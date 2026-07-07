Συμφωνία με το Ιράν ή «θα τελειώσουμε τη δουλειά» λέει ο Τραμπ - Δεν διαπραγματευόμαστε υπό απειλές, απαντά η Τεχεράνη

Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος πριν αναχωρήσει για την Τουρκία - Ο ι διαπραγματεύσεις για μία τελική συμφωνία «δεν πρόκειται να ξεκινήσουν» όσο συνεχίζονται οι απειλές, απάντησε ο Αραγτσί