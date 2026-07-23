Τετ α τετ Ρούμπιο - Λαβρόφ στις Φιλιππίνες: Η Μόσχα προειδοποιεί τις ΗΠΑ να σταματήσουν τα όπλα στην Ουκρανία

Η συνάντηση που κράτησε περίπου 30 λεπτά είναι η πρώτη των δύο αξιωματούχων από τον Σεπτέμβριο 2025





Η συνάντηση αυτή --που κράτησε περίπου 30 λεπτά-- είναι η πρώτη των δύο αξιωματούχων από τον Σεπτέμβριο 2025 και πραγματοποιήθηκε μερικές ώρες έπειτα από συνάντηση που είχε ο



πολέμου στην Ουκρανία βρίσκονται σε νεκρό σημείο. Η προσοχή επικεντρώνεται πλέον στη Μέση Ανατολή, ενώ η Μόσχα διατηρεί τις αξιώσεις της, διεκδικώντας από το Κίεβο να της παραχωρήσει εδάφη. Και η Ουάσινγκτον προσπαθεί να υιοθετήσει έναν μετρημένο τόνο απέναντι στη Μόσχα.











«Συζήτησαν τη σχέση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Ρωσία και την ανάγκη να τεθεί τέλος στον πόλεμο ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία», σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.



Συζητώντας τον ουκρανικό φάκελο με τον Ρούμπιο, ο Λαβρόφ «τόνισε ότι είναι απαράδεκτο να συνεχίζονται οι παραδόσεις όπλων στο καθεστώς του Κιέβου», υπογράμμισε από την πλευρά του σε ανακοίνωση που εξέδωσε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών. Κατήγγειλε επίσης την «αποσταθεροποιητική πολιτική ευρωπαϊκών χωρών που εξακολουθούν να θέλουν να επιφέρουν 'στρατηγική ήττα' στη Ρωσία», σύμφωνα με την ίδια πηγή.



Κλείσιμο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη συνάντησή τους τον Αύγουστο του 2025 στην Αλάσκα. Η Ρωσία έχει εξαπολύσει επίθεση μεγάλης κλίμακας στην Ουκρανία από τον Φεβρουάριο 2023.



Αντάλλαξαν επίσης απόψεις σχετικά με τον



Οι δύο άνδρες συμφώνησαν να συνεχίσουν τις επαφές, ανέφερε ακόμη η ανακοίνωση του ρωσικού ΥΠΕΞ.



Χθες, Τετάρτη, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν έτοιμες και επιθυμούν να διαδραματίσουν εποικοδομητικό ρόλο» προκειμένου να τεθεί τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία.



Οι υπουργοί Εξωτερικών των ΗΠΑ και της Ρωσίας συναντήθηκαν σήμερα στη Μανίλα στο περιθώριο συνόδου της ASEAN, με τον Σεργκέι Λαβρόφ να προειδοποιεί τον Μάρκο Ρούμπιο κατά της συνέχισης της «απαράδεκτης» παράδοσης όπλων στην Ουκρανία.Η συνάντηση αυτή --που κράτησε περίπου 30 λεπτά-- είναι η πρώτη των δύο αξιωματούχων από τον Σεπτέμβριο 2025 και πραγματοποιήθηκε μερικές ώρες έπειτα από συνάντηση που είχε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με Αμερικανούς απεσταλμένους , για να «δοθεί νέα πνοή στη διπλωματία», σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο.Οι συνομιλίες για τον τερματισμό τουβρίσκονται σε νεκρό σημείο. Η προσοχή επικεντρώνεται πλέον στη Μέση Ανατολή, ενώ η Μόσχα διατηρεί τις αξιώσεις της, διεκδικώντας από το Κίεβο να της παραχωρήσει εδάφη. Και η Ουάσινγκτον προσπαθεί να υιοθετήσει έναν μετρημένο τόνο απέναντι στη Μόσχα.Ο Μάρκο Ρούμπιο, οικοδεσπότης της συνάντησης, και ο Σεργκέι Λαβρόφ κάθισαν γύρω από ένα τραπέζι πριν από την είσοδο των δημοσιογράφων στην αίθουσα και δεν έκαναν καμία δήλωση στον Τύπο. Αμφότεροι συμμετέχουν στη σύνοδο της Ένωσης Χωρών Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) που διεξάγεται στις Φιλιππίνες.«Συζήτησαν τη σχέση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Ρωσία και την ανάγκη να τεθεί τέλος στον πόλεμο ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία», σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.Συζητώντας τον ουκρανικό φάκελο με τον Ρούμπιο, ο Λαβρόφ «τόνισε ότι είναι απαράδεκτο να συνεχίζονται οι παραδόσεις όπλων στο καθεστώς του Κιέβου», υπογράμμισε από την πλευρά του σε ανακοίνωση που εξέδωσε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών. Κατήγγειλε επίσης την «αποσταθεροποιητική πολιτική ευρωπαϊκών χωρών που εξακολουθούν να θέλουν να επιφέρουν 'στρατηγική ήττα' στη Ρωσία», σύμφωνα με την ίδια πηγή.Ο Σεργκέι Λαβρόφ επανέλαβε ότι η «ρωσική πλευρά είναι έτοιμη για μια πολτικοδιπλωματική διευθέτηση της σύγκρουσης» και είπε στον Μάρκο Ρούμπιο ότι η Μόσχα παραμένει δεσμευμένη στις προτάσεις που διατύπωσαν οκαι οκατά τη συνάντησή τους τον Αύγουστο του 2025 στην Αλάσκα. Η Ρωσία έχει εξαπολύσει επίθεση μεγάλης κλίμακας στην Ουκρανία από τον Φεβρουάριο 2023.Αντάλλαξαν επίσης απόψεις σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή , σύμφωνα με τη ρωσική διπλωματία. Η Μόσχα καταδίκασε τα πρόσφατα πλήγματα της Ουάσινγκτον στο Ιράν που είναι σύμμαχός της.Οι δύο άνδρες συμφώνησαν να συνεχίσουν τις επαφές, ανέφερε ακόμη η ανακοίνωση του ρωσικού ΥΠΕΞ.Χθες, Τετάρτη, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν έτοιμες και επιθυμούν να διαδραματίσουν εποικοδομητικό ρόλο» προκειμένου να τεθεί τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Ο πόλεμος στην Ουκρανία, έχει, πιστεύω, με διάφορους τρόπους εμποδίσει την ικανότητα της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών να βρουν πεδία συνεννόησης σε άλλα θέματα», είπε.



Ο Μάρκο Ρούμπιο είχε μιλήσει ήδη για λίγο με τον Σεργκέι Λαβρόφ στη διάρκεια δείπνου το βράδυ της Τρίτης και οι δύο αξιωματούχοι συμμετείχαν σήμερα το πρωί σε συνάντηση του Περιφερειακού Φόρουμ της Asean.



Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που διατηρεί σχέσεις με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, εξέφρασε την υποστήριξή του στην ουκρανική εκστρατεία πληγμάτων μεγάλου εύρους που θέτουν στο στόχαστρο ενεργειακές υποδομές, λέγοντας ότι θα μπορούσαν «να βοηθήσουν να επέλθει τέλος» στη σύγκρουση.



Τέσσερα και πλέον χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, τα πλήγματα αυξάνονται σε σφοδρότητα τους τελευταίους μήνες και από τις δύο πλευρές, προκαλώντας αυξανόμενο αριθμό θυμάτων μεταξύ των αμάχων.