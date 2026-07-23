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Τσεχία: Συνετρίβη στρατιωτικό ελικόπτερο, τουλάχιστον ένας νεκρός
ΚΟΣΜΟΣ
Τσεχία Ελικόπτερο Συντριβή ελικοπτέρου

Τσεχία: Συνετρίβη στρατιωτικό ελικόπτερο, τουλάχιστον ένας νεκρός

Σύμφωνα με τo τσεχικό πρακτορείο ειδήσεων, τα σωστικά συνεργεία έχουν ανασύρει τουλάχιστον έναν νεκρό από τα συντρίμμια, ενώ η επιχείρηση συνεχίζεται

Τσεχία: Συνετρίβη στρατιωτικό ελικόπτερο, τουλάχιστον ένας νεκρός
Ζωή Ψαρρά
Ένα ελικόπτερο του τσεχικού στρατού με πέντε στρατιώτες επιβαίνοντες συνετρίβη στην ανατολική Τσεχία, όπως ανακοίνωσε ο στρατός στο X την Πέμπτη 23/7.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στον τόπο της πτώσης, σε στρατιωτική βάση στο Ναμέστ ναντ Όσλαβου, 180 χλμ. νοτιοανατολικά της Πράγας.



Σύμφωνα με τo τσεχικό πρακτορείο ειδήσεων, τα σωστικά συνεργεία έχουν ανασύρει τουλάχιστον έναν νεκρό από τα συντρίμμια, ενώ η επιχείρηση συνεχίζεται.

Το UH-1Y Venom είναι πολυχρηστικό ελικόπτερο που κατασκευάζεται από την Bell Textron και τροφοδοτείται από δύο κινητήρες T700-GE-401C της General Electric.
Ζωή Ψαρρά

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