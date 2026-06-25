Σκληρό βίντεο: Αυτοκίνητο πέφτει σε πλήθος που πανηγύριζε τη νίκη του Μεξικού στο Μουντιάλ, τουλάχιστον 17 τραυματίες

Εικόνες πανικού από τη στιγμή που οδηγός παρασύρει με το αυτοκίνητό του συγκεντρωμένους οπαδούς που πανηγύριζαν τη νίκη του Μεξικού επί της Τσεχίας με 3-0 κάνουν τον γύρο του διαδικτύου