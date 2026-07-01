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Στην Κύπρο οι επαφές για την επόμενη ημέρα στη Γάζα, σχέδια για άμεσα έργα ανακούφισης των Παλαιστινίων
Στην Κύπρο οι επαφές για την επόμενη ημέρα στη Γάζα, σχέδια για άμεσα έργα ανακούφισης των Παλαιστινίων
Η Παλαιστινιακή Εθνική Επιτροπή για τη Διοίκηση της Γάζας ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε διήμερο κύκλο επαφών με διεθνείς εμπειρογνώμονες και συμβούλους -Στο επίκεντρο η ανθρωπιστική κρίση κι η ανοικοδόμηση της περιοχής
Η Παλαιστινιακή Εθνική Επιτροπή για τη Διοίκηση της Γάζας (NCAG), το τεχνοκρατικό όργανο που έχει αναλάβει τον σχεδιασμό για τη μεταπολεμική διακυβέρνηση του παλαιστινιακού θύλακα, ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε έναν διήμερο κύκλο επαφών στην Κύπρο, τον οποίο χαρακτήρισε «ιδιαίτερα παραγωγικό».
Σύμφωνα με ανακοίνωση της επιτροπής, πραγματοποιήθηκαν διαδοχικές συναντήσεις εργασίας με εμπειρογνώμονες και συμβούλους του Συμβουλίου της Ειρήνης, του Γραφείου του Ύπατου Εκπροσώπου για τη Γάζα, με επικεφαλής τον Νικολάι Μλαντένοφ, καθώς και του Ινστιτούτου «Τόνι Μπλερ».
Η επιτροπή ανέφερε ότι οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στις άμεσες ανάγκες των κατοίκων της Γάζας και στις πρωτοβουλίες που μπορούν να συμβάλουν στην ανακούφιση των Παλαιστινίων.
Όπως επισημαίνεται, εξετάστηκαν συγκεκριμένα έργα και παρεμβάσεις που, σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, μπορούν να υλοποιηθούν άμεσα, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στον παλαιστινιακό θύλακα, ο οποίος έχει υποστεί εκτεταμένες καταστροφές από τις πολεμικές επιχειρήσεις.
Η ανακοίνωση της επιτροπής δημοσιοποιήθηκε ενώ, παρά την κατάπαυση του πυρός που επιτεύχθηκε τον περασμένο Οκτώβριο με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, οι συγκρούσεις και οι επιθέσεις στη Γάζα δεν έχουν σταματήσει.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η παλαιστινιακή πλευρά, περισσότεροι από 1.000 Παλαιστίνιοι έχουν χάσει τη ζωή τους από ισραηλινές επιθέσεις μετά την έναρξη της εκεχειρίας.
Παράλληλα, ο συνολικός απολογισμός από την έναρξη του πολέμου, τον Οκτώβριο του 2023, ανέρχεται – σύμφωνα με τις ίδιες πηγές – σε τουλάχιστον 73.069 νεκρούς και 173.514 τραυματίες στη Λωρίδα της Γάζας.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της επιτροπής, πραγματοποιήθηκαν διαδοχικές συναντήσεις εργασίας με εμπειρογνώμονες και συμβούλους του Συμβουλίου της Ειρήνης, του Γραφείου του Ύπατου Εκπροσώπου για τη Γάζα, με επικεφαλής τον Νικολάι Μλαντένοφ, καθώς και του Ινστιτούτου «Τόνι Μπλερ».
Η επιτροπή ανέφερε ότι οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στις άμεσες ανάγκες των κατοίκων της Γάζας και στις πρωτοβουλίες που μπορούν να συμβάλουν στην ανακούφιση των Παλαιστινίων.
Στο επίκεντρο η ανθρωπιστική κρίση
Όπως επισημαίνεται, εξετάστηκαν συγκεκριμένα έργα και παρεμβάσεις που, σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, μπορούν να υλοποιηθούν άμεσα, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στον παλαιστινιακό θύλακα, ο οποίος έχει υποστεί εκτεταμένες καταστροφές από τις πολεμικές επιχειρήσεις.
Η ανακοίνωση της επιτροπής δημοσιοποιήθηκε ενώ, παρά την κατάπαυση του πυρός που επιτεύχθηκε τον περασμένο Οκτώβριο με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, οι συγκρούσεις και οι επιθέσεις στη Γάζα δεν έχουν σταματήσει.
Συνεχίζονται οι απώλειες στη Γάζα
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η παλαιστινιακή πλευρά, περισσότεροι από 1.000 Παλαιστίνιοι έχουν χάσει τη ζωή τους από ισραηλινές επιθέσεις μετά την έναρξη της εκεχειρίας.
Παράλληλα, ο συνολικός απολογισμός από την έναρξη του πολέμου, τον Οκτώβριο του 2023, ανέρχεται – σύμφωνα με τις ίδιες πηγές – σε τουλάχιστον 73.069 νεκρούς και 173.514 τραυματίες στη Λωρίδα της Γάζας.
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