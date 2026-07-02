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Ο Ζοζέφ Αούν είπε ότι δεν θα παραχωρήσει «ούτε σπιθαμή» εδάφους του Λιβάνου στο Ισραήλ
Ο Ζοζέφ Αούν είπε ότι δεν θα παραχωρήσει «ούτε σπιθαμή» εδάφους του Λιβάνου στο Ισραήλ
Ο Ισραέλ Κατς δήλωσε χθες πως ο ισραηλινός στρατός θα παραμείνει «επ΄αόριστον» στις «ζώνες ασφαλείας» όπως τις χαρακτήρισε που έχει δημιουργήσει στον Λίβανο, στη Συρία και στη Λωρίδα της Γάζας
Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν δήλωσε σήμερα ότι οι διαπραγματεύσεις που διεξάγει η χώρα του με το Ισραήλ δεν συνιστούν προδοσία, όπως τον κατηγορεί η Χεζμπολάχ, και διαβεβαίωσε ότι δεν θα παραχωρήσει "ούτε σπιθαμή εδάφους".
Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς δήλωσε χθες πως ο ισραηλινός στρατός θα παραμείνει «επ΄αόριστον» στις «ζώνες ασφαλείας» όπως τις χαρακτήρισε που έχει δημιουργήσει στον Λίβανο, στη Συρία και στη Λωρίδα της Γάζας.
Ο Λίβανος υπέγραψε στις 26 Ιουνίου υπό την αιγίδα των ΗΠΑ συμφωνία-πλαίσιο με το Ισραήλ με σκοπό την επίτευξη «διαρκούς ειρήνης», ένα κείμενο στο οποίο αντιτίθεται σφόδρα η φιλοϊρανική Χεζμπολάχ.
Αυτές οι άμεσες διαπραγματεύσεις δεν είναι «προδοσία, αλλά ένας διπλωματικός πόλεμος χωρίς ανώφελη αιματοχυσία», επέμεινε ο Ζοζέφ Αούν, καθώς ο νέος πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ έχει προκαλέσει από τις 2 Μαρτίου τον θάνατο περισσότερων από 4.200 ανθρώπων στον Λίβανο, σύμφωνα με τις αρχές.
Ο αρχηγός του κράτους πρόσθεσε πως ο Λίβανος αποφάσισε να εμπλακεί σε διαπραγματεύσεις «για να διασφαλίσει την αποχώρηση του Ισραήλ από το έδαφός του».
«Δεν θα παραχωρήσουμε ούτε σπιθαμή λιβανικού εδάφους», διαβεβαίωσε.
Η συμφωνία-πλαίσιο προβλέπει πως ο λιβανικός στρατός θα αποκαταστήσει την κρατική εξουσία στο νότιο τμήμα της χώρας υπό την προϋπόθεση ότι η Χεζμπολάχ θα αφοπλιστεί, αρχίζοντας από «ζώνες πιλότους» από τις οποίες θα αποσυρθεί ο ισραηλινός στρατός, όμως δεν ορίζει χρονοδιάγραμμα.
Η διαδικασία αναμένεται να εξηγηθεί με λεπτομέρειες σε ένα παράρτημα ασφαλείας, το περιεχόμενο του οποίου δεν έχει γίνει δημόσια γνωστό.
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, που μετέβη προχθές Τρίτη στο κατεχόμενο από το Ισραήλ νότιο τμήμα του Λιβάνου, δήλωσε πως ο στρατός του θα παραμείνει εκεί όσο εξακολουθεί να υφίσταται η απειλή της Χεζμπολάχ.
Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς δήλωσε χθες πως ο ισραηλινός στρατός θα παραμείνει «επ΄αόριστον» στις «ζώνες ασφαλείας» όπως τις χαρακτήρισε που έχει δημιουργήσει στον Λίβανο, στη Συρία και στη Λωρίδα της Γάζας.
Ο Λίβανος υπέγραψε στις 26 Ιουνίου υπό την αιγίδα των ΗΠΑ συμφωνία-πλαίσιο με το Ισραήλ με σκοπό την επίτευξη «διαρκούς ειρήνης», ένα κείμενο στο οποίο αντιτίθεται σφόδρα η φιλοϊρανική Χεζμπολάχ.
Lebanese President Joseph Aoun defended on Thursday negotiations with Israel, saying they were not a betrayal and he would not surrender "a single inch of Lebanon's territory", according to the presidency. https://t.co/D1WK1WMem2— ANews (@anews) July 2, 2026
Αυτές οι άμεσες διαπραγματεύσεις δεν είναι «προδοσία, αλλά ένας διπλωματικός πόλεμος χωρίς ανώφελη αιματοχυσία», επέμεινε ο Ζοζέφ Αούν, καθώς ο νέος πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ έχει προκαλέσει από τις 2 Μαρτίου τον θάνατο περισσότερων από 4.200 ανθρώπων στον Λίβανο, σύμφωνα με τις αρχές.
Ο αρχηγός του κράτους πρόσθεσε πως ο Λίβανος αποφάσισε να εμπλακεί σε διαπραγματεύσεις «για να διασφαλίσει την αποχώρηση του Ισραήλ από το έδαφός του».
«Δεν θα παραχωρήσουμε ούτε σπιθαμή λιβανικού εδάφους», διαβεβαίωσε.
Η συμφωνία-πλαίσιο προβλέπει πως ο λιβανικός στρατός θα αποκαταστήσει την κρατική εξουσία στο νότιο τμήμα της χώρας υπό την προϋπόθεση ότι η Χεζμπολάχ θα αφοπλιστεί, αρχίζοντας από «ζώνες πιλότους» από τις οποίες θα αποσυρθεί ο ισραηλινός στρατός, όμως δεν ορίζει χρονοδιάγραμμα.
Η διαδικασία αναμένεται να εξηγηθεί με λεπτομέρειες σε ένα παράρτημα ασφαλείας, το περιεχόμενο του οποίου δεν έχει γίνει δημόσια γνωστό.
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, που μετέβη προχθές Τρίτη στο κατεχόμενο από το Ισραήλ νότιο τμήμα του Λιβάνου, δήλωσε πως ο στρατός του θα παραμείνει εκεί όσο εξακολουθεί να υφίσταται η απειλή της Χεζμπολάχ.
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