Δείτε βίντεο: Εικόνες καταστροφής στην Ινδία μετά την έντονη κακοκαιρία, πόλεις πλημμύρισαν, κινδύνευσαν άνθρωποι

🌧️ 🚨شهدت #مومباي خلال الـ24 ساعة الماضية هطول #أمطار غزيرة بلغت 134 ملم داخل المدينة، و164 ملم في الضواحي الشرقية، و149 ملم في الضواحي الغربية، ما تسبب بفيضانات واسعة وغمر العديد من الطرق وتعطل الحركة في عدة مناطق.#India #Mumbai #MumbaiRains #Floods #Monsoon #ExtremeWeath pic.twitter.com/egNEiSw0pu — طقس_العالم ⚡️ (@Arab_Storms) July 2, 2026



Φόβοι για κατολισθήσεις στα ορεινά



Έντονα φαινόμενα και στην ανατολική και νότια Ινδία



Προειδοποιήσεις στους πολίτες και τους ψαράδες

Το δυτικό Μάντια Πραντές βρίσκεται υπό στενή παρακολούθηση, καθώς προβλέπονται ακραίες βροχοπτώσεις σε ορισμένες περιοχές, συνοδευόμενες από έντονη κεραυνική δραστηριότητα.Παρόμοιο σκηνικό αναμένεται σε Τσατίσγκαρ, ανατολικό Μάντια Πραντές και Βιντάρμπα, όπου προβλέπονται εκτεταμένες καταιγίδες με κεραυνούς.Στη δυτική Ινδία, το Γκουτζαράτ και οι ακτές Κονκάν αναμένεται να δεχθούν μεγάλες ποσότητες βροχής για συνεχόμενες ημέρες, ενώ έντονα φαινόμενα προβλέπονται και στις περιοχές Σαουράστρα και Κουτς.Νέος γύρος κακοκαιρίας αναμένεται και στη βόρεια Ινδία. Προειδοποιήσεις για ισχυρές βροχές έχουν εκδοθεί για Ουταράχαντ, Χιμάτσαλ Πραντές, Ούταρ Πραντές και τμήματα του Ρατζαστάν.Στο Παντζάμπ, τη Χαριάνα και το Δελχί η δραστηριότητα των βροχοπτώσεων αναμένεται να ενισχυθεί από τις 5 Ιουλίου.Οι ορεινές περιοχές θεωρούνται ιδιαίτερα ευάλωτες, καθώς οι έντονες βροχοπτώσεις αυξάνουν τον κίνδυνο κατολισθήσεων, λασπορροών και προβλημάτων στο οδικό δίκτυο.Οι αρχές προειδοποιούν ότι μειωμένη ορατότητα και αποκλεισμένοι δρόμοι μπορεί να δυσκολέψουν τις μετακινήσεις κατοίκων και ταξιδιωτών.Στην ανατολική Ινδία, η Οντίσα συγκαταλέγεται στις περιοχές που αναμένεται να δεχθούν τις μεγαλύτερες ποσότητες βροχής, με ακραία φαινόμενα κατά τόπους.Σημαντικές βροχοπτώσεις με καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους προβλέπονται επίσης στη Δυτική Βεγγάλη, το Μπιχάρ και το Τζαρκάντ.Στα βορειοανατολικά, περιοχές όπως το Ασάμ, η Μεγκαλάγια, το Ναγκαλάντ, η Μανιπούρ, η Μιζοράμ και η Τριπούρα αναμένεται να συνεχίσουν να πλήττονται από βροχές και καταιγίδες.Η νότια Ινδία επίσης επηρεάζεται από το κύμα κακοκαιρίας, με εκτεταμένες βροχές σε παράκτια Καρνατάκα, Κεράλα, Τελανγκάνα και περιοχές της Άντρα Πραντές.Η IMD προειδοποιεί ότι οι έντονες βροχοπτώσεις μπορεί να προκαλέσουν πλημμύρες σε δρόμους, συσσώρευση νερών σε χαμηλές περιοχές και σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σε μεγάλες πόλεις.Οι πολίτες καλούνται να ενημερώνονται για την κατάσταση του καιρού και των δρόμων πριν μετακινηθούν, να αποφεύγουν πλημμυρισμένα σημεία και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διάρκεια καταιγίδων.Εκτός από τις βροχές, αναμένονται καταιγίδες με ανέμους που μπορεί να φτάσουν τα 60 χιλιόμετρα την ώρα σε περιοχές όπως το Δελχί, το Ρατζαστάν, το Παντζάμπ, το Τζαρκάντ, το Γκουτζαράτ και η Άντρα Πραντές.Οι ισχυροί άνεμοι ενδέχεται να προκαλέσουν πτώσεις δέντρων, ζημιές σε ηλεκτροφόρα καλώδια και προβλήματα στις επικοινωνίες.Παράλληλα, οι θαλάσσιες συνθήκες αναμένονται επικίνδυνες σε τμήματα της Αραβικής Θάλασσας και του Κόλπου της Βεγγάλης, με τις αρχές να συστήνουν στους ψαράδες να μην βγαίνουν στη θάλασσα.