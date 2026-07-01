Τραμπ για τα κέρδη άνω του $1 δισ. από τα crypto: Το Χρηματιστήριο ανεβαίνει, όλοι επωφελούνται

Δεν ασχολούμαι προσωπικά με τα οικονομικά μου, έχουμε ταμεία που διαχειρίζονται τα χρήματά μου. Κέρδισα πολλά χρήματα πριν γίνω πρόεδρος, επενδύουν τα χρήματά μου και εγώ δεν τους μιλάω, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ