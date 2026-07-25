Το Parian Chronicle, υπό την διαχείριση της SWOT Hospitality, είναι το πρώτο Destination By Hyatt ξενοδοχείο στην Πάρο και άνοιξε τις πόρτες του την 1η Ιουλίου, παρουσιάζοντας μια διαφορετική πρόταση φιλοξενίας που συνδυάζει την κυκλαδίτικη αισθητική, τον πολιτισμό και τη σύγχρονη πολυτέλεια.
Επίθεση με πυραύλους και drones σε εγκατάσταση της Aramco στην Σαουδική Αραβία, αυξάνεται η ανησυχία στην Ερυθρά Θάλασσα
Η EOS Marine καταγράφει πλήγμα σε ενεργειακή υποδομή της Σαουδικής Αραβίας και καλεί τα πλοία να ενισχύσουν τα μέτρα επιτήρησης και ετοιμότητας σύμφωνα με τις οδηγίες BMP.
Σύμφωνα με έκτακτη ενημέρωση της EOS Marine, το περιστατικό σημειώθηκε στις 25 Ιουλίου 2026, περίπου στις 03:00 UTC, όταν η ενεργειακή εγκατάσταση φέρεται να βρέθηκε στο στόχαστρο συνδυασμένης πυραυλικής και εναέριας επίθεσης.
BREAKING: Yemen's Houthis have reportedly struck Saudi Aramco's Jazan oil facilities with multiple ballistic missiles, with videos appearing to show a massive fire and mushroom-shaped plume rising over the area.— The Hormuz Report (@HormuzReport) July 25, 2026
Regional reports indicate at least five ballistic missiles were… pic.twitter.com/TczpnG20kY
Οι μέχρι στιγμής διαθέσιμες πληροφορίες και οπτικό υλικό που κυκλοφορεί δείχνουν πυρκαγιά και πυκνό καπνό στις εγκαταστάσεις μετά τις φερόμενες προσκρούσεις. Ωστόσο, η ακριβής έκταση των ζημιών, η ταυτότητα των δραστών και τυχόν ανθρώπινες απώλειες εξακολουθούν να διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ αναμένονται επίσημες επιβεβαιώσεις.
BREAKING!— arvinosavin (@arvinosavin) July 25, 2026
The Aramco complex-Saudi Arabia's state oil giant-in Jazan is reportedly on fire following a suspected 5-missile strike by Houthis.
Kompleks Aramco raksasa minyak negara Arab Saudi di Jazan dilaporkan terbakar usai diterjang 5 rudal yang diduga diluncurkan kelompok… pic.twitter.com/Jb5x55VqAy
Η EOS Marine αξιολογεί την αξιοπιστία της πληροφόρησης ως μέτρια (Moderate Source Confidence), επισημαίνοντας ότι η κατάσταση παραμένει ρευστή και ενδέχεται να υπάρξουν νέες εξελίξεις τις επόμενες ώρες.
Yemen bombed ARAMCO— Arya Yadegaar (@AryJeayBackup) July 25, 2026
Few hours ago, Yemen’s AnsarAllah struck the ARAMCO refinery in Jazan, Saudi Arabia in retaliation for their attacks against Al Hodeidah port.
Sirens were also additionally activated at Yanbu where the east-west pipeline goes through but there’s no visuals… pic.twitter.com/TNjtNN1XGd
Για τη ναυτιλιακή βιομηχανία, το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο τις αυξημένες απειλές που αντιμετωπίζουν τα εμπορικά πλοία στην ευρύτερη περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας και του Κόλπου του Άντεν, όπου οι γεωπολιτικές εντάσεις συνεχίζουν να επηρεάζουν την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.
Στην οδηγία της προς τις ναυτιλιακές εταιρείες και τα πληρώματα, η EOS Marine συνιστά στα πλοία να διατηρούν συνεχή οπτική και ηλεκτρονική επιτήρηση επί 24ώρου βάσεως, να εφαρμόζουν πλήρως τις διαδικασίες ασφαλείας των Best Management Practices (BMP) και να αναφέρουν άμεσα οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα στις τοπικές ναυτιλιακές και στρατιωτικές αρχές.
Το νέο περιστατικό έρχεται να ενισχύσει το κλίμα αβεβαιότητας σε μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές και εμπορικές θαλάσσιες αρτηρίες του κόσμου, με τους διαχειριστές πλοίων να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, αξιολογώντας συνεχώς τους κινδύνους για τα πληρώματα και τις εμπορικές τους δραστηριότητες στην περιοχή.
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