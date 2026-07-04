Τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία της γιορτάζει η Αμερική: Τα μηνύματα του Τραμπ, οι εκδηλώσεις και ο κίνδυνος από τον καιρό, δείτε live
ΚΟΣΜΟΣ
Ουάσινγκτον Ντόναλντ Τραμπ

Τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία της γιορτάζει η Αμερική: Τα μηνύματα του Τραμπ, οι εκδηλώσεις και ο κίνδυνος από τον καιρό, δείτε live

Πυροτεχνήματα, υπερπτήσεις και σημαίες παντού για την μεγάλη εορτή, με τις καιρικές συνθήκες να μην είναι και οι καλύτερες δυνατές

Τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία της γιορτάζει η Αμερική: Τα μηνύματα του Τραμπ, οι εκδηλώσεις και ο κίνδυνος από τον καιρό, δείτε live
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Με «πατριωτικές» αναρτήσεις του Λευκού Οίκου στα κοινωνικά δίκτυα, αλλά και με τις συνήθεις πια ειρωνείες για τους Δημοκρατικούς από τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ, οι Αμερικανοί γιορτάζουν σήμερα τα 250 χρόνια από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας στις 4 Ιουλίου 1776.

Σήμερα όμως είναι ημέρα εορτασμών από τη μία άκρη των Ηνωμένων Πολιτειών στην άλλη.

Δείτε live από την Ουάσινγκτον:

America's Independence Day Parade 2026 LIVE | July 4th Parade LIVE | Washington D.C. Celebrations

Δείτε live από τη Νέα Υόρκη:

Live: Parade of ships in NYC’s Hudson River for July 4th, America 250


Στην πρωτεύουσα Ουάσινγκτον τον τόνο θα δώσει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ που θα μιλήσει, μία ημέρα την ομιλία του στο όρος Ράσμορ, κάτω από τα τεράστια γλυπτά των τεσσάρων προέδρων.

Βλέπουμε όμως, από τη μία πλευρά, τον Λευκό Οίκο να αναρτά βίντεο, όπως αυτό παρακάτω, στο οποίο μέσω τεχνητής νοημοσύνης ζωντανεύουν τα αγάλματα των μεγάλων της αμερικανικής ιστορίας.

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Αλλά, από την άλλη, υπάρχουν και τα μηνύματα του προέδρου, που από νωρίς, ανήμερα της εορτής, έθετε το ρητορικό ερώτημα: «Έχει δει ποτέ κανένας χαρούμενο χαζοδημοκράτη [Dumocrat];». Αποκαλεί έτσι τους πολιτικούς του αντιπάλους, συνδυάζοντας το «Democrat» με το «dumb» (χαζός).

Τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία της γιορτάζει η Αμερική: Τα μηνύματα του Τραμπ, οι εκδηλώσεις και ο κίνδυνος από τον καιρό, δείτε live


Πέρα από την ομιλία του προέδρου αναμένουμε για αργότερα ένα εντυπωσιακό σόου πυροτεχνημάτων, αλλά και μια αεροπορική επίδειξη με αεροσκάφη και ελικόπτερα όλων των τύπων να κάνουν υπερπτήσεις στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Αν υπάρχει όμως ένας «εχθρός» που απειλεί τους εορτασμούς είναι ο καιρός.

Η ανατολική πλευρά των ΗΠΑ, όπου και η πρωτεύουσα, δοκιμαζόταν από μέρες από καύσωνα. Μπορεί οι θερμοκρασίες να έχουν υποχωρήσει κάπως, αυξημένος παραμένει ο κίνδυνος καταιγίδων.

Πάντως ακυρώθηκε παρέλαση λόγω της ακραίας ζέστης, ενώ η Μεγάλη Αμερικανική Κρατική Έκθεση θα ανοίξει με δύο ώρες καθυστέρηση, αναφέρει το CNN. Εκδηλώσεις έχουν τροποποιηθεί ή ακυρωθεί και σε άλλες πόλεις.
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