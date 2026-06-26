Συνεχίζεται η ναυσιπλοϊα στο Ορμούζ παρά τη χθεσινή επίθεση: Τάνκερ βγαίνουν φορτωμένα πετρέλαιο από τον Περσικό

Τα πλοία κατευθύνονται εκτός Περσικού μέσω της διέλευσης του Ομάν - Αντίθετη διαδρομή, για να φορτώσουν, πραγματοποιούν άλλα τουλάχιστον τέσσερα πλοία - Δεν είναι ξεκάθαρο το Ομάν σχετικά με την επιβολή διοδίων