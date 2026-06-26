Πτώση σχεδόν 2% για Brent και WTI παρά την επίθεση κοντά στο Ορμούζ, στο επίκεντρο η προσφορά
Πτώση σχεδόν 2% για Brent και WTI παρά την επίθεση κοντά στο Ορμούζ, στο επίκεντρο η προσφορά
Οι ανησυχίες για την προσφορά υπερισχύουν των γεωπολιτικών κινδύνων στη Μέση Ανατολή
Οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν την πτωτική τους πορεία σήμερα Παρασκευή, με απώλειες σχεδόν 2%, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αλλά εκτιμούν ότι οι πρόσφατες διπλωματικές πρωτοβουλίες ενδέχεται να περιορίσουν τον κίνδυνο νέων διαταραχών στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα.
Το συμβόλαιο του Brent για παράδοση Αυγούστου υποχωρούσε κατά 1,9%, στα 73,83 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI κατέγραφε πτώση 1,99%, στα 70,49 δολάρια το βαρέλι.
Παράλληλα, Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο MS NOW ότι πίσω από την επίθεση σε φορτηγό πλοίο κοντά στις ακτές του Ομάν, στα Στενά του Ορμούζ, βρίσκεται το Ιράν. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, το πλοίο έπλεε υπό σημαία Σιγκαπούρης. Η βρετανική υπηρεσία United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) ανέφερε ότι δεν υπήρξαν θύματα ούτε περιβαλλοντική ρύπανση.
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Το συμβόλαιο του Brent για παράδοση Αυγούστου υποχωρούσε κατά 1,9%, στα 73,83 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI κατέγραφε πτώση 1,99%, στα 70,49 δολάρια το βαρέλι.
Παράλληλα, Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο MS NOW ότι πίσω από την επίθεση σε φορτηγό πλοίο κοντά στις ακτές του Ομάν, στα Στενά του Ορμούζ, βρίσκεται το Ιράν. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, το πλοίο έπλεε υπό σημαία Σιγκαπούρης. Η βρετανική υπηρεσία United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) ανέφερε ότι δεν υπήρξαν θύματα ούτε περιβαλλοντική ρύπανση.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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