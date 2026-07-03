«Εξαιρετική ανακάλυψη»: Βρέθηκε σπάνιο αντίγραφο της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ στη Βρετανία

Rare copy of US Declaration of Independence found by volunteer in UK archives https://t.co/x8ZUfXxXQn — BBC News (UK) (@BBCNews) July 3, 2026

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Ένα εξαιρετικά σπάνιο αντίγραφο τηςτων Ηνωμένων Πολιτειών εντοπίστηκε στα Εθνικά Αρχεία στο Κιου της Βρετανίας.Το ιστορικό έγγραφο ανακαλύφθηκε τον Φεβρουάριο από έναν εθελοντή, ο οποίος ταξινομούσε έγγραφα αξιωματικών του Βασιλικού Ναυτικού από την περίοδο του αμερικανικού πολέμου.Πρόκειται για ένα από τα 11 αντίγραφα που τυπώθηκαν στο Έξετερ του Νιου Χάμσαϊρ τον Ιούλιο του 1776, με σκοπό να μεταφέρουν την είδηση της ανεξαρτησίας των αμερικανικών αποικιών. Λίγο αργότερα, το συγκεκριμένο αντίγραφο κατέληξε στα χέρια των Βρετανών.Ο εθελοντής Μάικλ Σκαρ περιέγραψε τη στιγμή που κατάλαβε τι είχε βρει, λέγοντας ότι ένιωσε την αγωνία και τον ενθουσιασμό της ανακάλυψης.«Φώναξα τον προϊστάμενό μου και του είπα: "Νομίζω ότι πρέπει να έρθεις να ρίξεις μια ματιά σε αυτό"» ανέφερε στο BBC.Ο επικεφαλής των Εθνικών Αρχείων, Σολ Νασέ, χαρακτήρισε το εύρημα, τονίζοντας πως πρόκειται για ένα εξαιρετικά σπάνιο αντίγραφο της Διακήρυξης που βρέθηκε όχι στην Αμερική, αλλά στη Βρετανία.Το έγγραφο είχε κατασχεθεί από το Βασιλικό Ναυτικό την παραμονή των Χριστουγέννων του 1776, όταν το πλοίο HMS Raisonable κατέλαβε το αμερικανικό πλοίο Dalton ανοιχτά της Πορτογαλίας, έπειτα από καταδίωξη επτά ωρών.Σύμφωνα με τον δρ. Γκράχαμ Μουρ των Εθνικών Αρχείων, πρόκειται για μία από τις σπανιότερες εκδόσεις της Διακήρυξης, καθώς τα αντίγραφα εκείνης της περιόδου δεν είχαν δημιουργηθεί για να διατηρηθούν, αλλά για να διανεμηθούν γρήγορα στις αποικίες.Το αντίγραφο βρέθηκε διπλωμένο ανάμεσα στα έγγραφα του πλοιάρχου Τόμας Φίτζχερμπερτ. Μεταφέρθηκε αρχικά στο Πλίμουθ τον Ιανουάριο του 1777 και στη συνέχεια στο Γουάιτχολ του Λονδίνου.Για αιώνες παρέμεινε ουσιαστικά «κρυμμένο» στα κρατικά αρχεία, καθώς ο αξιωματικός του Βασιλικού Ναυτικού που το είχε καταγράψει τότε το είχε περιγράψει απλώς ως «ένα ακόμη έγγραφο», χωρίς να αναγνωρίσει την ιστορική του αξία.Το έγγραφο έχει πλέον συντηρηθεί, με εργασίες σταθεροποίησης του χαρτιού και αποκατάστασης μικρής φθοράς, ώστε να μπορεί να μελετηθεί και να εκτεθεί στο κοινό.