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Νέα διαδήλωση κατά του πολυτελούς θέρετρου του Κούσνερ στην Αλβανία: Επεισόδια έξω από τη Βουλή
ΚΟΣΜΟΣ
Αλβανία Διαδηλώσεις Τζάρεντ Κούσνερ Θέρετρο

Νέα διαδήλωση κατά του πολυτελούς θέρετρου του Κούσνερ στην Αλβανία: Επεισόδια έξω από τη Βουλή

Οι ακτιβιστές καταγγέλλουν διαφθορά και προειδοποιούν ότι τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα στην παράκτια ζώνη απειλούν το φυσικό περιβάλλον και την άγρια ζωή

Νέα διαδήλωση κατά του πολυτελούς θέρετρου του Κούσνερ στην Αλβανία: Επεισόδια έξω από τη Βουλή
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Επεισόδια σημειώθηκαν την Πέμπτη (23/7) έξω από το κοινοβούλιο της Αλβανίας, όταν η αστυνομία έκανε χρήση νερού και δακρυγόνων για να διαλύσει διαδηλωτές, οι οποίοι πέταξαν αυγά και μπουκάλια προς τις αστυνομικές δυνάμεις.

Τα επεισόδια αποτελούν την τελευταία κλιμάκωση των κινητοποιήσεων που έχουν ξεσπάσει με αφορμή τα σχέδια του Τζάρεντ Κούσνερ για την κατασκευή πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος αξίας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων στις ακτές της Αδριατικής.

Οι συγκρούσεις ήταν ασυνήθιστες για τις κατά κανόνα ειρηνικές διαδηλώσεις που πραγματοποιούνται εδώ και σχεδόν δύο μήνες στα Τίρανα. Οι ακτιβιστές καταγγέλλουν διαφθορά και προειδοποιούν ότι τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα στην παράκτια ζώνη απειλούν το φυσικό περιβάλλον και την άγρια ζωή.

Νέα διαδήλωση κατά του πολυτελούς θέρετρου του Κούσνερ στην Αλβανία: Επεισόδια έξω από τη Βουλή
Νέα διαδήλωση κατά του πολυτελούς θέρετρου του Κούσνερ στην Αλβανία: Επεισόδια έξω από τη Βουλή

Η «επανάσταση των φλαμίνγκο»

Οι διαδηλωτές έχουν ονομάσει το κίνημά τους «επανάσταση των φλαμίνγκο», από τα πτηνά που συγκεντρώνονται σε προστατευόμενο υγροβιότοπο, όπου ο γαμπρός του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει την ανέγερση πολυτελών ξενοδοχείων.

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Αστυνομικοί χρησιμοποίησαν αύρες εναντίον εκατοντάδων συγκεντρωμένων, οι οποίοι χτυπούσαν τους μεταλλικούς φράχτες που είχαν τοποθετηθεί γύρω από το κτίριο του κοινοβουλίου: «Ευχαριστούμε, Τραμπ, που μας ένωσες» φώναζαν.

Το σχέδιο του Κούσνερ, όπως και άλλα αναπτυξιακά έργα στην περιοχή, υποστηρίζεται έντονα από τον πρωθυπουργό Έντι Ράμα. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι οι κινητοποιήσεις είναι τεχνητές και υποκινούνται από τους πολιτικούς του αντιπάλους.

Νέα διαδήλωση κατά του πολυτελούς θέρετρου του Κούσνερ στην Αλβανία: Επεισόδια έξω από τη Βουλή

«Βρίσκομαι εδώ για να διώξουμε την κυβέρνηση. Ο Ράμα πρέπει να φύγει, είναι κλέφτης», δήλωσε διαδηλωτής που συστήθηκε ως Πίρο.

«Θα συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις για να τους ασκήσουμε πίεση. Χωρίς πίεση, θα συνεχίσουν να πουλούν την Αλβανία», ανέφερε ο 27χρονος Νοέλ Λέσια.


Έρευνα για τους τίτλους ιδιοκτησίας

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, οι αλβανικές εισαγγελικές Αρχές υποψιάζονται ότι επιχειρηματίας με έδρα το Μαϊάμι, ο οποίος πούλησε την έκταση σε κατασκευαστές που συνεργάζονται με τον Κούσνερ, πλαστογράφησε τους τίτλους ιδιοκτησίας.

Ο ίδιος επιχειρηματίας κατηγορείται επίσης ότι ξέπλυνε χρήματα που προέρχονταν από διακινητές κοκαΐνης. Αρνείται τις κατηγορίες, ενώ οι κατασκευαστές δηλώνουν ότι θεωρούν νόμιμες τις συναλλαγές για την αγορά της γης.

Ο Κούσνερ έχει προβάλει επανειλημμένα το σχέδιο για το θέρετρο στην παρθένα ακτογραμμή, την οποία, όπως έχει πει, εντόπισε μαζί με τη σύζυγό του Ιβάνκα Τραμπ κατά τη διάρκεια ταξιδιού με γιοτ. Ωστόσο, δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια από τότε που ξεκίνησαν οι διαδηλώσεις.

Οι εταιρείες ανάπτυξης έχουν επιβεβαιώσει ότι ο Κούσνερ συμμετέχει ως επενδυτής, χωρίς όμως να έχουν διευκρινίσει τον ακριβή ρόλο του ή το ύψος της επένδυσής του.

Νωρίτερα μέσα στη χρονιά είχαν σημειωθεί επίσης βίαιες συγκρούσεις, όταν διαδηλωτές ζητούσαν την παραίτηση της αναπληρώτριας πρωθυπουργού Μπελίντα Μπαλούκου, με αφορμή καταγγελίες για διαφθορά. Η Μπαλούκου απομακρύνθηκε τελικά από τη θέση της.
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