Κύκλωμα διακίνησης LSD στο αεροπλανοφόρο Ronald Reagan αποκάλυψε ο θάνατος ενός 22χρονου ναύτη το 2023

Έξι ναύτες παραπέμφθηκαν σε στρατοδικείο και καταδικάστηκαν για τη συμμετοχή τους στο κύκλωμα - Πώς χρησιμοποιούσαν τα αμερικανικά ταχυδρομεία για να στείλουν τα ναρκωτικά στην Ιαπωνία και στη συνέχεια σε ναύτες μέσα στο πλοίο

Ronald Reagan και οδήγησε στην τιμωρία συνολικά 58 μελών του πληρώματος, αποτέλεσε ο θάνατος ενός ναύτη το 2023.



Σύμφωνα με αξιωματούχους του αμερικανικού Ναυτικού, τους οποίους επικαλείται η ανεξάρτητη στρατιωτική ιστοσελίδα των ΗΠΑ, Stars and Stripes και δικαστικά έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα, η έρευνα κατέληξε σε έξι στρατοδικεία, 24 διοικητικές απομακρύνσεις από τις Ένοπλες Δυνάμεις και 28 περιπτώσεις επιβολής εξωδικαστικών πειθαρχικών κυρώσεων.



Ταχυδρομική Υπηρεσία των ΗΠΑ (USPS) για να αποστέλλει εκατοντάδες δισκία LSD στην Ιαπωνία, όπου στη συνέχεια διανέμονταν σε ναύτες του αεροπλανοφόρου.



Το Πολεμικό Ναυτικό είχε αναγνωρίσει ήδη από το 2023 ότι διερευνούσε την εμπλοκή άγνωστου αριθμού μελών του πληρώματος του USS Ronald Reagan σε υπόθεση ναρκωτικών, όμως η πραγματική έκταση της υπόθεσης αποκαλύφθηκε μόλις δημοσιοποιήθηκαν τα δικαστικά έγγραφα και οι επίσημες απαντήσεις του Ναυτικού.



«Η έρευνα ήταν εξονυχιστική και κάθε ναύτης που ταυτοποιήθηκε ότι συμμετείχε σε παραβατική συμπεριφορά λογοδότησε», δήλωσε στο Stars and Stripes ο εκπρόσωπος του USS Ronald Reagan, αντιπλοίαρχος Τζέιμς Άνταμς.



Η έρευνα ξεκίνησε μετά τον θάνατο 22χρονου ναύτη Η υπόθεση ξεκίνησε όταν ένας 22χρονος ναύτης, που υπηρετούσε σαν βοηθός ναύκληρου, σκοτώθηκε στις 13 Μαρτίου 2023, πέφτοντας από στρατιωτικό κοιτώνα στη Γιοκοσούκα της



LSD, ενώ η εξέταση του κινητού τηλεφώνου του έδωσε στους πράκτορες της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών του Ναυτικού (NCIS) νέα στοιχεία που οδήγησαν στην αποκάλυψη του κυκλώματος.



Στα δικαστικά έγγραφα δεν αναφέρεται τι προκάλεσε ή συνέβαλε στην πτώση του ναύτη.



«Ο θάνατός του αποτέλεσε τον καταλύτη για την ευρύτερη έρευνα», δήλωσε ο Άνταμς. «Οι πληροφορίες και τα στοιχεία που συγκέντρωσε η NCIS κατά την αρχική διερεύνηση του θανάτου οδήγησαν στην αποκάλυψη και τη διάλυση ενός δικτύου κατοχής, χρήσης και διακίνησης ναρκωτικών», πρόσθεσε.



Η NCIS ξεκίνησε επίσημα την έρευνα στις 2 Μαΐου 2023 και μέσα σε λίγες εβδομάδες αρκετοί ναύτες ομολόγησαν την εμπλοκή τους, κατονομάζοντας και άλλους συμμετέχοντες.



Κλείσιμο Εκατοντάδες δισκία LSD μέσω ταχυδρομείου Οι έξι ναύτες που παραπέμφθηκαν σε στρατοδικείο ήταν οι Έβελιν Αγκιλάρ, Μπράντον Ντίας, Ντέιβιντ Ποσμάο, Αρτούρ Ρέιχμαν, Άλισα Ριάλε και Άντζελ Τάκερ.



Τα περισσότερα στοιχεία προέκυψαν από την υπόθεση του Άντζελ Τάκερ. Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, ο Τάκερ παρέλαβε επτά ταχυδρομικές αποστολές με



Ο ναύτης, που υπηρετούσε ως υπεύθυνος για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων, μετέφερε τα δέματα σε κατοικία άλλου ναύτη εκτός στρατιωτικής βάσης και στη συνέχεια μοίραζε μέρος των ναρκωτικών σε μέλη του πληρώματος του αεροπλανοφόρου.



Με τον ίδιο τρόπο διαχειρίστηκε και δέμα που περιείχε ψιλοκυβίνη, την ψυχοδραστική ουσία που περιέχεται στα λεγόμενα «μαγικά μανιτάρια».



Αφορμή για μια εκτεταμένη έρευνα στους κόλπους του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, η οποία αποκάλυψε δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών στο αεροπλανοφόρο USSκαι οδήγησε στην τιμωρία συνολικάτου πληρώματος, αποτέλεσε ο θάνατος ενός ναύτη τοΣύμφωνα με αξιωματούχους του αμερικανικού Ναυτικού, τους οποίους επικαλείται η ανεξάρτητη στρατιωτική ιστοσελίδα των ΗΠΑ,και δικαστικά έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα, η έρευνα κατέληξε σε έξι στρατοδικεία, 24 διοικητικές απομακρύνσεις από τις Ένοπλες Δυνάμεις και 28 περιπτώσεις επιβολής εξωδικαστικών πειθαρχικών κυρώσεων.Τα δικαστικά έγγραφα περιγράφουν ένα οργανωμένο δίκτυο που χρησιμοποιούσε την) για να αποστέλλει εκατοντάδες δισκίαστην Ιαπωνία, όπου στη συνέχεια διανέμονταν σε ναύτες του αεροπλανοφόρου.Το Πολεμικό Ναυτικό είχε αναγνωρίσει ήδη από το 2023 ότι διερευνούσε την εμπλοκή άγνωστου αριθμού μελών του πληρώματος τουσε υπόθεση ναρκωτικών, όμως η πραγματική έκταση της υπόθεσης αποκαλύφθηκε μόλις δημοσιοποιήθηκαν τα δικαστικά έγγραφα και οι επίσημες απαντήσεις του Ναυτικού.«Η έρευνα ήταν εξονυχιστική και κάθε ναύτης που ταυτοποιήθηκε ότι συμμετείχε σε παραβατική συμπεριφορά λογοδότησε», δήλωσε στοο εκπρόσωπος του USS Ronald Reagan, αντιπλοίαρχοςΗ υπόθεση ξεκίνησε όταν ένας 22χρονος ναύτης, που υπηρετούσε σαν βοηθός ναύκληρου, σκοτώθηκε στις 13 Μαρτίου 2023, πέφτοντας από στρατιωτικό κοιτώνα στητης Ιαπωνίας . Το Πολεμικό Ναυτικό δεν έδωσε στη δημοσιότητα το όνομά του.Η νεκροψία αποκάλυψε ότι στον οργανισμό του υπήρχε, ενώ η εξέταση του κινητού τηλεφώνου του έδωσε στους πράκτορες τηςνέα στοιχεία που οδήγησαν στην αποκάλυψη του κυκλώματος.Στα δικαστικά έγγραφα δεν αναφέρεται τι προκάλεσε ή συνέβαλε στην πτώση του ναύτη.«Ο θάνατός του αποτέλεσε τον καταλύτη για την ευρύτερη έρευνα», δήλωσε ο. «Οι πληροφορίες και τα στοιχεία που συγκέντρωσε η NCIS κατά την αρχική διερεύνηση του θανάτου οδήγησαν στην αποκάλυψη και τη διάλυση ενός δικτύου κατοχής, χρήσης και διακίνησης ναρκωτικών», πρόσθεσε.Η NCIS ξεκίνησε επίσημα την έρευνα στις 2 Μαΐου 2023 και μέσα σε λίγες εβδομάδες αρκετοί ναύτες ομολόγησαν την εμπλοκή τους, κατονομάζοντας και άλλους συμμετέχοντες.Οι έξι ναύτες που παραπέμφθηκαν σε στρατοδικείο ήταν οικαιΤα περισσότερα στοιχεία προέκυψαν από την υπόθεση του. Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, ο Τάκερ παρέλαβε επτά ταχυδρομικές αποστολές με LSD μεταξύ Φεβρουαρίου 2022 και Μαΐου 2023, καθεμία από τις οποίες περιείχε από 350 έως και 1.000 δισκία.Ο ναύτης, που υπηρετούσε ως υπεύθυνος για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων, μετέφερε τα δέματα σε κατοικία άλλου ναύτη εκτός στρατιωτικής βάσης και στη συνέχεια μοίραζε μέρος των ναρκωτικών σε μέλη του πληρώματος του αεροπλανοφόρου.Με τον ίδιο τρόπο διαχειρίστηκε και δέμα που περιείχε ψιλοκυβίνη, την ψυχοδραστική ουσία που περιέχεται στα λεγόμενα

Ο Τάκερ δήλωσε ένοχος για επτά αδικήματα που σχετίζονταν με ναρκωτικά, μεταξύ των οποίων διακίνηση, εξαγωγή, συνωμοσία και εισαγωγή ελεγχόμενης ουσίας σε στρατιωτικό πλοίο. Καταδικάστηκε σε κάθειρξη 15 μηνών και απόταξη λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς. Ωστόσο, η ποινή φυλάκισής του μειώθηκε κατά έξι μήνες λόγω της συνεργασίας του με τις αρχές.



Οι υπόλοιπες καταδίκες Ο Μπράντον Ντίας παραδέχθηκε ότι διένειμε LSD και ψιλοκυβίνη σε άλλους ναύτες. Κατά την έρευνα στην κατοικία του εκτός βάσης κατασχέθηκαν ποσότητες LSD και ψιλοκυβίνης.



Οι περισσότερες κατηγορίες για ναρκωτικά αποσύρθηκαν λόγω παραβίασης των προθεσμιών για ταχεία εκδίκαση της υπόθεσης. Ωστόσο, καταδικάστηκε για παρεμπόδιση της Δικαιοσύνης και του επιβλήθηκαν ποινή φυλάκισης 215 ημερών, περικοπή αποδοχών και απόταξη.



Η Έβελιν Αγκιλάρ δήλωσε επίσης ένοχη για παρεμπόδιση της Δικαιοσύνης. Οι Ντέιβιντ Ποσμάο και Αρτούρ Ρέιχμαν καταδικάστηκαν για κατοχή, διακίνηση και συνωμοσία σχετικά με ναρκωτικά, ενώ η Άλισα Ριάλε κρίθηκε ένοχη για διακίνηση και συνωμοσία.



Και στους τέσσερις επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης.



Επιπλέον, οι έξι ναύτες υποβιβάστηκαν στον χαμηλότερο βαθμό του Ναυτικού (E-1, αντίστοιχο του νεοσύλλεκτου), ενώ όλοι, εκτός από τον Ποσμάο, αποτάχθηκαν.



Συνολικά 58 ναύτες τιμωρήθηκαν Παράλληλα, ακόμη 52 ναύτες τιμωρήθηκαν για χρήση παράνομων ουσιών στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Αεροπορικής Διοίκησης του Στόλου Ειρηνικού των ΗΠΑ, πλοίαρχο Αμέλια Ουμαγιάμ.



Οι 28 που τιμωρήθηκαν με εξωδικαστικές πειθαρχικές κυρώσεις έλαβαν συνήθως ποινές που περιλάμβαναν 45 ημέρες περιορισμού, 45 ημέρες πρόσθετης υπηρεσίας, υποβιβασμό και περικοπή του μισού μηνιαίου μισθού για διάστημα δύο μηνών.



Οι περισσότεροι από τους 24 ναύτες που απομακρύνθηκαν διοικητικά από το Ναυτικό έλαβαν αποστρατεία υπό δυσμενείς όρους («other-than-honorable discharge»).



Το USS Ronald Reagan μετέφερε τη βάση του στη Ναυτική Βάση Κίτσαπ, στο Μπρέμερτον της πολιτείας της Ουάσιγκτον, την άνοιξη του 2024, έπειτα από σχεδόν μία δεκαετία ως ναυαρχίδα του 7ου Στόλου των ΗΠΑ με έδρα την Ιαπωνία.