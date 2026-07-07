Το ΝΑΤΟ επενδύει $40 δισ. σε τεχνολογία αντιμετώπισης drones – Νέα αεροσκάφη επιτήρησης και στόλοι UAV
Το ΝΑΤΟ επενδύει $40 δισ. σε τεχνολογία αντιμετώπισης drones – Νέα αεροσκάφη επιτήρησης και στόλοι UAV
Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει αναδείξει τον καθοριστικό ρόλο των drones
Το ΝΑΤΟ προχωρά σε επενδύσεις άνω των 40 δισ. δολαρίων μέσα στην επόμενη πενταετία για την ενίσχυση των δυνατοτήτων αντιμετώπισης drones, όπως ανακοίνωσε ο γενικός γραμματέας της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε στο Φόρουμ Αμυντικής Βιομηχανίας της Συμμαχίας στην Άγκυρα.
Η ανακοίνωση αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες ενίσχυσης της αντιαεροπορικής και αντι-drone άμυνας της Συμμαχίας, σε μία περίοδο κατά την οποία τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν αλλάξει τα δεδομένα στα σύγχρονα πεδία μάχης.
Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει αναδείξει τον καθοριστικό ρόλο των drones, με τη Μόσχα και το Κίεβο να εξαπολύουν καθημερινά εκατοντάδες επιθέσεις με UAV.
Σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, η Ρωσία εκτόξευσε 351 drones κατά της Ουκρανίας το βράδυ της Κυριακής, ενώ Ρώσοι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι περισσότερα από 430 ουκρανικά drones κινήθηκαν προς την περιοχή της Μόσχας.
Παράλληλα, χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ έχουν βρεθεί επανειλημμένα αντιμέτωπες με παραβιάσεις του εναέριου χώρου τους από ρωσικά drones κατά τη διάρκεια του πολέμου.
Τον περασμένο μήνα, μαχητικά αεροσκάφη της αποστολής εναέριας αστυνόμευσης του ΝΑΤΟ στη Βαλτική κατέρριψαν drone που είχε εισέλθει στον εναέριο χώρο της Λετονίας, σύμφωνα με τη Συμμαχία, «ως αποτέλεσμα ρωσικού ηλεκτρονικού πολέμου».
Η Συμμαχία θα αποκτήσει 10 αεροσκάφη Saab GlobalEye, τα οποία θα αντικαταστήσουν τον γερασμένο στόλο αεροσκαφών έγκαιρης προειδοποίησης και ελέγχου AWACS.
Η ανακοίνωση αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες ενίσχυσης της αντιαεροπορικής και αντι-drone άμυνας της Συμμαχίας, σε μία περίοδο κατά την οποία τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν αλλάξει τα δεδομένα στα σύγχρονα πεδία μάχης.
Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει αναδείξει τον καθοριστικό ρόλο των drones, με τη Μόσχα και το Κίεβο να εξαπολύουν καθημερινά εκατοντάδες επιθέσεις με UAV.
안카라에서의 마르크 뤼터 나토 사무총장 발언: 나토, '드론 엣지 이니셔티브' 출범… 5년간 안티드론에 400억 달러 투자— Yoon Yi (@YoonTV1578) July 7, 2026
NATO Secretary General Mark Rutte announced the launch of the 'NATO Drone Edge' initiative in Ankara, stating that allies will invest over $40 billion in anti-drone… pic.twitter.com/T6K13IMYgN
Σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, η Ρωσία εκτόξευσε 351 drones κατά της Ουκρανίας το βράδυ της Κυριακής, ενώ Ρώσοι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι περισσότερα από 430 ουκρανικά drones κινήθηκαν προς την περιοχή της Μόσχας.
Παράλληλα, χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ έχουν βρεθεί επανειλημμένα αντιμέτωπες με παραβιάσεις του εναέριου χώρου τους από ρωσικά drones κατά τη διάρκεια του πολέμου.
Τον περασμένο μήνα, μαχητικά αεροσκάφη της αποστολής εναέριας αστυνόμευσης του ΝΑΤΟ στη Βαλτική κατέρριψαν drone που είχε εισέλθει στον εναέριο χώρο της Λετονίας, σύμφωνα με τη Συμμαχία, «ως αποτέλεσμα ρωσικού ηλεκτρονικού πολέμου».
Νέα αεροσκάφη επιτήρησης αποκτά η ΣυμμαχίαΟ Μαρκ Ρούτε ανακοίνωσε επίσης την ενίσχυση του στόλου αεροσκαφών επιτήρησης του ΝΑΤΟ με νέα μέσα προηγμένης τεχνολογίας.
Η Συμμαχία θα αποκτήσει 10 αεροσκάφη Saab GlobalEye, τα οποία θα αντικαταστήσουν τον γερασμένο στόλο αεροσκαφών έγκαιρης προειδοποίησης και ελέγχου AWACS.
Breaking the monopoly? - NATO picks Swedish Saab over US jets to replace aging E-3A AWACS fleet— Viory Video (@vioryvideo) July 7, 2026
“This will ensure we keep NATO's owned and operated surveillance and early warning capability strong and credible for decades to come,” Rutte added. pic.twitter.com/eA5KrJQWKR
Τα GlobalEye της σουηδικής Saab αποτελούν εναλλακτική επιλογή απέναντι στα ευρέως χρησιμοποιούμενα αεροσκάφη της αμερικανικής Boeing.
Ο διευθύνων σύμβουλος της σουηδικής εταιρείας δήλωσε ότι οι παραδόσεις του νέου αεροσκάφους στη Συμμαχία θα μπορούσαν να ξεκινήσουν ήδη από το 2030, εφόσον το ΝΑΤΟ συνάψει γρήγορα σύμβαση με την εταιρεία.
Παράλληλα, για πρώτη φορά στον στόλο του ΝΑΤΟ θα ενταχθούν πέντε μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιτήρησης μεγάλου ύψους Triton, κατασκευής της Northrop Grumman.
Η Νορβηγία, η Φινλανδία, η Γερμανία και η Δανία αναμένεται να υπογράψουν επιστολή πρόθεσης για την αγορά τους, όπως ανέφερε ο Ρούτε.
Επιπλέον, η Συμμαχία σχεδιάζει τη δημιουργία στρατηγικού στόλου αερομεταφορών με 12 αεροσκάφη Airbus A400M, ενισχύοντας περαιτέρω τις δυνατότητες ταχείας ανάπτυξης και μεταφοράς δυνάμεων.
Ο διευθύνων σύμβουλος της σουηδικής εταιρείας δήλωσε ότι οι παραδόσεις του νέου αεροσκάφους στη Συμμαχία θα μπορούσαν να ξεκινήσουν ήδη από το 2030, εφόσον το ΝΑΤΟ συνάψει γρήγορα σύμβαση με την εταιρεία.
Παράλληλα, για πρώτη φορά στον στόλο του ΝΑΤΟ θα ενταχθούν πέντε μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιτήρησης μεγάλου ύψους Triton, κατασκευής της Northrop Grumman.
Η Νορβηγία, η Φινλανδία, η Γερμανία και η Δανία αναμένεται να υπογράψουν επιστολή πρόθεσης για την αγορά τους, όπως ανέφερε ο Ρούτε.
Επιπλέον, η Συμμαχία σχεδιάζει τη δημιουργία στρατηγικού στόλου αερομεταφορών με 12 αεροσκάφη Airbus A400M, ενισχύοντας περαιτέρω τις δυνατότητες ταχείας ανάπτυξης και μεταφοράς δυνάμεων.
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