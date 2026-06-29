«Δεν θα σώσουμε εμείς το καθεστώς του Κιέβου»: Ο Πούτιν απορρίπτει το αίτημα της Ουκρανίας για μερική αποκλιμάκωση
«Δεν θα σώσουμε εμείς το καθεστώς του Κιέβου»: Ο Πούτιν απορρίπτει το αίτημα της Ουκρανίας για μερική αποκλιμάκωση
Ο Ρώσος πρόεδρος παραδέχτηκε τα προβλήματα που δημιουργούν τα ουκρανικά drones, επέμεινε στο σχέδιο κατάκτησης ολόκληρου του Ντονμπάς και απέρριψε εκ νέου το ενδεχόμενο συνάντησης με τον Ζελένσκι
Η Μόσχα θα συνεχίσει την προέλασή της έως ότου καταλάβει πλήρως τις τέσσερις ουκρανικές περιφέρειες που έχει προσαρτήσει στο Ντονμπάς, τόνισε ο Βλαντίμιρ Πούτιν, απορρίπτοντας την ουκρανική πρόταση για μερική αποκλιμάκωση της σύγκρουσης, η οποία διανύει πλέον τον πέμπτο χρόνο της.
Μιλώντας στη ρωσική κρατική τηλεόραση, ο Ρώσος πρόεδρος ανέφερε ότι η Ουκρανία πρότεινε αμοιβαία αναστολή των επιθέσεων μεγάλου βεληνεκούς ως πρώτο βήμα για τη μείωση της έντασης.
Ωστόσο, όπως υποστήριξε, η Μόσχα θεωρεί ότι η πρόταση αποσκοπεί στο να μειωθεί η πίεση που δέχονται οι ουκρανικές δυνάμεις κατά μήκος της γραμμής του μετώπου, μήκους περίπου 1.250 χιλιομέτρων.
«Είναι σαφές γιατί γίνεται αυτή η πρόταση, επειδή τα δικά μας αντίποινα βαθιά μέσα στην ουκρανική επικράτεια είναι πολύ ισχυρότερα, έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο και, ειλικρινά, είναι πιο καταστροφικά», δήλωσε.
Ο Ρώσος πρόεδρος ισχυρίστηκε ακόμη ότι η πρωτοβουλία του Κιέβου αντανακλά την «καταστροφική έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού» στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις και υποστήριξε ότι οποιαδήποτε παύση των εχθροπραξιών θα έδινε στην Ουκρανία χρόνο να ανασυνταχθεί. «Η διάσωση του καθεστώτος του Κιέβου δεν αποτελεί μέρος των σχεδίων μας», πρόσθεσε.
Με τον όρο αυτό αναφέρθηκε στις ουκρανικές περιφέρειες Ντονέτσκ, Λουχάνσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα, τις οποίες η Ρωσία κατέχει εν μέρει και ανακοίνωσε την προσάρτησή τους το 2022.
Παρά τα προβλήματα, επέμεινε ότι η κατάσταση «βρίσκεται υπό έλεγχο» και ότι λαμβάνονται μέτρα για την αντιμετώπισή της.
«Πρώτη προτεραιότητα είναι να αυξήσουμε γρήγορα και σημαντικά την παραγωγή των συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας που είναι περισσότερο αναγκαία», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η Ρωσία πρέπει να ενισχύσει την προστασία των κρίσιμων υποδομών.
Μιλώντας στη ρωσική κρατική τηλεόραση, ο Ρώσος πρόεδρος ανέφερε ότι η Ουκρανία πρότεινε αμοιβαία αναστολή των επιθέσεων μεγάλου βεληνεκούς ως πρώτο βήμα για τη μείωση της έντασης.
Ωστόσο, όπως υποστήριξε, η Μόσχα θεωρεί ότι η πρόταση αποσκοπεί στο να μειωθεί η πίεση που δέχονται οι ουκρανικές δυνάμεις κατά μήκος της γραμμής του μετώπου, μήκους περίπου 1.250 χιλιομέτρων.
«Είναι σαφές γιατί γίνεται αυτή η πρόταση, επειδή τα δικά μας αντίποινα βαθιά μέσα στην ουκρανική επικράτεια είναι πολύ ισχυρότερα, έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο και, ειλικρινά, είναι πιο καταστροφικά», δήλωσε.
Russian President Vladimir Putin:— Tabz (@TabzLIVE) June 29, 2026
If Ukraine is really capturing and liberating more and more territory—if it is truly winning—then Western leaders should simply wait.
If all of that is true, Russia's strategic defeat would supposedly happen on its own pic.twitter.com/wuKVCHhdjx
Ο Ρώσος πρόεδρος ισχυρίστηκε ακόμη ότι η πρωτοβουλία του Κιέβου αντανακλά την «καταστροφική έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού» στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις και υποστήριξε ότι οποιαδήποτε παύση των εχθροπραξιών θα έδινε στην Ουκρανία χρόνο να ανασυνταχθεί. «Η διάσωση του καθεστώτος του Κιέβου δεν αποτελεί μέρος των σχεδίων μας», πρόσθεσε.
«Πλήρης απελευθέρωση» τεσσάρων περιφερειώνΟ Πούτιν υποστήριξε ότι οι ουκρανικές επιθέσεις αποσκοπούν στην απόσπαση της προσοχής και των πόρων της Ρωσίας από τους «κύριους στόχους» της, τους οποίους περιέγραψε ως την «πλήρη απελευθέρωση του Ντονμπάς και της Νοβορωσίας».
Με τον όρο αυτό αναφέρθηκε στις ουκρανικές περιφέρειες Ντονέτσκ, Λουχάνσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα, τις οποίες η Ρωσία κατέχει εν μέρει και ανακοίνωσε την προσάρτησή τους το 2022.
Παραδέχθηκε προβλήματα από τα ουκρανικά dronesΟ Ρώσος πρόεδρος αναγνώρισε επίσης ότι οι ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο ρωσικό έδαφος, ιδιαίτερα κατά ενεργειακών υποδομών, προκαλούν προβλήματα, μεταξύ των οποίων και ελλείψεις καυσίμων σε ορισμένες περιοχές της χώρας. Όπως είπε, συζήτησε το θέμα νωρίτερα την Κυριακή σε σύσκεψη στο Κρεμλίνο με υπουργούς της κυβέρνησής του.
🚨 HUGE: PUTIN ADMITS RUSSIA IS FACING A FUEL CRISIS FOR THE FIRST TIME EVER— Coin Bureau (@coinbureau) June 29, 2026
Vladimir Putin admitted that Russia is facing a fuel shortage after Ukrainian strikes on fuel infrastructure.
He confirmed that Russia has begun drawing from its strategic fuel reserves, while… pic.twitter.com/kw1lf9FZTH
Παρά τα προβλήματα, επέμεινε ότι η κατάσταση «βρίσκεται υπό έλεγχο» και ότι λαμβάνονται μέτρα για την αντιμετώπισή της.
«Πρώτη προτεραιότητα είναι να αυξήσουμε γρήγορα και σημαντικά την παραγωγή των συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας που είναι περισσότερο αναγκαία», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η Ρωσία πρέπει να ενισχύσει την προστασία των κρίσιμων υποδομών.
Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι ουκρανικές επιθέσεις δεν επηρεάζουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο μέτωπο. «Όλα τα πλήγματα, όπου κι αν χτυπούν τις υποδομές μας, δεν επηρεάζουν απολύτως την κατάσταση στο μέτωπο ή στη γραμμή επαφής», ανέφερε.
Σύμφωνα με τον ίδιο, σε προηγούμενες συνομιλίες με την Ουάσιγκτον είχαν εξεταστεί «ορισμένες δυνατότητες» για τον τερματισμό του πολέμου, χωρίς όμως να υπογραφεί κάποια επίσημη συμφωνία.
Ο Ρώσος πρόεδρος εκτίμησε επίσης ότι ο πρόεδρος της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο, θα μπορούσε να διαδραματίσει ρόλο σε ενδεχόμενες ειρηνευτικές συνομιλίες.
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έχει επανειλημμένα ζητήσει απευθείας συνομιλίες με τον Πούτιν.
Στις 4 Ιουνίου απέστειλε ανοικτή επιστολή με την οποία ζητούσε συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο, ενώ τον κάλεσε επίσης να συναντηθούν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της G7, με στόχο να συζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου.
Ο Πούτιν απέρριψε εκ νέου αυτό το ενδεχόμενο, επαναλαμβάνοντας όσα είχε δηλώσει στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, όπου χαρακτήρισε μια άμεση συνάντηση με τον Ζελένσκι «χωρίς νόημα».
Αναφορά σε νέες διπλωματικές πρωτοβουλίεςΟ Πούτιν δήλωσε ακόμη ότι η Ρωσία αναμένει ενδεχόμενη επανέναρξη των αμερικανικών διπλωματικών προσπαθειών μόλις υποχωρήσει, όπως είπε, η «θερμή φάση» της κρίσης που σχετίζεται με το Ιράν. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων επαφών με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.
Σύμφωνα με τον ίδιο, σε προηγούμενες συνομιλίες με την Ουάσιγκτον είχαν εξεταστεί «ορισμένες δυνατότητες» για τον τερματισμό του πολέμου, χωρίς όμως να υπογραφεί κάποια επίσημη συμφωνία.
Ο Ρώσος πρόεδρος εκτίμησε επίσης ότι ο πρόεδρος της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο, θα μπορούσε να διαδραματίσει ρόλο σε ενδεχόμενες ειρηνευτικές συνομιλίες.
Απέρριψε και πάλι το αίτημα Ζελένσκι για συνάντησηΗ ουκρανική πρόταση αποτελεί μία ακόμη προσπάθεια του Κιέβου να οδηγήσει τη Ρωσία σε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις και να τερματιστεί ο πόλεμος.
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έχει επανειλημμένα ζητήσει απευθείας συνομιλίες με τον Πούτιν.
Στις 4 Ιουνίου απέστειλε ανοικτή επιστολή με την οποία ζητούσε συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο, ενώ τον κάλεσε επίσης να συναντηθούν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της G7, με στόχο να συζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου.
Ο Πούτιν απέρριψε εκ νέου αυτό το ενδεχόμενο, επαναλαμβάνοντας όσα είχε δηλώσει στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, όπου χαρακτήρισε μια άμεση συνάντηση με τον Ζελένσκι «χωρίς νόημα».
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