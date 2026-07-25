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Στρατιωτικό πλήγμα κατά των Χούθι ανακοίνωσε ο αραβικός συνασπισμός
Στρατιωτικό πλήγμα κατά των Χούθι ανακοίνωσε ο αραβικός συνασπισμός
Δηλώνει ότι επλήγησαν αποκλειστικά στρατιωτικοί στόχοι στη Χοντέιντα – Διαβεβαιώνει ότι τα λιμάνια της Υεμένης παραμένουν ανοιχτά για την εμπορική ναυσιπλοΐα και προειδοποιεί με νέα αντίποινα
Σε στοχευμένη στρατιωτική επιχείρηση κατά θέσεων των Χούθι στην επαρχία Χοντέιντα προχώρησαν οι δυνάμεις του αραβικού συνασπισμού, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Κοινού Επιχειρησιακού Στρατηγείου (Joint Forces Command of the Coalition). Ο συνασπισμός υποστηρίζει ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε ως «αναλογική στρατιωτική απάντηση» στις πρόσφατες επιθέσεις των Χούθι κατά εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως τρομοκρατικές ενέργειες που απειλούν μία από τις σημαντικότερες διεθνείς θαλάσσιες εμπορικές αρτηρίες.
Στην ανακοίνωση, ο επίσημος εκπρόσωπος του συνασπισμού, υποστράτηγος Τούρκι Αλ-Μάλκι, αναφέρει ότι οι Χούθι προχώρησαν σε μία «απερίσκεπτη και δειλή ενέργεια» στοχοποιώντας εμπορικά πλοία, προσθέτοντας ακόμη ένα περιστατικό στη μακρά λίστα επιθέσεων κατά της διεθνούς ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα.
Ο συνασπισμός επισημαίνει ότι η στρατιωτική επιχείρηση είχε ως αποκλειστικό στόχο στρατιωτικές εγκαταστάσεις που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, χρησιμοποιούνται από τους Χούθι για την απειλή και την επίθεση σε εμπορικά πλοία. Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι το λιμάνι της Χοντέιντα δεν αποτέλεσε στόχο των επιχειρήσεων.
Ιδιαίτερη σημασία για τη ναυτιλιακή κοινότητα έχει η αναφορά ότι όλα τα λιμάνια της Υεμένης, συμπεριλαμβανομένων των Χοντέιντα, Ρας Ίσα και Σαλίφ, παραμένουν ανοικτά και λειτουργικά για την εξυπηρέτηση της εμπορικής ναυτιλίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι λιμενικές εγκαταστάσεις συνεχίζουν να δέχονται πλοία που μεταφέρουν τρόφιμα, εμπορεύματα, πετρελαϊκά προϊόντα και υλικά κατασκευών.
Ο συνασπισμός κατηγορεί επίσης τους Χούθι ότι εξακολουθούν να εμποδίζουν τη λειτουργία του διεθνούς αεροδρομίου της Σαναά, υποστηρίζοντας ότι με τον τρόπο αυτό επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο την ανθρωπιστική κατάσταση και τον αποκλεισμό που βιώνει ο πληθυσμός στις περιοχές που ελέγχουν.
Στην ανακοίνωση σημειώνεται ακόμη ότι η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων που είχαν τεθεί και ότι διεξήχθη σύμφωνα με το εθιμικό διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο.
Κλείνοντας, το Κοινό Επιχειρησιακό Στρατηγείο του συνασπισμού προειδοποιεί ότι θα συνεχίσει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία επιχειρησιακά μέτρα για την προστασία των εθνικών συμφερόντων, των στρατηγικών υποδομών και των πλοίων του. Παράλληλα, διαμηνύει ότι, εφόσον οι Χούθι συνεχίσουν τις επιθέσεις τους κατά της εμπορικής ναυσιπλοΐας, θα υπάρξει νέα, αποφασιστική στρατιωτική απάντηση.
Στην ανακοίνωση, ο επίσημος εκπρόσωπος του συνασπισμού, υποστράτηγος Τούρκι Αλ-Μάλκι, αναφέρει ότι οι Χούθι προχώρησαν σε μία «απερίσκεπτη και δειλή ενέργεια» στοχοποιώντας εμπορικά πλοία, προσθέτοντας ακόμη ένα περιστατικό στη μακρά λίστα επιθέσεων κατά της διεθνούς ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα.
🚨BREAKING: SAUDI FORCES JUST BOMBED HODEIDAH PORT. 🇸🇦✈️💥— 🇵🇰 قـيـس بـن حـارث 🇸🇦 (@Qais_99k2) July 24, 2026
Saudi forces successfully hit multiple Houthi military sites and operational bases around Hodeidah port in a swift and accurate operation.⚔️💥
The warning has been delivered: Whoever raises a hand against Saudi Arabia… pic.twitter.com/zEFfi1ydGy
Ο συνασπισμός επισημαίνει ότι η στρατιωτική επιχείρηση είχε ως αποκλειστικό στόχο στρατιωτικές εγκαταστάσεις που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, χρησιμοποιούνται από τους Χούθι για την απειλή και την επίθεση σε εμπορικά πλοία. Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι το λιμάνι της Χοντέιντα δεν αποτέλεσε στόχο των επιχειρήσεων.
Ιδιαίτερη σημασία για τη ναυτιλιακή κοινότητα έχει η αναφορά ότι όλα τα λιμάνια της Υεμένης, συμπεριλαμβανομένων των Χοντέιντα, Ρας Ίσα και Σαλίφ, παραμένουν ανοικτά και λειτουργικά για την εξυπηρέτηση της εμπορικής ναυτιλίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι λιμενικές εγκαταστάσεις συνεχίζουν να δέχονται πλοία που μεταφέρουν τρόφιμα, εμπορεύματα, πετρελαϊκά προϊόντα και υλικά κατασκευών.
Ο συνασπισμός κατηγορεί επίσης τους Χούθι ότι εξακολουθούν να εμποδίζουν τη λειτουργία του διεθνούς αεροδρομίου της Σαναά, υποστηρίζοντας ότι με τον τρόπο αυτό επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο την ανθρωπιστική κατάσταση και τον αποκλεισμό που βιώνει ο πληθυσμός στις περιοχές που ελέγχουν.
Στην ανακοίνωση σημειώνεται ακόμη ότι η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων που είχαν τεθεί και ότι διεξήχθη σύμφωνα με το εθιμικό διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο.
Κλείνοντας, το Κοινό Επιχειρησιακό Στρατηγείο του συνασπισμού προειδοποιεί ότι θα συνεχίσει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία επιχειρησιακά μέτρα για την προστασία των εθνικών συμφερόντων, των στρατηγικών υποδομών και των πλοίων του. Παράλληλα, διαμηνύει ότι, εφόσον οι Χούθι συνεχίσουν τις επιθέσεις τους κατά της εμπορικής ναυσιπλοΐας, θα υπάρξει νέα, αποφασιστική στρατιωτική απάντηση.
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