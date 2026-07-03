Δείτε βίντεο: Εικόνες καταστροφής στην Ινδία μετά την έντονη κακοκαιρία, πόλεις πλημμύρισαν, κινδύνευσαν άνθρωποι
ΚΟΣΜΟΣ
Ινδία Μουσώνες Πλημμύρες Βροχές Κακοκαιρία

Δείτε βίντεο: Εικόνες καταστροφής στην Ινδία μετά την έντονη κακοκαιρία, πόλεις πλημμύρισαν, κινδύνευσαν άνθρωποι

Συγκλονιστική είναι η στιγμή που δύο παιδιά διασώζονται από έναν άνθρωπο ενώ τα παρασέρνει το ορμητικό νερό θέτοντας τη ζωή τους σε άμεσο κίνδυνο

Δείτε βίντεο: Εικόνες καταστροφής στην Ινδία μετά την έντονη κακοκαιρία, πόλεις πλημμύρισαν, κινδύνευσαν άνθρωποι
Εικόνες καταστροφής έρχονται από την Ινδία, αφού στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας καταρρακτώδεις βροχές έχουν πλημμυρίσει ολόκληρες πόλεις, ενώ τα ορμητικά νερά παρασύρουν ακόμα και πεζούς, καθώς η χώρα εισέρχεται σε φάση έντονης δραστηριότητας των μουσώνων, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για ισχυρές έως ακραίες βροχοπτώσεις σε πολλές περιοχές τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με τους timesofindia.indiatimes.com, η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ινδίας (IMD), στο τελευταίο δελτίο πρόγνωσης που εξέδωσε στις 3 Ιουλίου, αναφέρει ότι ο συνδυασμός ενεργών καιρικών συστημάτων και ευνοϊκών συνθηκών των μουσώνων αναμένεται να προκαλέσει εκτεταμένες βροχές, καταιγίδες, πλημμυρικά φαινόμενα και προβλήματα στις μετακινήσεις σε αρκετές πολιτείες.

Χαρακτηριστική στιγμή είναι η διάσωση δύο παιδιών, όταν ένας ενήλικας τα μαζεύει από το χειμαρρώδες νερό ενώ επιπλέουν με άμεσο κίνδυνο της ζωής τους.

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Oι συνθήκες παραμένουν ευνοϊκές για την περαιτέρω επέκταση του νοτιοδυτικού μουσώνα σε περισσότερες περιοχές της χώρας. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι το φαινόμενο θα επεκταθεί τις επόμενες δύο με τρεις ημέρες σε τμήματα των Γκουτζαράτ, Μάντια Πραντές, Χαριάνα, Παντζάμπ και Ρατζαστάν.

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Οι περιοχές που βρίσκονται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας

Τα δυτικά και κεντρικά τμήματα της Ινδίας αναμένεται να δεχθούν το ισχυρότερο πλήγμα από το νέο κύμα κακοκαιρίας.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί για ισχυρές έως πολύ ισχυρές βροχοπτώσεις, ενώ κατά τόπους αναμένονται ακραία φαινόμενα στις περιοχές Γκουτζαράτ, Κονκάν και Γκόα, Μάντια Μαχαράστρα, Οντίσα και δυτικό Μάντια Πραντές.

Οι έντονες βροχοπτώσεις ενδέχεται να προκαλέσουν πλημμύρες και σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητα εκατομμυρίων πολιτών.


Το δυτικό Μάντια Πραντές βρίσκεται υπό στενή παρακολούθηση, καθώς προβλέπονται ακραίες βροχοπτώσεις σε ορισμένες περιοχές, συνοδευόμενες από έντονη κεραυνική δραστηριότητα.

Παρόμοιο σκηνικό αναμένεται σε Τσατίσγκαρ, ανατολικό Μάντια Πραντές και Βιντάρμπα, όπου προβλέπονται εκτεταμένες καταιγίδες με κεραυνούς.

Στη δυτική Ινδία, το Γκουτζαράτ και οι ακτές Κονκάν αναμένεται να δεχθούν μεγάλες ποσότητες βροχής για συνεχόμενες ημέρες, ενώ έντονα φαινόμενα προβλέπονται και στις περιοχές Σαουράστρα και Κουτς.


Φόβοι για κατολισθήσεις στα ορεινά

Νέος γύρος κακοκαιρίας αναμένεται και στη βόρεια Ινδία. Προειδοποιήσεις για ισχυρές βροχές έχουν εκδοθεί για Ουταράχαντ, Χιμάτσαλ Πραντές, Ούταρ Πραντές και τμήματα του Ρατζαστάν.

Στο Παντζάμπ, τη Χαριάνα και το Δελχί η δραστηριότητα των βροχοπτώσεων αναμένεται να ενισχυθεί από τις 5 Ιουλίου.

Οι ορεινές περιοχές θεωρούνται ιδιαίτερα ευάλωτες, καθώς οι έντονες βροχοπτώσεις αυξάνουν τον κίνδυνο κατολισθήσεων, λασπορροών και προβλημάτων στο οδικό δίκτυο.

Οι αρχές προειδοποιούν ότι μειωμένη ορατότητα και αποκλεισμένοι δρόμοι μπορεί να δυσκολέψουν τις μετακινήσεις κατοίκων και ταξιδιωτών.


Έντονα φαινόμενα και στην ανατολική και νότια Ινδία

Στην ανατολική Ινδία, η Οντίσα συγκαταλέγεται στις περιοχές που αναμένεται να δεχθούν τις μεγαλύτερες ποσότητες βροχής, με ακραία φαινόμενα κατά τόπους.

Σημαντικές βροχοπτώσεις με καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους προβλέπονται επίσης στη Δυτική Βεγγάλη, το Μπιχάρ και το Τζαρκάντ.

Στα βορειοανατολικά, περιοχές όπως το Ασάμ, η Μεγκαλάγια, το Ναγκαλάντ, η Μανιπούρ, η Μιζοράμ και η Τριπούρα αναμένεται να συνεχίσουν να πλήττονται από βροχές και καταιγίδες.

Η νότια Ινδία επίσης επηρεάζεται από το κύμα κακοκαιρίας, με εκτεταμένες βροχές σε παράκτια Καρνατάκα, Κεράλα, Τελανγκάνα και περιοχές της Άντρα Πραντές.


Προειδοποιήσεις στους πολίτες και τους ψαράδες

Η IMD προειδοποιεί ότι οι έντονες βροχοπτώσεις μπορεί να προκαλέσουν πλημμύρες σε δρόμους, συσσώρευση νερών σε χαμηλές περιοχές και σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σε μεγάλες πόλεις.

Οι πολίτες καλούνται να ενημερώνονται για την κατάσταση του καιρού και των δρόμων πριν μετακινηθούν, να αποφεύγουν πλημμυρισμένα σημεία και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διάρκεια καταιγίδων.

Εκτός από τις βροχές, αναμένονται καταιγίδες με ανέμους που μπορεί να φτάσουν τα 60 χιλιόμετρα την ώρα σε περιοχές όπως το Δελχί, το Ρατζαστάν, το Παντζάμπ, το Τζαρκάντ, το Γκουτζαράτ και η Άντρα Πραντές.

Οι ισχυροί άνεμοι ενδέχεται να προκαλέσουν πτώσεις δέντρων, ζημιές σε ηλεκτροφόρα καλώδια και προβλήματα στις επικοινωνίες.

Παράλληλα, οι θαλάσσιες συνθήκες αναμένονται επικίνδυνες σε τμήματα της Αραβικής Θάλασσας και του Κόλπου της Βεγγάλης, με τις αρχές να συστήνουν στους ψαράδες να μην βγαίνουν στη θάλασσα.

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