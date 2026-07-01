Τραμπ για τα κέρδη άνω του $1 δισ. από τα crypto: Το Χρηματιστήριο ανεβαίνει, όλοι επωφελούνται
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Τραμπ για τα κέρδη άνω του $1 δισ. από τα crypto: Το Χρηματιστήριο ανεβαίνει, όλοι επωφελούνται

Δεν ασχολούμαι προσωπικά με τα οικονομικά μου, έχουμε ταμεία που διαχειρίζονται τα χρήματά μου. Κέρδισα πολλά χρήματα πριν γίνω πρόεδρος, επενδύουν τα χρήματά μου και εγώ δεν τους μιλάω, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ

Τραμπ για τα κέρδη άνω του $1 δισ. από τα crypto: Το Χρηματιστήριο ανεβαίνει, όλοι επωφελούνται
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υπερασπίστηκε το γεγονός ότι το 2025 κέρδισε περίπου 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια χάρη στη δραστηριότητά του στον τομέα των κρυπτονομισμάτων, υποστηρίζοντας ότι «όλοι επωφελούνται» από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.

«Ξέρετε γιατί έβγαλα κέρδη, επειδή το Χρηματιστήριο ανεβαίνει, όλοι επωφελούνται» είπε σε δημοσιογράφους ενώ ετοιμαζόταν να κάνει το πρώτο του ταξίδι με το νέο προεδρικό αεροσκάφος που του δώρισε το Κατάρ.

Όταν ρωτήθηκε για την κριτική που του ασκείται ότι χρησιμοποιεί το αξίωμά του για να πλουτίσει, ο Ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος απάντησε ότι τα εισοδήματά του έχουν μεταβιβαστεί σε «τυφλά καταπιστεύματα», δηλαδή σε ανεξάρτητους διαχειριστές, όπως γίνεται για τα πρόσωπα που κατέχουν δημόσιο αξίωμα ώστε η διαχείριση της περιουσίας τους να γίνεται από ανεξάρτητες δομές.


«Δεν ασχολούμαι προσωπικά με τα οικονομικά μου, έχουμε ταμεία που διαχειρίζονται τα χρήματά μου. Κέρδισα πολλά χρήματα πριν γίνω πρόεδρος, επενδύουν τα χρήματά μου και εγώ δεν τους μιλάω», επέμεινε.

Ο Τραμπ διαβεβαίωσε ότι η περιουσία του προέρχεται από την προηγούμενη επαγγελματική σταδιοδρομία του, αν και τα εισοδήματά του προέρχονται από δραστηριότητες που ανέλαβε αφού επέστρεψε στην προεδρία το 2025. «Δεν ξέρω αν είχα καλύτερη καριέρα στην πολιτική ή στις επιχειρήσεις, αλλά είχα σπουδαία καριέρα στις επιχειρήσεις. Επομένως, όλοι επωφελούμαστε. Εγώ επωφελούμαι επειδή έχω πολλά χρήματα και πολλά μετρητά», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τα έγγραφα που έδωσε στη δημοσιότητα η ομοσπονδιακή υπηρεσία κυβερνητικής δεοντολογίας (OGE), ο Τραμπ είχε έσοδα περίπου 1,2 δισεκ. δολαρίων το 2025 χάρη στις επενδύσεις του στη νεοφυή επιχείρηση World Liberty Finacnial και το κρυπτονόμισμα που φέρει το όνομά του, το $TRUMP, το οποίο άρχισε να διατίθεται εμπορικά λίγες ώρες πριν από την ορκωμοσία του, τον Ιανουάριο του 2025.

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Ο Ντόναλντ Τραμπ, πρώην επιχειρηματίας των ακινήτων, κατηγορείται συχνά για συγκρούσεις συμφερόντων, ιδίως επειδή επένδυσε στα ψηφιακά νομίσματα ενώ εισήγαγε, αφότου επέστρεψε στην εξουσία, διάφορα μέτρα απορρύθμισης του κλάδου, που απογείωσαν τις τιμές τους.

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