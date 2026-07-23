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Πρόστιμο 890 εκατ. ευρώ στη Google από την ΕΕ για παραβίαση των κανόνων ανταγωνισμού
Πρόστιμο 890 εκατ. ευρώ στη Google από την ΕΕ για παραβίαση των κανόνων ανταγωνισμού
Στην εταιρεία επιβλήθηκε πρόστιμο 460 εκατ. ευρώ για την παραβίαση που αφορά την αναζήτηση και 430 εκατ. ευρώ για την παραβίαση που αφορά το κατάστημα εφαρμογών
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε συνολικά πρόστιμο 890 εκατ. ευρώ στη Google, κρίνοντας ότι παραβίασε τους κανόνες ανταγωνισμού που προβλέπει ο Κανονισμός για τις Ψηφιακές Αγορές (Digital Markets Act - DMA), τόσο μέσω της μηχανής αναζήτησης όσο και του καταστήματος εφαρμογών της.
Σύμφωνα με την απόφαση της Κομισιόν, η Google έδινε προνομιακή προβολή στις δικές της υπηρεσίες, όπως οι αγορές, τα ξενοδοχεία και άλλες ταξιδιωτικές επιλογές, έναντι αντίστοιχων υπηρεσιών ανταγωνιστών στα αποτελέσματα αναζήτησης. Για την παράβαση αυτή της επιβλήθηκε πρόστιμο 460 εκατ. ευρώ.
Παράλληλα, η εταιρεία τιμωρήθηκε με ακόμη 430 εκατ. ευρώ επειδή, μέσω του app store της, εμπόδιζε τους δημιουργούς εφαρμογών να κατευθύνουν τους χρήστες σε φθηνότερες προσφορές που ήταν διαθέσιμες σε ιστοσελίδες ή σε εναλλακτικά καταστήματα εφαρμογών.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από τη Google να αντιμετωπίζει τις υπηρεσίες τρίτων που εμφανίζονται στα αποτελέσματα αναζήτησης με δίκαιο και αμερόληπτο τρόπο, ενώ παράλληλα υποχρεώνει την εταιρεία να επιτρέπει στους προγραμματιστές εφαρμογών να προωθούν προσφορές και εκτός του δικού της οικοσυστήματος.
Η Κομισιόν σημείωσε ότι η Google έχει ήδη ξεκινήσει να δοκιμάζει αλλαγές στον τρόπο εμφάνισης των αποτελεσμάτων αναζήτησης που αφορούν υπηρεσίες όπως οι αγορές και οι πτήσεις, εκτιμώντας ότι οι κινήσεις αυτές αποτελούν «ουσιαστική πρόοδο» προς τη συμμόρφωση με τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις.
Αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υποστήριξε ότι οι καταναλωτές θα είναι οι βασικοί ωφελημένοι της απόφασης, καθώς τα αποτελέσματα αναζήτησης στην Ευρώπη θα διαφοροποιηθούν και η Google θα πρέπει να προσαρμόσει τον τρόπο λειτουργίας της μηχανής αναζήτησης.
Η επιβολή του προστίμου αναμένεται να προκαλέσει νέες αντιδράσεις στις σχέσεις Βρυξελλών – Ουάσιγκτον, καθώς ανακοινώθηκε λίγες ώρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας για την εφαρμογή των προσωρινών αμερικανικών δασμών σε περίπου 60 χώρες. Ωστόσο, ανώτερος Ευρωπαίος αξιωματούχος υπογράμμισε ότι η απόφαση δεν συνδέεται με το ζήτημα των δασμών, επισημαίνοντας πως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει το κυρίαρχο δικαίωμα να ρυθμίζει τη λειτουργία των αμερικανικών τεχνολογικών εταιρειών εντός της επικράτειάς της.
Σύμφωνα με την απόφαση της Κομισιόν, η Google έδινε προνομιακή προβολή στις δικές της υπηρεσίες, όπως οι αγορές, τα ξενοδοχεία και άλλες ταξιδιωτικές επιλογές, έναντι αντίστοιχων υπηρεσιών ανταγωνιστών στα αποτελέσματα αναζήτησης. Για την παράβαση αυτή της επιβλήθηκε πρόστιμο 460 εκατ. ευρώ.
Παράλληλα, η εταιρεία τιμωρήθηκε με ακόμη 430 εκατ. ευρώ επειδή, μέσω του app store της, εμπόδιζε τους δημιουργούς εφαρμογών να κατευθύνουν τους χρήστες σε φθηνότερες προσφορές που ήταν διαθέσιμες σε ιστοσελίδες ή σε εναλλακτικά καταστήματα εφαρμογών.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από τη Google να αντιμετωπίζει τις υπηρεσίες τρίτων που εμφανίζονται στα αποτελέσματα αναζήτησης με δίκαιο και αμερόληπτο τρόπο, ενώ παράλληλα υποχρεώνει την εταιρεία να επιτρέπει στους προγραμματιστές εφαρμογών να προωθούν προσφορές και εκτός του δικού της οικοσυστήματος.
Η Κομισιόν σημείωσε ότι η Google έχει ήδη ξεκινήσει να δοκιμάζει αλλαγές στον τρόπο εμφάνισης των αποτελεσμάτων αναζήτησης που αφορούν υπηρεσίες όπως οι αγορές και οι πτήσεις, εκτιμώντας ότι οι κινήσεις αυτές αποτελούν «ουσιαστική πρόοδο» προς τη συμμόρφωση με τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις.
Αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υποστήριξε ότι οι καταναλωτές θα είναι οι βασικοί ωφελημένοι της απόφασης, καθώς τα αποτελέσματα αναζήτησης στην Ευρώπη θα διαφοροποιηθούν και η Google θα πρέπει να προσαρμόσει τον τρόπο λειτουργίας της μηχανής αναζήτησης.
Η επιβολή του προστίμου αναμένεται να προκαλέσει νέες αντιδράσεις στις σχέσεις Βρυξελλών – Ουάσιγκτον, καθώς ανακοινώθηκε λίγες ώρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας για την εφαρμογή των προσωρινών αμερικανικών δασμών σε περίπου 60 χώρες. Ωστόσο, ανώτερος Ευρωπαίος αξιωματούχος υπογράμμισε ότι η απόφαση δεν συνδέεται με το ζήτημα των δασμών, επισημαίνοντας πως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει το κυρίαρχο δικαίωμα να ρυθμίζει τη λειτουργία των αμερικανικών τεχνολογικών εταιρειών εντός της επικράτειάς της.
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