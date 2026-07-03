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Δείτε βίντεο: Εικόνες καταστροφής στην Ινδία μετά την έντονη κακοκαιρία, πόλεις πλημμύρισαν, κινδύνευσαν άνθρωποι
Συγκλονιστική είναι η στιγμή που δύο παιδιά διασώζονται από έναν άνθρωπο ενώ τα παρασέρνει το ορμητικό νερό θέτοντας τη ζωή τους σε άμεσο κίνδυνο
Σύμφωνα με τους timesofindia.indiatimes.com, η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ινδίας (IMD), στο τελευταίο δελτίο πρόγνωσης που εξέδωσε στις 3 Ιουλίου, αναφέρει ότι ο συνδυασμός ενεργών καιρικών συστημάτων και ευνοϊκών συνθηκών των μουσώνων αναμένεται να προκαλέσει εκτεταμένες βροχές, καταιγίδες, πλημμυρικά φαινόμενα και προβλήματα στις μετακινήσεις σε αρκετές πολιτείες.
Χαρακτηριστική στιγμή είναι η διάσωση δύο παιδιών, όταν ένας ενήλικας τα μαζεύει από το χειμαρρώδες νερό ενώ επιπλέουν με άμεσο κίνδυνο της ζωής τους.
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🚨 Jamnagar, Gujarat: CCTV captured the dramatic rescue of two children who became trapped in fast-flowing rainwater in the Kharawad area of Jamjodhpur.🙏🌧️#Jamnagar #Gujarat #Rain #Monsoon #Flood #Rescue #CCTV #India #WeatherAlert #BreakingNews pic.twitter.com/GctECFstAM— Indian Observer (@ag_Journalist) July 3, 2026
Oι συνθήκες παραμένουν ευνοϊκές για την περαιτέρω επέκταση του νοτιοδυτικού μουσώνα σε περισσότερες περιοχές της χώρας. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι το φαινόμενο θα επεκταθεί τις επόμενες δύο με τρεις ημέρες σε τμήματα των Γκουτζαράτ, Μάντια Πραντές, Χαριάνα, Παντζάμπ και Ρατζαστάν.
الهند | فيضانات عارمة تجتاح قرية سيلودي بولاية غوجارات إثر الأمطار الموسمية الغزيرة، وسط مناشدات بتكثيف عمليات الإنقاذ.🚨#India #Gujarat #Floods #Monsoon pic.twitter.com/WyjhnDolCp— طقس_العالم ⚡️ (@Arab_Storms) July 3, 2026
Τα δυτικά και κεντρικά τμήματα της Ινδίας αναμένεται να δεχθούν το ισχυρότερο πλήγμα από το νέο κύμα κακοκαιρίας.
Οι περιοχές που βρίσκονται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας
Η Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί για ισχυρές έως πολύ ισχυρές βροχοπτώσεις, ενώ κατά τόπους αναμένονται ακραία φαινόμενα στις περιοχές Γκουτζαράτ, Κονκάν και Γκόα, Μάντια Μαχαράστρα, Οντίσα και δυτικό Μάντια Πραντές.
Οι έντονες βροχοπτώσεις ενδέχεται να προκαλέσουν πλημμύρες και σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητα εκατομμυρίων πολιτών.
Heavy flooding affected Mumbai, India, inundating roads, disrupting transportation, and causing widespread travel delays across the city.#flooding #india #weather pic.twitter.com/Y9snV6c12x— Tomson (@TomsonWoo) July 2, 2026
Το δυτικό Μάντια Πραντές βρίσκεται υπό στενή παρακολούθηση, καθώς προβλέπονται ακραίες βροχοπτώσεις σε ορισμένες περιοχές, συνοδευόμενες από έντονη κεραυνική δραστηριότητα.
Παρόμοιο σκηνικό αναμένεται σε Τσατίσγκαρ, ανατολικό Μάντια Πραντές και Βιντάρμπα, όπου προβλέπονται εκτεταμένες καταιγίδες με κεραυνούς.
Στη δυτική Ινδία, το Γκουτζαράτ και οι ακτές Κονκάν αναμένεται να δεχθούν μεγάλες ποσότητες βροχής για συνεχόμενες ημέρες, ενώ έντονα φαινόμενα προβλέπονται και στις περιοχές Σαουράστρα και Κουτς.
🌧️ 🚨شهدت #مومباي خلال الـ24 ساعة الماضية هطول #أمطار غزيرة بلغت 134 ملم داخل المدينة، و164 ملم في الضواحي الشرقية، و149 ملم في الضواحي الغربية، ما تسبب بفيضانات واسعة وغمر العديد من الطرق وتعطل الحركة في عدة مناطق.#India #Mumbai #MumbaiRains #Floods #Monsoon #ExtremeWeath pic.twitter.com/egNEiSw0pu— طقس_العالم ⚡️ (@Arab_Storms) July 2, 2026
Νέος γύρος κακοκαιρίας αναμένεται και στη βόρεια Ινδία. Προειδοποιήσεις για ισχυρές βροχές έχουν εκδοθεί για Ουταράχαντ, Χιμάτσαλ Πραντές, Ούταρ Πραντές και τμήματα του Ρατζαστάν.
Φόβοι για κατολισθήσεις στα ορεινά
Στο Παντζάμπ, τη Χαριάνα και το Δελχί η δραστηριότητα των βροχοπτώσεων αναμένεται να ενισχυθεί από τις 5 Ιουλίου.
Οι ορεινές περιοχές θεωρούνται ιδιαίτερα ευάλωτες, καθώς οι έντονες βροχοπτώσεις αυξάνουν τον κίνδυνο κατολισθήσεων, λασπορροών και προβλημάτων στο οδικό δίκτυο.
Οι αρχές προειδοποιούν ότι μειωμένη ορατότητα και αποκλεισμένοι δρόμοι μπορεί να δυσκολέψουν τις μετακινήσεις κατοίκων και ταξιδιωτών.
Στην ανατολική Ινδία, η Οντίσα συγκαταλέγεται στις περιοχές που αναμένεται να δεχθούν τις μεγαλύτερες ποσότητες βροχής, με ακραία φαινόμενα κατά τόπους.
Έντονα φαινόμενα και στην ανατολική και νότια Ινδία
Σημαντικές βροχοπτώσεις με καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους προβλέπονται επίσης στη Δυτική Βεγγάλη, το Μπιχάρ και το Τζαρκάντ.
Στα βορειοανατολικά, περιοχές όπως το Ασάμ, η Μεγκαλάγια, το Ναγκαλάντ, η Μανιπούρ, η Μιζοράμ και η Τριπούρα αναμένεται να συνεχίσουν να πλήττονται από βροχές και καταιγίδες.
Η νότια Ινδία επίσης επηρεάζεται από το κύμα κακοκαιρίας, με εκτεταμένες βροχές σε παράκτια Καρνατάκα, Κεράλα, Τελανγκάνα και περιοχές της Άντρα Πραντές.
Η IMD προειδοποιεί ότι οι έντονες βροχοπτώσεις μπορεί να προκαλέσουν πλημμύρες σε δρόμους, συσσώρευση νερών σε χαμηλές περιοχές και σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σε μεγάλες πόλεις.
Προειδοποιήσεις στους πολίτες και τους ψαράδες
Οι πολίτες καλούνται να ενημερώνονται για την κατάσταση του καιρού και των δρόμων πριν μετακινηθούν, να αποφεύγουν πλημμυρισμένα σημεία και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διάρκεια καταιγίδων.
Εκτός από τις βροχές, αναμένονται καταιγίδες με ανέμους που μπορεί να φτάσουν τα 60 χιλιόμετρα την ώρα σε περιοχές όπως το Δελχί, το Ρατζαστάν, το Παντζάμπ, το Τζαρκάντ, το Γκουτζαράτ και η Άντρα Πραντές.
Οι ισχυροί άνεμοι ενδέχεται να προκαλέσουν πτώσεις δέντρων, ζημιές σε ηλεκτροφόρα καλώδια και προβλήματα στις επικοινωνίες.
Παράλληλα, οι θαλάσσιες συνθήκες αναμένονται επικίνδυνες σε τμήματα της Αραβικής Θάλασσας και του Κόλπου της Βεγγάλης, με τις αρχές να συστήνουν στους ψαράδες να μην βγαίνουν στη θάλασσα.
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