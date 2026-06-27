Με μια στρατηγική επένδυση στις δραστικές πρώτες ύλες, η DEMO ξαναγράφει το μέλλον της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας.
Τσεχία: Ρεκόρ ζέστης με 40,6°C βόρεια της Πράγας
Τσεχία: Ρεκόρ ζέστης με 40,6°C βόρεια της Πράγας
Το προηγούμενο ρεκόρ των 40,4°C είχε καταγραφεί το 2012 στο Ντομπριτσόβιτσε
Η Δημοκρατία της Τσεχίας κατέγραψε σήμερα απόλυτο ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας στους 40,6°C, στο Ντόξανι, βορείως της Πράγας, ανακοίνωσε η μετεωρολογική υπηρεσία.
Το προηγούμενο ρεκόρ των 40,4°C είχε καταγραφεί το 2012 στο Ντομπριτσόβιτσε, νοτιοδυτικά της Πράγας, υπενθύμισε η μετεωρολογική υπηρεσία CHMI.
Το προηγούμενο ρεκόρ των 40,4°C είχε καταγραφεί το 2012 στο Ντομπριτσόβιτσε, νοτιοδυτικά της Πράγας, υπενθύμισε η μετεωρολογική υπηρεσία CHMI.
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