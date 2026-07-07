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Οι πιο βιώσιμες πόλεις του κόσμου για το 2026: Πρώτη η Κοπεγχάγη, στην 88η θέση η Αθήνα - Δείτε αναλυτικά την πρώτη δεκάδα
Οι πιο βιώσιμες πόλεις του κόσμου για το 2026: Πρώτη η Κοπεγχάγη, στην 88η θέση η Αθήνα - Δείτε αναλυτικά την πρώτη δεκάδα
Οι 173 πόλεις αξιολογήθηκαν με βάση τη σταθερότητα, τις υποδομές, την υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και το περιβάλλον
Η Κοπεγχάγη αναδείχθηκε η πιο βιώσιμη πόλη στον κόσμο για το 2026, σύμφωνα με την ετήσια κατάταξη της Economist Intelligence Unit (EIU), εκτοπίζοντας τη Βιέννη από την κορυφή.
Στη λίστα με τις 173 πόλεις που αξιολογήθηκαν με βάση τη σταθερότητα, τις υποδομές, την υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και το περιβάλλον, η Αθήνα καταλαμβάνει την 88η θέση, παραμένοντας στο μέσο της παγκόσμιας κατάταξης.
Στην κατάταξη της EIU η Κοπεγχάγη έλαβε «τέλειες» βαθμολογίες σε τρεις κατηγορίες, μεταξύ των οποίων η σταθερότητα, οι υποδομές και η εκπαίδευση. Η επιτυχία της Κοπεγχάγης που βρίσκεται συχνά στις πρώτες θέσεις οφείλεται σε έναν «νικηφόρο συνδυασμό εξαιρετικών βαθμολογιών στους τομείς της σταθερότητας και των υποδομών, της πλούσιας κουλτούρας και του περιβάλλοντος, καθώς και της υψηλής ποιότητας των δημόσιων υπηρεσιών», δήλωσε εκπρόσωπος της Economist Intelligence Unit.
Στην δεύτερη θέση είναι η Βιέννη και στην τρίτη βρέθηκε η Μελβούρνη, ανεβαίνοντας μία θέση σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Μια άλλη αυστραλιανή πόλη, το Σίδνεϊ, ανέβηκε από την έκτη στην τέταρτη θέση.
Η Ζυρίχη, η οποία πέρυσι ισοβάθμησε με τη Βιέννη στη δεύτερη θέση, έπεσε τρεις θέσεις, με τη Γενεύη, επίσης ελβετική πόλη, να ακολουθεί αμέσως μετά στην έκτη θέση. Η Οσάκα, στην Ιαπωνία, διατήρησε την έβδομη θέση, ενώ η Αδελαΐδα της Αυστραλίας κατέλαβε την όγδοη. Το Τόκιο βρέθηκε στη δέκατη θέση.
Εν τω μεταξύ, οι επιπτώσεις του πολέμου με το Ιράν φάνηκαν στις κατατάξεις των πόλεων του Κόλπου, οι οποίες σημείωσαν πτώση στις βαθμολογίες της κατηγορίας «σταθερότητα». Οι πόλεις που σημείωσαν τη μεγαλύτερη πτώση ήταν η πρωτεύουσα του Ομάν, Μουσκάτ, η οποία έπεσε 14 θέσεις και κατέλαβε την 123η θέση, και η Πόλη του Κουβέιτ, η οποία έπεσε 12 θέσεις και κατέλαβε την 105η θέση.
Ενώ η Δαμασκός της Συρίας εξακολουθεί να κατατάσσεται ως η λιγότερο βιώσιμη πόλη στον κόσμο, σημειώθηκαν ανακατατάξεις στο κάτω μέρος της λίστας, με την Τεχεράνη να πέφτει στην 164η θέση ως αποτέλεσμα του πολέμου, ενώ το Κίεβο της Ουκρανίας έπεσε στην 166η θέση.
Οι πρώτες 10 πόλεις της λίστας:
Οι 10 πόλεις που είναι τελευταίες στη λίστα:
Στη λίστα με τις 173 πόλεις που αξιολογήθηκαν με βάση τη σταθερότητα, τις υποδομές, την υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και το περιβάλλον, η Αθήνα καταλαμβάνει την 88η θέση, παραμένοντας στο μέσο της παγκόσμιας κατάταξης.
Στην κατάταξη της EIU η Κοπεγχάγη έλαβε «τέλειες» βαθμολογίες σε τρεις κατηγορίες, μεταξύ των οποίων η σταθερότητα, οι υποδομές και η εκπαίδευση. Η επιτυχία της Κοπεγχάγης που βρίσκεται συχνά στις πρώτες θέσεις οφείλεται σε έναν «νικηφόρο συνδυασμό εξαιρετικών βαθμολογιών στους τομείς της σταθερότητας και των υποδομών, της πλούσιας κουλτούρας και του περιβάλλοντος, καθώς και της υψηλής ποιότητας των δημόσιων υπηρεσιών», δήλωσε εκπρόσωπος της Economist Intelligence Unit.
Στην δεύτερη θέση είναι η Βιέννη και στην τρίτη βρέθηκε η Μελβούρνη, ανεβαίνοντας μία θέση σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Μια άλλη αυστραλιανή πόλη, το Σίδνεϊ, ανέβηκε από την έκτη στην τέταρτη θέση.
Η Ζυρίχη, η οποία πέρυσι ισοβάθμησε με τη Βιέννη στη δεύτερη θέση, έπεσε τρεις θέσεις, με τη Γενεύη, επίσης ελβετική πόλη, να ακολουθεί αμέσως μετά στην έκτη θέση. Η Οσάκα, στην Ιαπωνία, διατήρησε την έβδομη θέση, ενώ η Αδελαΐδα της Αυστραλίας κατέλαβε την όγδοη. Το Τόκιο βρέθηκε στη δέκατη θέση.
Εν τω μεταξύ, οι επιπτώσεις του πολέμου με το Ιράν φάνηκαν στις κατατάξεις των πόλεων του Κόλπου, οι οποίες σημείωσαν πτώση στις βαθμολογίες της κατηγορίας «σταθερότητα». Οι πόλεις που σημείωσαν τη μεγαλύτερη πτώση ήταν η πρωτεύουσα του Ομάν, Μουσκάτ, η οποία έπεσε 14 θέσεις και κατέλαβε την 123η θέση, και η Πόλη του Κουβέιτ, η οποία έπεσε 12 θέσεις και κατέλαβε την 105η θέση.
Ενώ η Δαμασκός της Συρίας εξακολουθεί να κατατάσσεται ως η λιγότερο βιώσιμη πόλη στον κόσμο, σημειώθηκαν ανακατατάξεις στο κάτω μέρος της λίστας, με την Τεχεράνη να πέφτει στην 164η θέση ως αποτέλεσμα του πολέμου, ενώ το Κίεβο της Ουκρανίας έπεσε στην 166η θέση.
Οι πρώτες 10 πόλεις της λίστας:
- Κοπεγχάγη, Δανία
- Βιέννη, Αυστρία
- Μελβούρνη, Αυστραλία
- Σίδνεϊ, Αυστραλία
- Ζυρίχη, Ελβετία
- Γενεύη, Ελβετία
- Οσάκα, Ιαπωνία
- Αδελαΐδα, Αυστραλία
- Βανκούβερ, Καναδάς
- Τόκιο, Ιαπωνία
Οι 10 πόλεις που είναι τελευταίες στη λίστα:
- Τεχεράνη, Ιράν
- Χαράρε, Ζιμπάμπουε
- Κίεβο, Ουκρανία
- Πορτ Μόρεσμπι, Παπούα Νέα Γουινέα
- Λάγκος, Νιγηρία
- Αλγέρι, Αλγερία
- Καράτσι, Πακιστάν
- Ντάκα, Μπανγκλαντές
- Τρίπολη, Λιβύη
- Δαμασκός, Συρία
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