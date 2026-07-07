Το ΝΑΤΟ επενδύει $40 δισ. σε τεχνολογία αντιμετώπισης drones – Νέα αεροσκάφη επιτήρησης και στόλοι UAV

Τα GlobalEye της σουηδικής Saab αποτελούν εναλλακτική επιλογή απέναντι στα ευρέως χρησιμοποιούμενα αεροσκάφη της αμερικανικής Boeing.Ο διευθύνων σύμβουλος της σουηδικής εταιρείας δήλωσε ότι οι παραδόσεις του νέου αεροσκάφους στη Συμμαχία θα μπορούσαν να ξεκινήσουν ήδη από το, εφόσον το ΝΑΤΟ συνάψει γρήγορα σύμβαση με την εταιρεία.Παράλληλα, για πρώτη φορά στον στόλο του ΝΑΤΟ θα ενταχθούν πέντε μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιτήρησης μεγάλου ύψους Triton, κατασκευής της Northrop Grumman.Η Νορβηγία, η Φινλανδία, η Γερμανία και η Δανία αναμένεται να υπογράψουν επιστολή πρόθεσης για την αγορά τους, όπως ανέφερε ο Ρούτε.Επιπλέον, η Συμμαχία σχεδιάζει τη δημιουργία στρατηγικού στόλου αερομεταφορών με 12 αεροσκάφη Airbus A400M, ενισχύοντας περαιτέρω τις δυνατότητες ταχείας ανάπτυξης και μεταφοράς δυνάμεων.