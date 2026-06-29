Επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια ύψους 5 εκατ. ευρώ προς τους πληγέντες των σεισμών στη Βενεζουέλα από την ΕΕ
ΚΟΣΜΟΣ
Βενεζουέλα Σεισμός Ανθρωπιστική βοήθεια Ευρωπαϊκή Ένωση Κοπεγχάγη

Επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια ύψους 5 εκατ. ευρώ προς τους πληγέντες των σεισμών στη Βενεζουέλα από την ΕΕ

Οργανώνεται συγχρόνως ανθρωπιστική αερογέφυρα από την Κοπεγχάγη με περίπου 50 τόνους βασικών προμηθειών, όπως υλικό στέγασης, εξοπλισμός ύδρευσης και αποχέτευσης και εκπαιδευτικό υλικό

Επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια ύψους 5 εκατ. ευρώ προς τους πληγέντες των σεισμών στη Βενεζουέλα από την ΕΕ
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Η ΕΕ ανακοίνωσε την παροχή επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας ύψους 5 εκατ. ευρώ προς τη Βενεζουέλα, με στόχο την κάλυψη των άμεσων αναγκών των πληγεισών περιοχών μετά τους πρόσφατους σεισμούς.

Παράλληλα, οργανώνεται ανθρωπιστική αερογέφυρα από την Κοπεγχάγη στις αρχές της εβδομάδας, με περίπου 50 τόνους βασικών προμηθειών, όπως υλικό στέγασης, εξοπλισμός ύδρευσης και αποχέτευσης και εκπαιδευτικό υλικό.

Στο πλαίσιο του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ, 11 κράτη μέλη και 1 συμμετέχον κράτος έχουν προσφέρει ομάδες έρευνας και διάσωσης, ιατρικές ομάδες και τηλεπικοινωνιακή υποστήριξη, ενώ συνολικά 14 χώρες συνεισφέρουν σε προσωπικό και τεχνική βοήθεια. Επιπλέον, έχει ενεργοποιηθεί η δορυφορική υπηρεσία Copernicus για χαρτογράφηση των πληγεισών περιοχών, με 25 χάρτες και 13 εικόνες να έχουν ήδη παραχθεί για επιχειρησιακή χρήση.



Η νέα χρηματοδότηση ύψους 5 εκατ. ευρώ, έρχεται να προστεθεί σε 52 εκατ. ευρώ που έχουν ήδη διατεθεί φέτος για την αντιμετώπιση των ανθρωπιστικών συνεπειών της κοινωνικοοικονομικής κρίσης στη Βενεζουέλα.

Η Επίτροπος Ετοιμότητας και Διαχείρισης Κρίσεων της ΕΕ, Χάτζα Λάχμπιμπ, τόνισε ότι η Ένωση παραμένει προσηλωμένη στην άμεση στήριξη των πληγέντων, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα και επιδεικνύοντας ευρωπαϊκή αλληλεγγύη.
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