι ένας 33χρονος και μια 21χρονη που πυροβολήθηκαν στο στήθος, μια 25χρονη και ένας 37χρονος που χτυπήθηκε στον ώμο. Δύο αγόρια έξι ετών χτυπήθηκαν στο στομάχι, ένα αγόρι επτά ετών στα πόδια ή στον μηρό, και δύο άλλα αγόρια, 12 και 14 ετών, σε άλλα σημεία του σώματός του.
Όλα τα θύματα, που βρίσκονταν σε αυλή κατοικίας όπου γινόταν οικογενειακό μπάρμπεκιου, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία. Επτά βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση, ενώ η 21χρονη φέρεται να βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.
Η αστυνομία ανέφερε ότι ανακάλυψε ένα πιστόλι μαζί με 10 κάλυκες, αλλά δεν είχε προβεί σε καμία σύλληψη.
Ανέφερε πάντως ότι ένας άνδρας που ήταν ντυμένος στα μαύρα και φορούσε μαύρη μάσκα σκι, πλησίασε το φράχτη, πυροβόλησε πολλές φορές προς την αυλή και στη συνέχεια διέφυγε με τα πόδια. Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι υπήρξε κάποια διαφωνία στο μπάρμπεκιου πριν τους πυροβολισμούς.
Μια δολοφονία που σχετίζεται με συμμορίες είχε συμβεί στη γειτονιά πρόσφατα, άγνωστο είναι όμως για την ώρα αν σχετίζονται τα περιστατικά.
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