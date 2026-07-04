Τραμπ σε παιδικό πόντκαστ: Τα αστεία για τα κιλά του, οι αιχμές για Ομπάμα και η ιδέα για «reunion» προέδρων, δείτε βίντεο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ σχολίασε με χιούμορ και σαρκασμό τους προκατόχους του και πρότεινε να δει αγώνα ποδοσφαίρου μαζί με Ομπάμα, Μπάιντεν και Μπους