Στρατιωτικό πλήγμα κατά των Χούθι ανακοίνωσε ο αραβικός συνασπισμός

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Σε στοχευμένη στρατιωτική επιχείρηση κατά θέσεων τωνστην επαρχίαπροχώρησαν οι δυνάμεις του αραβικού συνασπισμού, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Κοινού Επιχειρησιακού Στρατηγείου (Joint Forces Command of the Coalition). Ο συνασπισμός υποστηρίζει ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε ως «αναλογική στρατιωτική απάντηση» στις πρόσφατες επιθέσεις των Χούθι κατά εμπορικών πλοίων στηνοι οποίες χαρακτηρίζονται ως τρομοκρατικές ενέργειες που απειλούν μία από τις σημαντικότερες διεθνείς θαλάσσιες εμπορικές αρτηρίες.Στην ανακοίνωση, ο επίσημος εκπρόσωπος του συνασπισμού, υποστράτηγος Τούρκιαναφέρει ότι οι Χούθι προχώρησαν σε μία «απερίσκεπτη και δειλή ενέργεια» στοχοποιώντας εμπορικά πλοία, προσθέτοντας ακόμηκατά της διεθνούς ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα.Ο συνασπισμός επισημαίνει ότι η στρατιωτική επιχείρηση είχε ως αποκλειστικό στόχο στρατιωτικές εγκαταστάσεις που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, χρησιμοποιούνται από τους Χούθι για την απειλή και την επίθεση σε εμπορικά πλοία. Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότιδεν αποτέλεσε στόχο των επιχειρήσεων.Ιδιαίτερη σημασία για τη ναυτιλιακή κοινότητα έχει η αναφορά ότι όλα τα λιμάνια της Υεμένης, συμπεριλαμβανομένων των Χοντέιντα,καιπαραμένουν ανοικτά και λειτουργικά για την εξυπηρέτηση τηςΣύμφωνα με την ανακοίνωση, οι λιμενικές εγκαταστάσεις συνεχίζουν να δέχονται πλοία που μεταφέρουν τρόφιμα, εμπορεύματα, πετρελαϊκά προϊόντα και υλικά κατασκευών.Ο συνασπισμός κατηγορεί επίσης τους Χούθι ότι εξακολουθούν να εμποδίζουν τη λειτουργία του διεθνούς αεροδρομίου της Σαναά, υποστηρίζοντας ότι με τον τρόπο αυτό επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο την ανθρωπιστική κατάσταση καιστις περιοχές που ελέγχουν.Στην ανακοίνωση σημειώνεται ακόμη ότι η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων που είχαν τεθεί καιΚλείνοντας, το Κοινό Επιχειρησιακό Στρατηγείο του συνασπισμού προειδοποιεί ότι θα συνεχίσει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία επιχειρησιακά μέτρα για την προστασία των εθνικών συμφερόντων, των στρατηγικών υποδομών και των πλοίων του. Παράλληλα, διαμηνύει ότι, εφόσονκατά της εμπορικής ναυσιπλοΐας, θα υπάρξει νέα, αποφασιστική στρατιωτική απάντηση.