Τραμπ: Είναι όλοι στην Τεχεράνη για την κηδεία Χαμενεΐ, με μια βολή θα μπορούσαμε να τους εξοντώσουμε, αλλά δεν θα έχουμε κανέναν για να διαπραγματευτούμε



Τραμπ για Ιράν: «Εκλιπαρούν για συμφωνία»

Κλείσιμο

Το τηλεφώνημα για την επέτειο της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ

Από την πλευρά του, το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού ανακοίνωσε ότι ο Νετανιάχου επικοινώνησε τηλεφωνικά την Παρασκευή με τον Τραμπ, προκειμένου να του ευχηθεί για την 250ή επέτειο της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Νετανιάχου τόνισε ότι οι ΗΠΑ είναι εκείνες που εγγυώνται την ελευθερία στον κόσμο και πως το Ισραήλ εκτιμά ιδιαίτερα τους στενούς δεσμούς ανάμεσα στις δύο χώρες.

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συναντηθούν σύντομα στις Ηνωμένες Πολιτείες.



Οι σκιές στη σχέση Τραμπ - Νετανιάχου μετά τον πόλεμο με το Ιράν

Παρά τις δημόσιες δηλώσεις περί καλών σχέσεων, τους τελευταίους μήνες αρκετοί άνθρωποι στο περιβάλλον του Τραμπ εμφανίζονται επιφυλακτικοί και απογοητευμένοι από τον Νετανιάχου, κυρίως σε σχέση με το ζήτημα του Ιράν.

«Πολλοί από τους στενότερους συμβούλους του Τραμπ πιστεύουν ότι ο Μπίμπι έκανε λάθος σχεδόν σε όλα», ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος.

Το τελευταίο δίμηνο καταγράφηκε απόκλιση ανάμεσα στους στόχους των δύο ηγετών στην εξωτερική πολιτική και την ασφάλεια, αλλά και στα πολιτικά τους συμφέροντα, σχετικά με τον πόλεμο με το Ιράν και άλλα περιφερειακά ζητήματα.

Ο Τραμπ υπέγραψε μνημόνιο κατανόησης με την Τεχεράνη παρά τις αντιρρήσεις του Νετανιάχου, ενώ φέρεται να πίεσε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να περιορίσει τις επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού στον Λίβανο και να αποδεχθεί συμφωνία-πλαίσιο που προβλέπει αρχική αποχώρηση δυνάμεων από τον νότιο Λίβανο.

Μια συνάντηση στον Λευκό Οίκο θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τον Νετανιάχου, ο οποίος μπαίνει σε προεκλογική περίοδο ενόψει των εκλογών του Οκτωβρίου, ενώ βρίσκεται πίσω στις δημοσκοπήσεις.