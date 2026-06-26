Συνεχίζεται η ναυσιπλοϊα στο Ορμούζ παρά τη χθεσινή επίθεση: Τάνκερ βγαίνουν φορτωμένα πετρέλαιο από τον Περσικό
Συνεχίζεται η ναυσιπλοϊα στο Ορμούζ παρά τη χθεσινή επίθεση: Τάνκερ βγαίνουν φορτωμένα πετρέλαιο από τον Περσικό
Τα πλοία κατευθύνονται εκτός Περσικού μέσω της διέλευσης του Ομάν - Αντίθετη διαδρομή, για να φορτώσουν, πραγματοποιούν άλλα τουλάχιστον τέσσερα πλοία - Δεν είναι ξεκάθαρο το Ομάν σχετικά με την επιβολή διοδίων
Μπορεί η χθεσινή επίθεση σε πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που έπλεε μέσω των Στενών του Ορμούζ να οδήγησε ορισμένους πλοιοκτήτες να επανεξετάσουν τα σχέδια αποχώρησής τους από τη συγκεκριμένη περιοχή, ωστόσο η ναυσιπλοΐα δείχνει να συνεχίζεται κανονικά και προς τις δύο κατευθύνσεις την Παρασκευή.
Δύο πλήρως φορτωμένα δεξαμενόπλοια κατευθύνονται εκτός του Περσικού Κόλπου, ενώ τέσσερα κενά, εισερχόμενα πολύ μεγάλα δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού πετρελαίου (VLCC) συγκαταλέγονται μεταξύ των πλοίων που κινούνται κατά μήκος των ακτών του Ομάν, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης ναυσιπλοΐας. Η νότια αυτή διαδρομή διαχειρίζεται από το Ομάν και συντονίζεται από τις ΗΠΑ.
Η επίθεση στο πλοίο «Ever Lovely» την Πέμπτη - η πρώτη από τότε που υπογράφηκε η ενδιάμεση ειρηνευτική συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν - οδήγησε ορισμένους ιδιοκτήτες και καπετάνιους να κάνουν πίσω, σύμφωνα με πλοιοκτήτες. Τουλάχιστον μία εταιρεία με έδρα την Ασία αναθεώρησε τα προηγούμενα σχέδιά της για αποχώρηση και ενημέρωσε το προσωπικό ότι τα πλοία στον Κόλπο θα πρέπει να παραμείνουν στη θέση τους, καθώς τα στελέχη επανεκτιμούν τις επιλογές διέλευσης, σύμφωνα με μήνυμα που γνωστοποιήθηκε στο Bloomberg.
Ωστόσο, η επίθεση δεν φαίνεται να έχει εκτροχιάσει πλήρως τη σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα. Οι μέσες ημερήσιες διελεύσεις δεξαμενόπλοιων πριν από την επίθεση είχαν αυξηθεί σε πάνω από 20 την ημέρα μετά τη συμφωνία, από μόλις έξι ημερησίως για μεγάλο μέρος της περιόδου του πολέμου, σύμφωνα με στοιχεία της Vortexa.
Στα πλοία που κατευθύνονται προς τα έξω μέσω της οδού του Ομάν περιλαμβάνονται ένα δεξαμενόπλοιο τύπου Aframax με προορισμό την Ινδία και ένα μικρό δεξαμενόπλοιο που υπόκειται σε αμερικανικές κυρώσεις. Ένα πλήρως φορτωμένο VLCC που μεταφέρει πετρέλαιο από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχει επίσης εισέλθει στο στενό, μαζί με ένα δεξαμενόπλοιο προϊόντων με φορτίο από τον ίδιο εξαγωγέα.
Στην αντίθετη κατεύθυνση, ένα άδειο VLCC με ένδειξη προορισμού το ιρακινό Μπασρά έχει εισέλθει στο στενό μαζί με άλλα τρία πλοία που συνδέονται με τα ΗΑΕ, ενώ ένα πλοίο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου που βρίσκεται στα ανοιχτά του Χορ Φακκάν φαίνεται επίσης να επιχειρεί διέλευση.
Ορισμένα πλοία έχουν επιλέξει τη βόρεια διαδρομή κατά μήκος του Ιράν - μια επιλογή που αναγνωρίζεται από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό - προκειμένου να εξέλθουν από τον Περσικό Κόλπο. Ένα δεξαμενόπλοιο προϊόντων με σημαία Νότιας Κορέας και ένα ακόμη με προορισμό την Ινδονησία, καθώς και ένα φορτηγό πλοίο, επιχείρησαν να εξέλθουν πλέοντας κοντά στις ιρανικές ακτές.
Το Ορμούζ και η διαχείρισή του παραμένουν βασικά σημεία αντιπαράθεσης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Αυτή την εβδομάδα, οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι το Ιράν θα πρέπει να διατηρήσει το στενό χωρίς διόδια και να διασφαλίσει ότι δεν θα επιβάλλονται τέλη στα πλοία, εάν επιθυμεί μια μόνιμη ειρηνευτική συμφωνία. Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο επισκέφθηκε αραβικές χώρες του Κόλπου και δήλωσε ότι αν το Ιράν επιβάλει διόδια στο Ορμούζ, τίποτα δεν θα εμποδίζει τις κυβερνήσεις να πράξουν το ίδιο και σε άλλα ναυτιλιακά «σημεία-κλειδιά», κάτι που - όπως είπε - θα οδηγήσει σε χάος.
Οι ΗΠΑ πιέζουν το Ομάν, το οποίο συνορεύει επίσης με το στενό, να μην δημιουργήσει κοινό σύστημα διοδίων με το Ιράν. Το σουλτανάτο έχει στείλει ανάμεικτα μηνύματα. Την Τρίτη δημοσίευσε δήλωση μαζί με την Τεχεράνη, σύμφωνα με την οποία οι δύο πλευρές θα συζητήσουν τη διαχείριση της κυκλοφορίας στο στενό και το σχετικό κόστος. Την Πέμπτη, ο Ρούμπιο δήλωσε ότι το Ομάν τον διαβεβαίωσε πως δεν υποστηρίζει τα διόδια.
«Υπέγραψαν τη δήλωση που έλεγε ότι δεν θα υπάρξουν τέλη ή διόδια», είπε ο Ρούμπιο, αναφερόμενος σε κοινή ανακοίνωση μεταξύ των ΗΠΑ και του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, η οποία ανέφερε ότι τα μέρη «απέρριψαν οποιαδήποτε διόδια, τέλη ή προσπάθειες επιβολής ελέγχου στο Στενό του Ορμούζ».
Δύο πλήρως φορτωμένα δεξαμενόπλοια κατευθύνονται εκτός του Περσικού Κόλπου, ενώ τέσσερα κενά, εισερχόμενα πολύ μεγάλα δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού πετρελαίου (VLCC) συγκαταλέγονται μεταξύ των πλοίων που κινούνται κατά μήκος των ακτών του Ομάν, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης ναυσιπλοΐας. Η νότια αυτή διαδρομή διαχειρίζεται από το Ομάν και συντονίζεται από τις ΗΠΑ.
Η επίθεση στο πλοίο «Ever Lovely» την Πέμπτη - η πρώτη από τότε που υπογράφηκε η ενδιάμεση ειρηνευτική συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν - οδήγησε ορισμένους ιδιοκτήτες και καπετάνιους να κάνουν πίσω, σύμφωνα με πλοιοκτήτες. Τουλάχιστον μία εταιρεία με έδρα την Ασία αναθεώρησε τα προηγούμενα σχέδιά της για αποχώρηση και ενημέρωσε το προσωπικό ότι τα πλοία στον Κόλπο θα πρέπει να παραμείνουν στη θέση τους, καθώς τα στελέχη επανεκτιμούν τις επιλογές διέλευσης, σύμφωνα με μήνυμα που γνωστοποιήθηκε στο Bloomberg.
Ωστόσο, η επίθεση δεν φαίνεται να έχει εκτροχιάσει πλήρως τη σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα. Οι μέσες ημερήσιες διελεύσεις δεξαμενόπλοιων πριν από την επίθεση είχαν αυξηθεί σε πάνω από 20 την ημέρα μετά τη συμφωνία, από μόλις έξι ημερησίως για μεγάλο μέρος της περιόδου του πολέμου, σύμφωνα με στοιχεία της Vortexa.
A U.S. official confirmed to PBS News that Iran fired a drone that hit a container ship in the Strait of Hormuz, and traffic through the strait has largely stopped.— PBS News (@NewsHour) June 25, 2026
The strike came as Secretary of State Marco Rubio visited the Persian Gulf to try to reassure American allies… pic.twitter.com/WmDF5A0yv6
Στα πλοία που κατευθύνονται προς τα έξω μέσω της οδού του Ομάν περιλαμβάνονται ένα δεξαμενόπλοιο τύπου Aframax με προορισμό την Ινδία και ένα μικρό δεξαμενόπλοιο που υπόκειται σε αμερικανικές κυρώσεις. Ένα πλήρως φορτωμένο VLCC που μεταφέρει πετρέλαιο από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχει επίσης εισέλθει στο στενό, μαζί με ένα δεξαμενόπλοιο προϊόντων με φορτίο από τον ίδιο εξαγωγέα.
Στην αντίθετη κατεύθυνση, ένα άδειο VLCC με ένδειξη προορισμού το ιρακινό Μπασρά έχει εισέλθει στο στενό μαζί με άλλα τρία πλοία που συνδέονται με τα ΗΑΕ, ενώ ένα πλοίο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου που βρίσκεται στα ανοιχτά του Χορ Φακκάν φαίνεται επίσης να επιχειρεί διέλευση.
Ορισμένα πλοία έχουν επιλέξει τη βόρεια διαδρομή κατά μήκος του Ιράν - μια επιλογή που αναγνωρίζεται από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό - προκειμένου να εξέλθουν από τον Περσικό Κόλπο. Ένα δεξαμενόπλοιο προϊόντων με σημαία Νότιας Κορέας και ένα ακόμη με προορισμό την Ινδονησία, καθώς και ένα φορτηγό πλοίο, επιχείρησαν να εξέλθουν πλέοντας κοντά στις ιρανικές ακτές.
Το Ορμούζ και η διαχείρισή του παραμένουν βασικά σημεία αντιπαράθεσης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Αυτή την εβδομάδα, οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι το Ιράν θα πρέπει να διατηρήσει το στενό χωρίς διόδια και να διασφαλίσει ότι δεν θα επιβάλλονται τέλη στα πλοία, εάν επιθυμεί μια μόνιμη ειρηνευτική συμφωνία. Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο επισκέφθηκε αραβικές χώρες του Κόλπου και δήλωσε ότι αν το Ιράν επιβάλει διόδια στο Ορμούζ, τίποτα δεν θα εμποδίζει τις κυβερνήσεις να πράξουν το ίδιο και σε άλλα ναυτιλιακά «σημεία-κλειδιά», κάτι που - όπως είπε - θα οδηγήσει σε χάος.
Οι ΗΠΑ πιέζουν το Ομάν, το οποίο συνορεύει επίσης με το στενό, να μην δημιουργήσει κοινό σύστημα διοδίων με το Ιράν. Το σουλτανάτο έχει στείλει ανάμεικτα μηνύματα. Την Τρίτη δημοσίευσε δήλωση μαζί με την Τεχεράνη, σύμφωνα με την οποία οι δύο πλευρές θα συζητήσουν τη διαχείριση της κυκλοφορίας στο στενό και το σχετικό κόστος. Την Πέμπτη, ο Ρούμπιο δήλωσε ότι το Ομάν τον διαβεβαίωσε πως δεν υποστηρίζει τα διόδια.
«Υπέγραψαν τη δήλωση που έλεγε ότι δεν θα υπάρξουν τέλη ή διόδια», είπε ο Ρούμπιο, αναφερόμενος σε κοινή ανακοίνωση μεταξύ των ΗΠΑ και του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, η οποία ανέφερε ότι τα μέρη «απέρριψαν οποιαδήποτε διόδια, τέλη ή προσπάθειες επιβολής ελέγχου στο Στενό του Ορμούζ».
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