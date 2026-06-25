Η προέλευση, η γεωλογική διαδρομή και η φυσική σύσταση είναι τα στοιχεία που καθορίζουν τον χαρακτήρα του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΘΕΟΝΗ.
Σκληρό βίντεο: Αυτοκίνητο πέφτει σε πλήθος που πανηγύριζε τη νίκη του Μεξικού στο Μουντιάλ, τουλάχιστον 17 τραυματίες
Σκληρό βίντεο: Αυτοκίνητο πέφτει σε πλήθος που πανηγύριζε τη νίκη του Μεξικού στο Μουντιάλ, τουλάχιστον 17 τραυματίες
Εικόνες πανικού από τη στιγμή που οδηγός παρασύρει με το αυτοκίνητό του συγκεντρωμένους οπαδούς που πανηγύριζαν τη νίκη του Μεξικού επί της Τσεχίας με 3-0 κάνουν τον γύρο του διαδικτύου
Σοβαρό περιστατικό στιγμάτισε τη χθεσινή μεγάλη νίκη του Μεξικού επί της Τσεχίας με 3-0, καθώς τουλάχιστον 17 άτομα τραυματίστηκαν όταν ένα αυτοκίνητο χτύπησε πολλούς ανθρώπους σε μια συγκέντρωση στο δημοφιλές τουριστικό θέρετρο του Κάμπο Σαν Λούκας, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο δήμος του Λος Κάμπος.
«Σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, το όχημα περικύκλωσε μία ομάδα ανθρώπων και για λόγους που θα διαπιστωθούν από τις αρμόδιες Αρχές, έπεσε πάνω στο πλήθος, τραυματίζοντας αρκετούς ανθρώπους», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.
Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διακρίνεται ένα αυτοκίνητο να εμβολίζει το πλήθος. Όπως αναφέρει το Reuters, συνολικά 17 άτομα έλαβαν ιατρική περίθαλψη, προσθέτει η ανακοίνωση, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού, ο οποίος συνελήφθη.
«Θα ήθελα να εκφράσω τη βαθύτατη αλληλεγγύη μας προς τα άτομα που τραυματίστηκαν και στις οικογένειές τους μετά τα ατυχή γεγονότα που συνέβησαν απόψε», δήλωσε ο αναπληρωτής δήμαρχος του Λος Κάμπος, Χοσέ Μανουέλ Λαρούμπε, υποσχόμενος να κρατά το κοινό ενήμερο σχετικά με τις έρευνες των Αρχών για το περιστατικό.
Το Κάμπο Σαν Λούκας, που βρίσκεται στη χερσόνησο Μπάχα Καλιφόρνια του Μεξικού, είναι ένας από τους κορυφαίους πολυτελείς τουριστικούς προορισμούς του Μεξικού και μία από τις δύο κύριες πόλεις του δήμου Λος Κάμπος, ο οποίος περιλαμβάνει επίσης το Σαν Χοσέ ντελ Κάμπο και τον τουριστικό διάδρομο που τις συνδέει.
«Σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, το όχημα περικύκλωσε μία ομάδα ανθρώπων και για λόγους που θα διαπιστωθούν από τις αρμόδιες Αρχές, έπεσε πάνω στο πλήθος, τραυματίζοντας αρκετούς ανθρώπους», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.
Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διακρίνεται ένα αυτοκίνητο να εμβολίζει το πλήθος. Όπως αναφέρει το Reuters, συνολικά 17 άτομα έλαβαν ιατρική περίθαλψη, προσθέτει η ανακοίνωση, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού, ο οποίος συνελήφθη.
🇲🇽 A car crashed into a crowd of football fans in Mexico. They were celebrating their team's victory over the Czech Republic.— Visegrád 24 (@visegrad24) June 25, 2026
17 people were injured. It all happened in the city of Cabo San Lucas. People there came out to celebrate their team's victory. At some point, the crowd…
«Θα ήθελα να εκφράσω τη βαθύτατη αλληλεγγύη μας προς τα άτομα που τραυματίστηκαν και στις οικογένειές τους μετά τα ατυχή γεγονότα που συνέβησαν απόψε», δήλωσε ο αναπληρωτής δήμαρχος του Λος Κάμπος, Χοσέ Μανουέλ Λαρούμπε, υποσχόμενος να κρατά το κοινό ενήμερο σχετικά με τις έρευνες των Αρχών για το περιστατικό.
Το Κάμπο Σαν Λούκας, που βρίσκεται στη χερσόνησο Μπάχα Καλιφόρνια του Μεξικού, είναι ένας από τους κορυφαίους πολυτελείς τουριστικούς προορισμούς του Μεξικού και μία από τις δύο κύριες πόλεις του δήμου Λος Κάμπος, ο οποίος περιλαμβάνει επίσης το Σαν Χοσέ ντελ Κάμπο και τον τουριστικό διάδρομο που τις συνδέει.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα