Το ΝΑΤΟ επενδύει $40 δισ. σε τεχνολογία αντιμετώπισης drones – Νέα αεροσκάφη επιτήρησης και στόλοι UAV
ΚΟΣΜΟΣ
Μαρκ Ρούτε NATO Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ Άγκυρα

Το ΝΑΤΟ επενδύει $40 δισ. σε τεχνολογία αντιμετώπισης drones – Νέα αεροσκάφη επιτήρησης και στόλοι UAV

Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει αναδείξει τον καθοριστικό ρόλο των drones

Το ΝΑΤΟ επενδύει $40 δισ. σε τεχνολογία αντιμετώπισης drones – Νέα αεροσκάφη επιτήρησης και στόλοι UAV
3 ΣΧΟΛΙΑ
Το ΝΑΤΟ προχωρά σε επενδύσεις άνω των 40 δισ. δολαρίων μέσα στην επόμενη πενταετία για την ενίσχυση των δυνατοτήτων αντιμετώπισης drones, όπως ανακοίνωσε ο γενικός γραμματέας της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε στο Φόρουμ Αμυντικής Βιομηχανίας της Συμμαχίας στην Άγκυρα.

Η ανακοίνωση αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες ενίσχυσης της αντιαεροπορικής και αντι-drone άμυνας της Συμμαχίας, σε μία περίοδο κατά την οποία τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν αλλάξει τα δεδομένα στα σύγχρονα πεδία μάχης.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει αναδείξει τον καθοριστικό ρόλο των drones, με τη Μόσχα και το Κίεβο να εξαπολύουν καθημερινά εκατοντάδες επιθέσεις με UAV.



Σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, η Ρωσία εκτόξευσε 351 drones κατά της Ουκρανίας το βράδυ της Κυριακής, ενώ Ρώσοι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι περισσότερα από 430 ουκρανικά drones κινήθηκαν προς την περιοχή της Μόσχας.

Παράλληλα, χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ έχουν βρεθεί επανειλημμένα αντιμέτωπες με παραβιάσεις του εναέριου χώρου τους από ρωσικά drones κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Τον περασμένο μήνα, μαχητικά αεροσκάφη της αποστολής εναέριας αστυνόμευσης του ΝΑΤΟ στη Βαλτική κατέρριψαν drone που είχε εισέλθει στον εναέριο χώρο της Λετονίας, σύμφωνα με τη Συμμαχία, «ως αποτέλεσμα ρωσικού ηλεκτρονικού πολέμου».

Κλείσιμο

Νέα αεροσκάφη επιτήρησης αποκτά η Συμμαχία

Ο Μαρκ Ρούτε ανακοίνωσε επίσης την ενίσχυση του στόλου αεροσκαφών επιτήρησης του ΝΑΤΟ με νέα μέσα προηγμένης τεχνολογίας.

Η Συμμαχία θα αποκτήσει 10 αεροσκάφη Saab GlobalEye, τα οποία θα αντικαταστήσουν τον γερασμένο στόλο αεροσκαφών έγκαιρης προειδοποίησης και ελέγχου AWACS.



Τα GlobalEye της σουηδικής Saab αποτελούν εναλλακτική επιλογή απέναντι στα ευρέως χρησιμοποιούμενα αεροσκάφη της αμερικανικής Boeing.

Ο διευθύνων σύμβουλος της σουηδικής εταιρείας δήλωσε ότι οι παραδόσεις του νέου αεροσκάφους στη Συμμαχία θα μπορούσαν να ξεκινήσουν ήδη από το 2030, εφόσον το ΝΑΤΟ συνάψει γρήγορα σύμβαση με την εταιρεία.

Παράλληλα, για πρώτη φορά στον στόλο του ΝΑΤΟ θα ενταχθούν πέντε μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιτήρησης μεγάλου ύψους Triton, κατασκευής της Northrop Grumman.

Το ΝΑΤΟ επενδύει $40 δισ. σε τεχνολογία αντιμετώπισης drones – Νέα αεροσκάφη επιτήρησης και στόλοι UAV


Η Νορβηγία, η Φινλανδία, η Γερμανία και η Δανία αναμένεται να υπογράψουν επιστολή πρόθεσης για την αγορά τους, όπως ανέφερε ο Ρούτε.

Επιπλέον, η Συμμαχία σχεδιάζει τη δημιουργία στρατηγικού στόλου αερομεταφορών με 12 αεροσκάφη Airbus A400M, ενισχύοντας περαιτέρω τις δυνατότητες ταχείας ανάπτυξης και μεταφοράς δυνάμεων.
3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ένα νέο μπάνιο μπορεί να μεταμορφώσει ολόκληρο τον χώρο σου - και τώρα μπορείς να το κερδίσεις

Μέσα από έναν μεγάλο διαγωνισμό όπου δυο τυχεροί κερδίζουν δυο ολικές ανακαινίσεις μπάνιου συνολικής αξίας €30.000, η εταιρεία Κυπριώτης αναδεικνύει τη δύναμη του σωστού σχεδιασμού να μεταμορφώνει την καθημερινότητα στο σπίτι.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης