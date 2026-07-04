Χιλιάδες κόσμου στο προσκύνημα της σορού του Αλί Χαμενεΐ στο Ιράν: Άφαντος ο Μοτζτάμπα, φωνάζουν «θάνατος στις ΗΠΑ», βίντεο και φωτογραφίες

Χτυπούν τα στήθη τους και κραδαίνουν σημαίες - Μαζί με το φέρετρο του ηγέτη αυτό της κόρης του, της μόλις 14 μηνών εγγονής του, της νύφης του και του γαμπρού του