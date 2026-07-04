Χιλιάδες κόσμου στο προσκύνημα της σορού του Αλί Χαμενεΐ στο Ιράν: Άφαντος ο Μοτζτάμπα, φωνάζουν «θάνατος στις ΗΠΑ», βίντεο και φωτογραφίες
Χτυπούν τα στήθη τους και κραδαίνουν σημαίες - Μαζί με το φέρετρο του ηγέτη αυτό της κόρης του, της μόλις 14 μηνών εγγονής του, της νύφης του και του γαμπρού του
Ντυμένοι στα μαύρα και έχοντας τυλίξει γύρω τους τη σημαία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, οι συμμετέχοντες κρατούσαν αφίσες και φωτογραφίες του Χαμενεΐ και του γιου του και διαδόχου του στη θέση ανώτατου ηγέτη Μοζτάμπα Χαμενεΐ.
Δείτε live την τελετή:
Hundreds of thousands of people have poured into Tehran, with millions expected to attend a week of funeral ceremonies for late Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei.— Al Jazeera English (@AJEnglish) July 4, 2026
— in pictures https://t.co/y3oVHStpGf pic.twitter.com/XfBn3M1HuO
Αφού η σορός του Αλί Χαμενεΐ τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα σε κλειστό χώρο για μία ημέρα, ώστε να την αποχαιρετήσουν ανώτατοι Ιρανοί αξιωματούχοι και ξένοι επίσημοι, το φέρετρό του, μαζί με τα φέρετρα μελών της οικογένειάς του που σκοτώθηκαν στην ίδια αεροπορική επιδρομή, μεταφέρθηκαν σε μια υπαίθρια εξέδρα, όπου το κοινό μπορούσε να τα δει από απόσταση, σύμφωνα με πλάνα που μετέδωσαν τηλεοπτικά δίκτυα της χώρας.
Footage captures the sea of Iranian people in Tehran mourning their martyred Leader at his funeral ceremony at Imam Khomeini Grand Mosque (Mosalla). pic.twitter.com/Or93KfeKjk— IRNA News Agency ☫ (@IrnaEnglish) July 4, 2026
BREAKING: The Islamic regime of Iran has gathered its supporters, from across Iran and Middle East to mourn for its dead terrorist dictator, Ali Khamenei in Tehran. These rabid and extremist supporters are now terrorizing people of Tehran by their actions including going to metro… pic.twitter.com/hq40RLh330— Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) July 4, 2026
Millions of Iranians at the Imam Khomeini Mosque in the capital, Tehran. pic.twitter.com/fURBtZsDAr— Faizan (@faizannriaz) July 4, 2026
Chants of "Death to America" at the Tehran Mosalla during the farewell ceremony for the martyred leader Ayatollah Khamenei. pic.twitter.com/VmwtI6oXG9— IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) (@iribnews_irib) July 4, 2026
Χιλιάδες κόσμου συγκεντρώθηκαν στον προαύλιο χώρο του θρησκευτικού συγκροτήματος Μεγάλης Μοσαλά, χτυπώντας τα στήθη τους, θρηνώντας και κραδαίνοντας σημαίες της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Γυναίκες ντυμένες με μαύρα τσαντόρ κρατούσαν ομπρέλες για να προστατευτούν από τον καυτό ήλιο.
«Ας κλάψουμε!», παρότρυνε το πλήθος ο εκφωνητής της τελετής μέσω ενός μεγάφωνου. «Όλοι μαζί φωνάξτε: "Καταπιεσμένοι!" και όλοι πείτε: "Χουσεΐν!"», είπε, επικαλούμενος τις σιιτικές παραδόσεις της θυσίας, μεταξύ των οποίων και εκείνη του Χουσεΐν, εγγονού του προφήτη Μωάμεθ.
Με το σύνθημα αυτό, το πλήθος ξέσπασε σε θρήνους και άρχισε να φωνάζει συνθήματα.
People from all walks of life coming together to pay respects to #Martyred_Leader. pic.twitter.com/Zejo9D3ZFu— Tehran Times (@TehranTimes79) July 4, 2026
Crowds in Tehran’s Mosalla Chant Unified Call for Revenge— Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) July 4, 2026
People at the Mosalla in Tehran raised the single voice of “Revenge, Revenge” during the farewell ceremony for the martyr leader. Attendees also raised flags calling for the killing of Trump in the ceremony. pic.twitter.com/PMsO1vkWgi
Families of Minab Martyrs Arrive in Tehran for Ayatollah Ali Khamenei's Funeral— Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) July 4, 2026
A caravan of 420 relatives of the Minab martyrs were welcomed by residents of Tehran at the central railway station.
They were then escorted to their accommodations ahead of the planned ceremonies. pic.twitter.com/2XCaysQXdl
Ο ιρανικός στρατός και οι ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας ορκίστηκαν εκδίκηση για τον θάνατο του Χαμενεΐ και συνθήματα όπως «Θάνατος στην Αμερική» αντηχούσαν στο τέμενος Μοσαλά, όπως μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Seda va Sima.
Το φέρετρο του Χαμενεΐ θα παραμένει στο Μοσαλά έως το βράδυ της Κυριακής.
Οι επικήδειες τελετές για τον Αλί Χαμενεΐ θα διαρκέσουν έξι ημέρες και επιδιώκουν να αποτελέσουν επίδειξη δύναμης μετά τον πόλεμο που ξεκίνησε έπειτα από τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα εναντίον του ιρανικού εδάφους, στη διάρκεια του οποίου σκοτώθηκαν πολλοί Ιρανοί υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι, τόσο πολιτικοί όσο και στρατιωτικοί.
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