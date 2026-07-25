Επίθεση με πυραύλους και drones σε εγκατάσταση της Aramco στην Σαουδική Αραβία, αυξάνεται η ανησυχία στην Ερυθρά Θάλασσα
ΚΟΣΜΟΣ
Ερυθρά θάλασσα drones Πύραυλοι Σαουδική Αραβία Saudi Aramco

Επίθεση με πυραύλους και drones σε εγκατάσταση της Aramco στην Σαουδική Αραβία, αυξάνεται η ανησυχία στην Ερυθρά Θάλασσα

Η EOS Marine καταγράφει πλήγμα σε ενεργειακή υποδομή της Σαουδικής Αραβίας και καλεί τα πλοία να ενισχύσουν τα μέτρα επιτήρησης και ετοιμότητας σύμφωνα με τις οδηγίες BMP.

Επίθεση με πυραύλους και drones σε εγκατάσταση της Aramco στην Σαουδική Αραβία, αυξάνεται η ανησυχία στην Ερυθρά Θάλασσα
Μηνάς Τσαμόπουλος
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Νέα ανησυχία προκαλεί στη ναυτιλιακή κοινότητα η αναφερόμενη επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) κατά εγκατάστασης της Saudi Aramco στην πόλη Τζιζάν (Jizan) της νοτιοδυτικής Σαουδικής Αραβίας, σε μικρή απόσταση από την Ερυθρά Θάλασσα.

Σύμφωνα με έκτακτη ενημέρωση της EOS Marine, το περιστατικό σημειώθηκε στις 25 Ιουλίου 2026, περίπου στις 03:00 UTC, όταν η ενεργειακή εγκατάσταση φέρεται να βρέθηκε στο στόχαστρο συνδυασμένης πυραυλικής και εναέριας επίθεσης.


Οι μέχρι στιγμής διαθέσιμες πληροφορίες και οπτικό υλικό που κυκλοφορεί δείχνουν πυρκαγιά και πυκνό καπνό στις εγκαταστάσεις μετά τις φερόμενες προσκρούσεις. Ωστόσο, η ακριβής έκταση των ζημιών, η ταυτότητα των δραστών και τυχόν ανθρώπινες απώλειες εξακολουθούν να διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ αναμένονται επίσημες επιβεβαιώσεις.


Η EOS Marine αξιολογεί την αξιοπιστία της πληροφόρησης ως μέτρια (Moderate Source Confidence), επισημαίνοντας ότι η κατάσταση παραμένει ρευστή και ενδέχεται να υπάρξουν νέες εξελίξεις τις επόμενες ώρες.
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Για τη ναυτιλιακή βιομηχανία, το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο τις αυξημένες απειλές που αντιμετωπίζουν τα εμπορικά πλοία στην ευρύτερη περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας και του Κόλπου του Άντεν, όπου οι γεωπολιτικές εντάσεις συνεχίζουν να επηρεάζουν την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

Στην οδηγία της προς τις ναυτιλιακές εταιρείες και τα πληρώματα, η EOS Marine συνιστά στα πλοία να διατηρούν συνεχή οπτική και ηλεκτρονική επιτήρηση επί 24ώρου βάσεως, να εφαρμόζουν πλήρως τις διαδικασίες ασφαλείας των Best Management Practices (BMP) και να αναφέρουν άμεσα οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα στις τοπικές ναυτιλιακές και στρατιωτικές αρχές.

Παράλληλα, καλούνται να παρακολουθούν διαρκώς τις επίσημες προειδοποιήσεις για αεροπορικές απειλές και, σε περίπτωση επίθεσης με πυραύλους ή περιφερόμενα πυρομαχικά (loitering munitions), να ακολουθούν χωρίς καθυστέρηση τις οδηγίες των στρατιωτικών αρχών όπου αυτές είναι διαθέσιμες.

Το νέο περιστατικό έρχεται να ενισχύσει το κλίμα αβεβαιότητας σε μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές και εμπορικές θαλάσσιες αρτηρίες του κόσμου, με τους διαχειριστές πλοίων να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, αξιολογώντας συνεχώς τους κινδύνους για τα πληρώματα και τις εμπορικές τους δραστηριότητες στην περιοχή.
Μηνάς Τσαμόπουλος
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